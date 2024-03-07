https://ukraina.ru/20240307/1053757986.html

"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии

"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии - 07.03.2024 Украина.ру

"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии

Победа бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны. Такой точкой зрения поделился редакционный совет газеты New York Times

2024-03-07T09:48

2024-03-07T09:48

2024-03-07T09:48

дональд трамп

джо байден

украина

сша

новости

республиканская партия

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"Это трагедия для Республиканской партии и для страны", - говорится в колонке.По мнению редакционного совета, вопрос официальной номинации Трампа от республиканцев на выборы президента остается "формальностью" после победы на супервторнике и решения его главной соперницы, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли выйти из гонки."Партия превратилась в средство для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз", - указывает газета.До выхода Хейли из гонки продемократические СМИ в США посвящали ей значительные сегменты в своих публикациях, цитируя нападки экс-постпреда США при ООН на Трампа. Бывшего президента те же источники упоминали в основном в контексте уголовных претензий к нему.По мнению американских экспертов, Трамп выиграет республиканскую номинацию.Он раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена: возраст дает о себе знать, растущая инфляция и состояние экономики также беспокоят избирателей. Внешняя политика, по его словам, также не на высоте: Украина и сектор Газа - тому доказательства.Бывший менеджер хедж-фонда и политический обозреватель Чарльз Ортель в свою очередь отметил, что череда неудач Байдена сильно контрастируют с успехами его предшественника. Эксперт добавил, что у Трампа "завидный послужной список" по решению многолетних проблем страны.Историк Брюс де Торрес выразил уверенность, что Трамп возьмет республиканскую номинацию, если только не произойдут форс-мажоры.

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дональд трамп, джо байден, украина, сша, новости, республиканская партия