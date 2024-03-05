https://ukraina.ru/20240305/1053706407.html

Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией

Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией - 05.03.2024 Украина.ру

Виталий Волков: Глава бундесвера мнит себя Наполеоном, но немецкие военные боятся войны с Россией

СМИ России 1 марта опубликовали расшифровку переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали поставки на Украину ракет Taurus. Министерство обороны ФРГ подтвердило перехват разговора

2024-03-05T13:00

2024-03-05T13:00

2024-03-05T14:39

интервью

фрг

донбасс

борис писториус

германия

бундесвер

крымский мост

нато

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Россия опубликовала эти материалы в расчёте на то, что публикация пошатнёт позицию тех ястребов в Германии, которые уже готовы обстреливать Крымский (Керченский) мост. Но в Германии действует другая логика, считает главный аналитик фонда "Наследие Евразии" Виталий Волков.– Виталий, после публикации переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подконтрольность бундесвера федеральным властям находится под вопросом. Подчиняется ли бундесвер центральным властям или он полностью интегрирован в структуры НАТО?– Давайте исходить из содержания опубликованных материалов совещания. Речь в них идет о том, что высокопоставленные офицеры бундесвера готовятся пробрифинговать министра обороны Писториуса по поводу того, насколько возможно использование ракет Taurus Украиной. Как можно понять, генералы выполняют заказ немецкого политикума провести такой брифинг, а не делают это самостоятельно. Другое дело, что, скорее всего, это министр обороны Писториус дал заказ на то, чтобы его пробрифинговали по данному вопросу.А вот здесь начинается интересное, потому что министр обороны Писториус является членом правящей коалиции и членом СДПГ, то есть партии канцлера Шольца. А Шольц категорически заявил, что Taurus поставляться не будут. По крайней мере, на данном этапе. Несмотря на колоссальное давление и со стороны христианских демократов, находящихся в оппозиции, и от других участников правящей коалиции, и со стороны мейнстримовской прессы, и со стороны многих союзников по НАТО, Шольц против поставок.Получается, что вопреки прямому указанию канцлера, его министр обороны собирается общаться с генералами по поводу использования ракет дальнего радиуса действия на Украине, да ещё и против Керченского моста, а в центре обсуждения военных – вопрос о том, как при таком использовании этих ракет максимально спрятать уши немецкого государства.Возможно, Писториус возомнил себя неким Наполеоном, находясь сейчас в роли самого популярного политика в Германии. Но ему, как говорят инсайдеры, пока не хватает своего Тильзита. Зато он уже возглавляет военное ведомство, которое многие годы было в Германии в загоне, а сейчас ветер дует в его паруса.И в условиях низкого рейтинга СДПГ, в самой партии многие видят Писториуса единственным перспективным кандидатом на выборах 2025 года. По ряду признаков можно судить, что среди влиятельных лиц в СДПГ формируется его группа поддержки. Этого категорически не может допустить канцлер Шольц, амбициозный и опытный аппаратчик. И поэтому публикация в России материалов утечки произошла в подходящий момент.Поскольку Россия опубликовала эти материалы, видимо, был расчёт на то, что публикация пошатнёт позицию тех ястребов в Германии, которые уже готовы обстреливать Крымский мост. Но в Германии действует другая логика.И большая часть мейнстримовских медиа использует этот информационный повод, наоборот, для давления на Шольца – упор делается на то, что в беседе военных содержался пассаж, в котором указывалось, что Шольц использует недостоверную информацию для отказа от поставок Taurus. И это как раз дает повод ястребам атаковать Шольца. Оппозиция уже поставила вопрос о вызове канцлера для объяснений в бундестаг и о созыве специальной комиссии бундестага, которая займётся этим вопросом.При этом, конечно, объективно основная проблема, связанная с этой публикацией, это проблема для Писториуса, поскольку получается, что министр обороны не только не контролирует ситуацию с безопасностью переговоров своих военных (на самом деле здесь как раз критика Писториуса не очень по адресу: то, что офицеры пользовались стандартным для немецких учреждений сервисом видеоконференций, – это скорее претензия к военной контрразведке и к ним самим), но и за спиной Шольца и вопреки ему ведет свою линию на поставки Taurus. А это уже нарушение внутрипартийной и внутрикоалиционной дисциплины.В Германии такие внутриполитические демарши подчинённых редко прощаются руководителями. И когда в воскресенье Писториус давал пресс-конференцию, где должен был объяснить неприятные для бундесвера вещи, его выступление длилось меньше двух минут. Сам он был явно раздражен, и это подтверждает, что он находится в сложной ситуации.Однако, учитывая внутренние противоречия и непопулярность всей коалиции и партии канцлера в ней, в сложной ситуации оказывается и вся СДПГ, а с ней и правительство. Но и просто отправить в отставку популярного военного министра в период, когда все СМИ только и пишут что о "русской угрозе" и необходимости готовиться к войне, не так просто.– Готовы ли ястребы в руководстве Германии и немецком генералитете солидаризироваться с президентом Франции Макроном в том, чтобы отправить воинские контингенты на Украину для поддержки киевского режима, слабеющего в войне с Россией?– Недавно крупная газета Berliner Zeitung опубликовала толковый материал на эту тему. Там говорится, что генералы сами по себе ястребами не являются, они выполняют политические заказы и лишь рассматривают возможности тех или иных действий, решения о которых примут политики. Например, предоставление Украине средств и данных для эффективного ракетного удара по Керченскому мосту. Пока генералы только ищут возможности, но, как пишет газета, таким образом, мир все ближе и ближе подходит к большой войне. И этот механизм не нов, он срабатывал и ранее.В ходе совещания военных Люфтваффе действительно только рассматриваются возможности, причем офицеры не приходят к выводу, что надо вводить войска НАТО или что надо бить по мосту. Они только обсуждают, можно ли технически с помощью Taurus разрушить мост, и как это сделать так, чтобы самим остаться как бы не при делах. Все четыре участника совещания понимают, что у Германии на Украине есть красная линия, и вопрос Крымского моста — это вопрос политики, а не только военный вопрос.Могу сказать, что, по моей информации, среди офицеров, в том числе и высокопоставленных, есть опасения, что Германия окажется втянутой в прямой конфликт с Россией, и что это может кончиться для Германии очень плохо. Более того, возможно, что нынешняя утечка имеет связь с настроением в этих кругах. С другой стороны, самый агрессивный ястреб на сегодняшний день в Германии – Родерих Кизеветтер – это серьезная фигура среди христианских демократов (ХДС), бывший полковник генштаба германской армии.И он категорически поддерживает и поставки ракет, и идею направить бундесвер на Украину. Он откровенно заявлял, что у Германии свои интересы в Донбассе – и это месторождения лития; он же говорил в эфире немецкого ТВ, что без изгнания России из Крыма невозможно решить стратегическую задачу – лишить Россию Чёрного моря...Если же смотреть на чаты немецких отставных военных, то там часто высказывается мысль, что политики как минимум не должны публично высказываться против возможности использовать военных НАТО и, в частности, военных из Германии, на Украине. Аргументация такая: враг, то бишь Россия, не должен знать, чего Германия сделать не может. С чисто военной точки зрения это действительно логично. Но с точки зрения военно-политической в нынешней ситуации – это безумие. И по ряду признаков можно констатировать, что различные группы людей в Германии это начали понимать, в том числе и среди военных.– Периодически на военных учениях стан альянса разыгрывается сценарий конфликта в Сувалксом коридоре (участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Калининградской областью РФ и Гродненской областью Белоруссии. Его длина составляет около 100 километров – ред.). Насколько это актуально для нынешних планов немецких военных?– Основной козырь министра обороны Писториуса состоит в формировании прибалтийской бригады бундесвера с постоянным расквартированием в Литве. Параллельно с формированием этой бригады наверняка формируются и стратегические планы ее использования.План лишить Россию возможности оперировать на Балтике и более далекий стратегический план жесткого ограничения России на Северном морском пути, в Арктике, прорабатывается на стратегическом уровне. Некоторые европейские политики этого и не скрывают.– Немецкий журналист Юлиан Рёпке периодически позитивно оценивает боевые возможности российской армии по сравнению с ВСУ. Чью позицию он выражает в СМИ?– Рёпке – это журналист издания Bild. Это очень специфическое издание, его называют бульварной прессой, но оно чаще всего располагает хорошими источниками информации - в первую очередь, в немецком политикуме. Поэтому к данным, которые в желтой форме преподносит Bild, в Германии относятся серьезно.Bild – это издание консервативной атлантистской группы, которое занимало крайне русофобскую позицию еще до конфликта. Именно оно вовремя Олимпийских игр публиковало свой рейтинг медалей, в который вообще не включало Россию. Bild после 2008 года – это стабильная оголтелая антирусская позиция с большим количеством осознанного вранья.С чем связан такой поворот самого Рёпке сейчас, могу только предполагать. Возможно, с тем, что в немецком политикуме накопилось большое недовольство украинским руководством в целом и Зеленским в частности. Это факт. Зеленский утратил медийный ореол человека, который вызывает симпатию и даже эйфорию.При этом Bild заботится о том, чтобы его массовый читатель раньше других получал сенсационные новости и интерпретации. И сейчас остаться последним, когда другие говорят о тяжелейших поражениях Украины, – это другое. Поэтому Рёпке и Bild мгновенно ориентируются в медийном пространстве и запрыгивают на другого конька, чтобы не потерять публику и статус первого бульварного чтива.

https://ukraina.ru/20230331/1044887841.html

https://ukraina.ru/20240304/1053698565.html

https://ukraina.ru/20240304/1053692401.html

https://ukraina.ru/20240304/1053659995.html

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Денис Рудометов

интервью, фрг, донбасс, борис писториус, германия, бундесвер, крымский мост, нато