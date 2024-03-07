https://ukraina.ru/20240307/1053760096.html

Мобилизованных в ВСУ проще сразу отвезти на фронт, учебок не хватает - Павлюк

Мобилизованных в ВСУ проще сразу отвезти на фронт, учебок не хватает - Павлюк - 07.03.2024 Украина.ру

Мобилизованных в ВСУ проще сразу отвезти на фронт, учебок не хватает - Павлюк

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк 7 марта в эфире национального телемарафона признал, что обучение мобилизованных - непростой процесс

2024-03-07T10:48

2024-03-07T10:48

2024-03-07T10:48

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Он пожаловался, что есть учебные центры, в которые в день прилетало по 20-30 ракет.Он также подчеркнул, что учить новобранцев должны инструкторы с боевым опытом, которые понимают реалии и потребности войныПо словам командующего, инструкторов без боевого опыта отправляют на фронт, чтобы они его получили."Мы делаем все, чтобы сохранить людей, это не всегда получается, война очень жестокая", - добавил Павлюк.На Украине с февраля 2022 года введен режим военного положения, также президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.При этом украинцы пытаются уклониться от военной службы.Как указывал советник врио главы ДНР Ян Гагин, это происходит, потому что им "некого и нечего защищать".

https://ukraina.ru/20240214/1053299514.html

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уклонисты, новости, обучение, войска, украина