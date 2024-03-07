"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии - 07.03.2024 Украина.ру
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"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии
"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии - 07.03.2024 Украина.ру
"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии
Победа бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны. Такой точкой зрения поделился редакционный совет газеты New York Times
2024-03-07T09:48
2024-03-07T09:48
дональд трамп
джо байден
украина
сша
новости
республиканская партия
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"Это трагедия для Республиканской партии и для страны", - говорится в колонке.По мнению редакционного совета, вопрос официальной номинации Трампа от республиканцев на выборы президента остается "формальностью" после победы на супервторнике и решения его главной соперницы, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли выйти из гонки."Партия превратилась в средство для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз", - указывает газета.До выхода Хейли из гонки продемократические СМИ в США посвящали ей значительные сегменты в своих публикациях, цитируя нападки экс-постпреда США при ООН на Трампа. Бывшего президента те же источники упоминали в основном в контексте уголовных претензий к нему.По мнению американских экспертов, Трамп выиграет республиканскую номинацию.Он раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена: возраст дает о себе знать, растущая инфляция и состояние экономики также беспокоят избирателей. Внешняя политика, по его словам, также не на высоте: Украина и сектор Газа - тому доказательства.Бывший менеджер хедж-фонда и политический обозреватель Чарльз Ортель в свою очередь отметил, что череда неудач Байдена сильно контрастируют с успехами его предшественника. Эксперт добавил, что у Трампа "завидный послужной список" по решению многолетних проблем страны.Историк Брюс де Торрес выразил уверенность, что Трамп возьмет республиканскую номинацию, если только не произойдут форс-мажоры.
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дональд трамп, джо байден, украина, сша, новости, республиканская партия
Дональд Трамп, Джо Байден, Украина, США, Новости, Республиканская партия

"Трагедия для США": New York Times отреагировала на номинацию Трампа от Республиканской партии

09:48 07.03.2024
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP / Evan Vucci
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Победа бывшего президента США Дональда Трампа по итогам первичных голосований за кандидатов в президенты от Республиканской партии в прошедший "супервторник" и последующая номинация от партии является трагедией для всей страны. Такой точкой зрения поделился редакционный совет газеты New York Times
"Это трагедия для Республиканской партии и для страны", - говорится в колонке.
По мнению редакционного совета, вопрос официальной номинации Трампа от республиканцев на выборы президента остается "формальностью" после победы на супервторнике и решения его главной соперницы, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли выйти из гонки.
"Партия превратилась в средство для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз", - указывает газета.
До выхода Хейли из гонки продемократические СМИ в США посвящали ей значительные сегменты в своих публикациях, цитируя нападки экс-постпреда США при ООН на Трампа. Бывшего президента те же источники упоминали в основном в контексте уголовных претензий к нему.
По мнению американских экспертов, Трамп выиграет республиканскую номинацию.
"Теперь, когда Никки Хейли вышла (из президентской гонки - ред.), я думаю, Трампа не остановить не только с точки зрения республиканской номинации в июле, но и с точки зрения президентства в ноябре", - заявил политический обозреватель Дэн Лазар.
Он раскритиковал нынешнего президента США Джо Байдена: возраст дает о себе знать, растущая инфляция и состояние экономики также беспокоят избирателей. Внешняя политика, по его словам, также не на высоте: Украина и сектор Газа - тому доказательства.
Бывший менеджер хедж-фонда и политический обозреватель Чарльз Ортель в свою очередь отметил, что череда неудач Байдена сильно контрастируют с успехами его предшественника. Эксперт добавил, что у Трампа "завидный послужной список" по решению многолетних проблем страны.
Историк Брюс де Торрес выразил уверенность, что Трамп возьмет республиканскую номинацию, если только не произойдут форс-мажоры.
- РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вчера, 18:41
Главная соперница Трампа вышла из президентской гонки Экс-постпред США при Организации объединённых наций и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли заявила о выходе из президентской гонки. Теперь прежний хозяин Белого дома Дональд Трамп станет основным претендентом на президентских выборах от Республиканской партии
 
Дональд ТрампДжо БайденУкраинаСШАНовостиРеспубликанская партия
 
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