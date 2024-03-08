Пентагон разочаровался в ВСУ из-за Авдеевки и призвал Киев готовиться к решающей битве с Россией - 08.03.2024 Украина.ру
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Пентагон разочаровался в ВСУ из-за Авдеевки и призвал Киев готовиться к решающей битве с Россией
Пентагон разочаровался в ВСУ из-за Авдеевки и призвал Киев готовиться к решающей битве с Россией - 08.03.2024 Украина.ру
Пентагон разочаровался в ВСУ из-за Авдеевки и призвал Киев готовиться к решающей битве с Россией
Украина обороняла Авдеевку слишком долго, заплатив за это чрезмерную цену. Об этом написали авторы статьи в The New York Times со ссылкой на чиновников США и Украины
2024-03-08T10:43
2024-03-08T10:43
новости
всу
пентагон
авдеевка
киев
россия
сергей шойгу
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Тактика ВСУ вызывает недовольство министра обороны США Ллойда Остина и других американских военных. Таким образом способ ведения боевых действий, который использует командование украинской армии, приводит к взаимному разочарованию Киева и Вашингтона.В США считают, что Украине следует навязать генеральное сражение российской армии вместо того, чтобы цепляться за города, которые не имеют стратегической ценности. Одним из примеров такой проигрышной стратегии являются бои за Авдеевку.Пентагон также уверен, что причиной провала прошлогоднего наступления ВСУ стало нежелание украинских военных слушать советы своих американских кураторов.Ответные упрёки представителей киевского режима сводятся к тому что, паралич политической системы США привел к тому, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов. Белый дом также тормозит отправку истребителей и современных ракет.Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, всу, пентагон, авдеевка, киев, россия, сергей шойгу
Новости, ВСУ, Пентагон, Авдеевка, Киев, Россия, Сергей Шойгу

Пентагон разочаровался в ВСУ из-за Авдеевки и призвал Киев готовиться к решающей битве с Россией

10:43 08.03.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 08.03.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
Украина обороняла Авдеевку слишком долго, заплатив за это чрезмерную цену. Об этом написали авторы статьи в The New York Times со ссылкой на чиновников США и Украины
Тактика ВСУ вызывает недовольство министра обороны США Ллойда Остина и других американских военных. Таким образом способ ведения боевых действий, который использует командование украинской армии, приводит к взаимному разочарованию Киева и Вашингтона.
В США считают, что Украине следует навязать генеральное сражение российской армии вместо того, чтобы цепляться за города, которые не имеют стратегической ценности. Одним из примеров такой проигрышной стратегии являются бои за Авдеевку.
Пентагон также уверен, что причиной провала прошлогоднего наступления ВСУ стало нежелание украинских военных слушать советы своих американских кураторов.
Вчера, 11:44
Очень дорого обошлось украинцам: новые подробности отступления ВСУ из АвдеевкиСпустя почти месяц после того, как российская армия взяла под контроль Авдеевку, в западной прессе продолжают появляться новые детали того, как украинская армия спасалась из этого населенного пункта. Газета The New York Times (NYT) в опубликованном 6 марта материале отметила, что падение города было "жестким и стремительным"
Ответные упрёки представителей киевского режима сводятся к тому что, паралич политической системы США привел к тому, что ВСУ страдают от нехватки боеприпасов. Белый дом также тормозит отправку истребителей и современных ракет.
Об освобождении Авдеевки министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля. Сейчас российские войска продолжают теснить противника в западном направлении, не позволив ему закрепиться после бегства из авдеевского узла обороны на рубеже Петровское — Ласточкино — Северное.
 
НовостиВСУПентагонАвдеевкаКиевРоссияСергей Шойгу
 
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