https://ukraina.ru/20240309/1053780004.html

Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине

Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине - 09.03.2024 Украина.ру

Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине

России не хотелось бы, чтобы "Армата" досталась врагу. А если мы будем его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-09T03:30

2024-03-09T03:30

2024-03-09T03:30

новости

владимир евсеев

украина

запад

россия

эммануэль макрон

ллойд остин

ростех

т-90 "владимир"

армата

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Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, мы сейчас будем делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.По словам Владимира Евсеева, для нас важно, чтобы на Западе не знали о слабых местах нашего танка, как мы знаем о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров". Мы знаем, что можем эффективно их подбивать. А нам пока не надо раскрывать все наши карты.То есть для борьбы с высокоточным оружием можно использовать дешевое средство. Необязательно стрелять из пушки по воробьям."Армата" – танк на перспективу. Он еще должен пройти доработку. Все-таки прямого столкновения с Западом исключать нельзя, учитывая безответственные заявления Макрона или Остина, которые заговорили о вводе войск НАТО на Украину. Надо припрятать в рукаве какой-то козырь, считает собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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новости, владимир евсеев, украина, запад, россия, эммануэль макрон, ллойд остин, ростех, т-90 "владимир", армата