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Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт

Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт - 10.03.2024 Украина.ру

Над министром обороны ФРГ нависла угроза - эксперт

Глава минобороны ФРГ Борис Писториус оказался в сложной ситуации из-за слитой записи разговора офицеров бундесвера. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков

2024-03-10T04:50

2024-03-10T04:50

2024-03-10T04:50

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"Получается, что министр обороны не только не контролирует ситуацию с безопасностью переговоров своих военных..., но и за спиной (канцлера Олафа) Шольца и вопреки ему ведет свою линию на поставки Taurus. А это уже нарушение внутрипартийной и внутрикоалиционной дисциплины. В Германии такие внутриполитические демарши подчиненных редко прощаются руководителями", - указал аналитик.Он напомнил, что на днях Писториус дал пресс-конференцию, где должен был объяснить неприятные для бундесвера вещи. Тогда его выступление длилось меньше двух минут. Сам он был явно раздражен, и это подтверждает, что он находится в сложной ситуации, отметил эксперт.При этом Волков считает, что отправить в отставку "популярного военного министра в период, когда все СМИ только и пишут что о "русской угрозе" и необходимости готовиться к войне, не так просто".Российские СМИ 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговораПолный текст интервью Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240304/1053683344.html

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фрг, борис писториус, новости, офицеры, зарубежье, аналитики