https://ukraina.ru/20240310/1053691079.html
Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и Донбасса
Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и Донбасса - 10.03.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и Донбасса
Для того, чтобы пойти путем Крыма и Донбасса и претендовать на включение в состав РФ, Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) пока не имеет необходимых условий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
2024-03-10T05:50
2024-03-10T05:50
2024-03-10T05:50
новости
ростислав ищенко
приднестровье
россия
украина
крым
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/06/1044136110_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_82a5083ddf27ec5751eb32f932514303.jpg
Неделю назад депутаты всех уровней ПМР обратились за помощью к России из-за сложного экономического положения непризнанной республики. По мнению Ищенко, пока говорить о каком-либо повторении крымского или донбасского сценария для Приднестровья рано. Для того, чтобы попроситься в состав России, ПМР должна иметь с РФ общую границу и находиться под угрозой, чего пока нет, отметил он.Пока что у России есть все возможности выиграть войну еще на левом берегу, потому что Украина сама туда отправляет все свои резервы, создавая для себя крайне невыгодную ситуацию, добавил эксперт. "Там их можно спокойно уничтожить, а потом уже в ПМР уйти и разбираться, какую помощь, против кого, кому, когда и как мы будем оказывать, то есть тогда, когда будет с этим регионом общая граница", - подчеркнул Ищенко. Сейчас Россия признает Приднестровье частью Молдавии. Очевидно, в таком варианте имеет смысл вначале задавать вопрос о признании независимости Приднестровья, а только потом о его включении в состав РФ, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью читайте здесь.
приднестровье
россия
украина
крым
донбасс
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/06/1044136110_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_372a38c151737fe30c7c9e3f86a89b19.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ростислав ищенко, приднестровье, россия, украина, крым, донбасс
Ищенко объяснил, почему Приднестровье пока не может пойти путем Крыма и Донбасса
Для того, чтобы пойти путем Крыма и Донбасса и претендовать на включение в состав РФ, Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) пока не имеет необходимых условий. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Ростислав Ищенко
Неделю назад депутаты всех уровней ПМР обратились за помощью к России из-за сложного экономического положения непризнанной республики.
По мнению Ищенко, пока говорить о каком-либо повторении крымского или донбасского сценария для Приднестровья рано.
Для того, чтобы попроситься в состав России, ПМР должна иметь с РФ общую границу и находиться под угрозой, чего пока нет, отметил он.
"Войска туда послать мы явно в данный момент не можем. Попросить Румынию, Молдавию или Украину, чтобы они их пропустили? Или силой пробиваться? Да, через Украину можно пробиваться силой. Но сейчас явно не самый подходящий момент, чтобы проводить штурмовые действия еще и через Днепр", - сказал Ищенко.
Пока что у России есть все возможности выиграть войну еще на левом берегу, потому что Украина сама туда отправляет все свои резервы, создавая для себя крайне невыгодную ситуацию, добавил эксперт.
"Там их можно спокойно уничтожить, а потом уже в ПМР уйти и разбираться, какую помощь, против кого, кому, когда и как мы будем оказывать, то есть тогда, когда будет с этим регионом общая граница", - подчеркнул Ищенко.
Сейчас Россия признает Приднестровье частью Молдавии. Очевидно, в таком варианте имеет смысл вначале задавать вопрос о признании независимости Приднестровья, а только потом о его включении в состав РФ, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью читайте здесь
.