Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков - 10.03.2024 Украина.ру
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Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков
Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков - 10.03.2024 Украина.ру
Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков
Россия обновила ядерные комплексы, чем "привела в ужас" военное командование США, потому что российские ракеты в состоянии преодолеть американские системы противоракетной обороны (ПРО), рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2024-03-10T04:30
2024-03-10T04:30
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ядерное оружие
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"Пляски вокруг ТЯО – это американская тема. В ядерной доктрине США есть понятие "ограниченной ядерной войны". Основное средство этой войны – тактический ядерный боеприпас, размещенный на крылатых ракетах. Грубо говоря, если США не нравится какое-то государство, они могут обвинить его в отсутствии демократии и уничтожить его руководство, ударив по столице этого государства ядерными боеприпасами", - рассказал эксперт.Однако если США применят такую тактику к ядерной державе, ответом могут быть стратегические комплексы, которые втопчут государство-агрессор в каменный век.Военное противостояние со странами НАТО будет отличаться от боевых действий на Украине или в Сирии, подчеркнул он, но в случае ядерной агрессии Россия даст отпор.Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, америка, нато, ядерное оружие
Новости, Россия, США, Америка, НАТО, Ядерное оружие

Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков

04:30 10.03.2024
 
© topwar.ru
© topwar.ru
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Россия обновила ядерные комплексы, чем "привела в ужас" военное командование США, потому что российские ракеты в состоянии преодолеть американские системы противоракетной обороны (ПРО), рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"Пляски вокруг ТЯО – это американская тема. В ядерной доктрине США есть понятие "ограниченной ядерной войны". Основное средство этой войны – тактический ядерный боеприпас, размещенный на крылатых ракетах. Грубо говоря, если США не нравится какое-то государство, они могут обвинить его в отсутствии демократии и уничтожить его руководство, ударив по столице этого государства ядерными боеприпасами", - рассказал эксперт.
Однако если США применят такую тактику к ядерной державе, ответом могут быть стратегические комплексы, которые втопчут государство-агрессор в каменный век.
"Наши комплексы обновлены. Наконец-то в Америке это заметили. Их командование пришло в ужас от того, что Россия это сделала. Потому что с ПРО у них все плохо – наши ракеты их преодолевают. У боеголовки "Авангард" – стопроцентный результат поражения. Так что для Штатов складывается весьма щекотливая ситуация", - отметил Леонков.
Военное противостояние со странами НАТО будет отличаться от боевых действий на Украине или в Сирии, подчеркнул он, но в случае ядерной агрессии Россия даст отпор.
Полный текст интервью Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков читайте на сайте Украина.ру.
 
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