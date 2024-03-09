https://ukraina.ru/20240309/1053780004.html
Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине
Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине - 09.03.2024 Украина.ру
Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине
России не хотелось бы, чтобы "Армата" досталась врагу. А если мы будем его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-09T03:30
2024-03-09T03:30
2024-03-09T03:30
новости
владимир евсеев
украина
запад
россия
эммануэль макрон
ллойд остин
ростех
т-90 "владимир"
армата
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/96/1027799604_0:308:3094:2048_1920x0_80_0_0_8b95bd2c9ea38d1eea2cde1539a7fecc.jpg
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, мы сейчас будем делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.По словам Владимира Евсеева, для нас важно, чтобы на Западе не знали о слабых местах нашего танка, как мы знаем о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров". Мы знаем, что можем эффективно их подбивать. А нам пока не надо раскрывать все наши карты.То есть для борьбы с высокоточным оружием можно использовать дешевое средство. Необязательно стрелять из пушки по воробьям."Армата" – танк на перспективу. Он еще должен пройти доработку. Все-таки прямого столкновения с Западом исключать нельзя, учитывая безответственные заявления Макрона или Остина, которые заговорили о вводе войск НАТО на Украину. Надо припрятать в рукаве какой-то козырь, считает собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
украина
запад
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102779/96/1027799604_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6a4f1ba1aa90f0451680ee0dc1372f4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир евсеев, украина, запад, россия, эммануэль макрон, ллойд остин, ростех, т-90 "владимир", армата
Новости, Владимир Евсеев, Украина, Запад, Россия, Эммануэль Макрон, Ллойд Остин, Ростех, Т-90 "Владимир", Армата
Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине
России не хотелось бы, чтобы "Армата" досталась врагу. А если мы будем его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев