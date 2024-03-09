Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине - 09.03.2024 Украина.ру
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Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине
Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине - 09.03.2024 Украина.ру
Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине
России не хотелось бы, чтобы "Армата" досталась врагу. А если мы будем его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-09T03:30
2024-03-09T03:30
новости
владимир евсеев
украина
запад
россия
эммануэль макрон
ллойд остин
ростех
т-90 "владимир"
армата
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Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, мы сейчас будем делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.По словам Владимира Евсеева, для нас важно, чтобы на Западе не знали о слабых местах нашего танка, как мы знаем о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров". Мы знаем, что можем эффективно их подбивать. А нам пока не надо раскрывать все наши карты.То есть для борьбы с высокоточным оружием можно использовать дешевое средство. Необязательно стрелять из пушки по воробьям."Армата" – танк на перспективу. Он еще должен пройти доработку. Все-таки прямого столкновения с Западом исключать нельзя, учитывая безответственные заявления Макрона или Остина, которые заговорили о вводе войск НАТО на Украину. Надо припрятать в рукаве какой-то козырь, считает собеседник издания.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир евсеев, украина, запад, россия, эммануэль макрон, ллойд остин, ростех, т-90 "владимир", армата
Новости, Владимир Евсеев, Украина, Запад, Россия, Эммануэль Макрон, Ллойд Остин, Ростех, Т-90 "Владимир", Армата

Из пушки по воробьям: военный эксперт объяснил, почему "Армата" не подошла для СВО на Украине

03:30 09.03.2024
 
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Тренировка к Параду Победы - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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России не хотелось бы, чтобы "Армата" досталась врагу. А если мы будем его использовать в зоне боевых действий, то такую угрозу исключать нельзя. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что новейший танк Т-14 "Армата" хотя и останется на вооружении российской армии, но в зоне СВО использоваться не будет. По его словам, мы сейчас будем делать ставку на более дешевые и массовые Т-90.
По словам Владимира Евсеева, для нас важно, чтобы на Западе не знали о слабых местах нашего танка, как мы знаем о слабых местах "Абрамсов" и "Челленджеров". Мы знаем, что можем эффективно их подбивать. А нам пока не надо раскрывать все наши карты.
"Наверное, многим бы хотелось, чтобы у нас было супероружие. Но на Украине супероружия быть не может. Оружие может быть просто эффективным. Например, наши гиперзвуковые ракеты поражают американский ЗРК "Патриот". Более того, в Курахово мы уничтожили пусковую установку и радиолокационную станцию к нему с помощью "Ланцета", - сказал эксперт.
То есть для борьбы с высокоточным оружием можно использовать дешевое средство. Необязательно стрелять из пушки по воробьям.
"Армата" – танк на перспективу. Он еще должен пройти доработку. Все-таки прямого столкновения с Западом исключать нельзя, учитывая безответственные заявления Макрона или Остина, которые заговорили о вводе войск НАТО на Украину.
Надо припрятать в рукаве какой-то козырь, считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиВладимир ЕвсеевУкраинаЗападРоссияЭммануэль МакронЛлойд ОстинРостехТ-90 "Владимир"Армата
 
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