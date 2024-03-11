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Кремль отреагировал на попытки Парижа созвать коалицию для отправки войск на Украину

Кремль отреагировал на попытки Парижа созвать коалицию для отправки войск на Украину - 11.03.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на попытки Парижа созвать коалицию для отправки войск на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в общении с журналистами 11 марта прокомментировал попытки Парижа создать коалицию из тех, кто готов направить войска на Украину

2024-03-11T13:19

2024-03-11T13:19

2024-03-11T13:19

войска

дмитрий песков

новости

париж

украина

россия

эммануэль макрон

олаф шольц

ес

нато

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"Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - сказал официальный представитель Кремля.Он заверил, что Россия самым внимательным образом за этим наблюдает.Недавно президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он заверил, что Франция якобы сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". Его слова подвергли острой критике лидеры всех политических партий, они обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Европейские страны, а также США и Канада открестились от отправки бойцов Киеву.

https://ukraina.ru/20240308/1053775900.html

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войска, дмитрий песков, новости, париж, украина, россия, эммануэль макрон, олаф шольц, ес, нато