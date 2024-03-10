Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт - 10.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240310/1053712048.html
Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт
Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт - 10.03.2024 Украина.ру
Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус оказался в сложной ситуации из-за слитой записи разговора офицеров бундесвера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков
2024-03-10T04:50
2024-03-10T04:50
фрг
борис писториус
новости
офицеры
зарубежье
аналитики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_85c808df5593f1a24bc9533844535a1f.jpg
"Получается, что министр обороны не только не контролирует ситуацию с безопасностью переговоров своих военных..., но и за спиной (канцлера Олафа) Шольца и вопреки ему ведет свою линию на поставки Taurus. А это уже нарушение внутрипартийной и внутрикоалиционной дисциплины. В Германии такие внутриполитические демарши подчиненных редко прощаются руководителями", - указал аналитик.Он напомнил, что на днях Писториус дал пресс-конференцию, где должен был объяснить неприятные для бундесвера вещи. Тогда его выступление длилось меньше двух минут. Сам он был явно раздражен, и это подтверждает, что он находится в сложной ситуации, отметил эксперт.При этом Волков считает, что отправить в отставку "популярного военного министра в период, когда все СМИ только и пишут что о "русской угрозе" и необходимости готовиться к войне, не так просто".Российские СМИ 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговораПолный текст интервью Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240304/1053683344.html
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043708975_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_81df8960c2c6f5165d19695f6e6d9511.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фрг, борис писториус, новости, офицеры, зарубежье, аналитики
ФРГ, Борис Писториус, Новости, офицеры, Зарубежье, аналитики

Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт

04:50 10.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Olaf KosinskyБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© commons.wikimedia.org / Olaf Kosinsky
Читать в
Глава минобороны ФРГ Борис Писториус оказался в сложной ситуации из-за слитой записи разговора офицеров бундесвера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков
"Получается, что министр обороны не только не контролирует ситуацию с безопасностью переговоров своих военных..., но и за спиной (канцлера Олафа) Шольца и вопреки ему ведет свою линию на поставки Taurus. А это уже нарушение внутрипартийной и внутрикоалиционной дисциплины. В Германии такие внутриполитические демарши подчиненных редко прощаются руководителями", - указал аналитик.
Он напомнил, что на днях Писториус дал пресс-конференцию, где должен был объяснить неприятные для бундесвера вещи. Тогда его выступление длилось меньше двух минут. Сам он был явно раздражен, и это подтверждает, что он находится в сложной ситуации, отметил эксперт.
При этом Волков считает, что отправить в отставку "популярного военного министра в период, когда все СМИ только и пишут что о "русской угрозе" и необходимости готовиться к войне, не так просто".
Российские СМИ 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора
Полный текст интервью Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Флаг Германии у здания Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 07:41
Слитая беседа военных ФРГ поможет российской разведке - TimesПерехваченный разговор военных ФРГ поможет российской стороне находить и уничтожать ракеты, которые Запад доставляет на Украину. Об этом написала британская газета Times
 
ФРГБорис ПисториусНовостиофицерыЗарубежьеаналитики
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:10Писатель Видеманн рассказал о том, почему Макрон решил стать "мозгом НАТО"
04:50Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт
04:30Американское командование пришло в ужас от того, что сделала Россия – Леонков
03:41Латают как могут: ситуация в ВСУ напоминает "тришкин кафтан" – Евсеев
03:30Эксперт описал три сценария вступления НАТО в конфликт с Россией на стороне Украины
03:15Военный эксперт о том, когда ВС РФ начнут отбивать десятки километров на фронте
20:45Штурмовики группировки войск "Центр" осваивают БМП-3 на полигоне - Минобороны
20:08ВСУ ударили дронами по электроподстанции в Пологах - Балицкий
19:25Как Россия поставила французов на место и как она угомонит США даже без ядерного оружия - Леонков
19:11"Все разбежались, начался полный ужас": пленный ВСУшник рассказал, как его бросили на передовую
18:15Британцы дадут Taurus для ударов по России. Итоги 9 марта на Украине
17:49"Труп кремировали в Киеве": тело литовского наемника не захотели везти на родину
16:30Украинские "Грады" атаковали грузовики с углем для жителей Харьковской области, ранен водитель - Ганчев
16:29Как в СССР создавался культ Шевченко
15:59Война ради мира и мир ради войны. Париж и Берлин хотят обманом принудить Москву к переговорам
15:40Почему беспилотники ВСУ бьют именно по нефтебазам в Крыму: Джаралла о тактике войск Украины
15:21Детектор НЛО: военные США разрабатывают средства для обнаружения внеземной жизни
14:46"Сажала на подвал": под Харьковом местный житель бросил гранату в автомобиль ВСУшницы
13:14Непригодный Залужный, Франция готовится к войне с РФ, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 9 марта
13:00В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФ
Лента новостейМолния