Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье - 07.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240307/1053730966.html
Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье
Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье - 07.03.2024 Украина.ру
Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье
Закарпатская область вот уже два года является одним из основных центров притяжения мужчин, которые не горят желанием воевать за Зеленского. В регионе сейчас существенно потеплело, до +16, что увеличивает число потенциальных беглецов, которые уже не рискуют замерзнуть на перевалах.
2024-03-07T06:10
2024-03-07T06:10
эксклюзив
закарпатье
украина
владимир зеленский
госпогранслужба
сбу
the times
мобилизация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053732754_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_223b3bf466b8c21f8115b1b26b901a52.jpg
Под видом туристов сюда едут со всей Украины, чтобы попытаться сбежать из страны. Ежедневно погранслужба и местные СМИ заявляют о задержании групп уклонистов. Некоторым из них не везет, и они тонут в бурных горных реках или срываются в пропасть. Только на этой неделе стало известно о двух новых случаях гибели беглецов.Двоих жителей Полтавской области во вторник задержали в результате длительной погони. Пограничники сообщают, что те долго петляли по полям, не обращая внимания на выстрелы в воздух, но им не хватило до границы каких-то 600 метров. Почти ежедневно Госпогранслужба и СБУ Закарпатья заявляют о раскрытии новых каналов переправки уклонистов, но поскольку цены на услуги контрабандистов растут, к этому бизнесу подключаются всё новые группы.В понедельник 4 марта СБУ в Закарпатье задержала группу из троих местных жителей, которые подвозили беглецов к границе и направляли нужными тропами. В месяц, по заверениям СБУ, группа зарабатывала по $80 000, переправляя в среднем по 20 человек. Недавно в Закарпатье была также со стрельбой в воздух задержана рекордная группа – сразу 40 мужчин из 11 регионов Украины пытались прорваться через границу.Одного из организаторов таких схем на текущей неделе приговорили к 102 тысячам гривен штрафа, что значительно меньше потенциальных прибылей. Некий Степан Дичка из Закарпатья, владелец транспортной фирмы, устраивал на работу водителями фур мужчин, даже если у них не было прав. Домой они уже больше не возвращались.С принятием нового законопроекта о мобилизации Украине придется держать отдельную армию на западных границах, чтобы отлавливать беглецов. Уже сейчас возле западных пропускных пунктов можно увидеть объявления о том, что пограничники намерены применять FPV-дроны, то есть просто бомбить своих сограждан.Британская The Times на днях с возмущением писала, что жители региона погибать за Украину не хотят, а предпочитают проводить время в ночных клубах. Правда, сейчас им приходится осторожничать из-за регулярных рейдов военкомов."В Ужгороде молодёжь продолжает как ни в чём не бывало веселиться и пить в ночных барах, поскольку здесь до сих пор не вводился комендантский час и практически нет риска пострадать от обстрелов. Однако местные жители опасаются офицеров, которые тоже заходят в ночные клубы и разыскивают там призывников", - пишет The Times. Британцы также отмечают, что пограничный Ужгород становится перевалочным пунктом для тех, кто пытается нелегально перебраться вплавь через реку в соседнюю Венгрию, причём всё чаще эти попытки заканчиваются смертельным исходом.Близость границы, отсутствие комендантского часа и релокация предприятий вызвали в Закарпатье настоящий строительный бум, который длится уже два года. Собственник строительной компании РИЭЛ Ярослав Мельник в недавнем интервью рассказывал, что с момента начала СВО в Закарпатье в два-три раза увеличилось количество строящегося жилья. Соответственно возросли и цены на жилье, которое в регионе приобретают преимущественно киевляне.Цены на продукты тоже значительно выросли за последний год, рассказывают жители Ужгорода и Мукачево местному телеканалу. В среднем на продукты питания у людей уходит более 60% дохода. Пенсионеры же рассказывают, что вынуждены отказываться полностью от рыбы, мяса и сладкого. Молодежь жалуется, что не может себе позволить фаст-фуд и кофе. В целом же, по оценкам опрошенных жителей, за два года цены на продукты выросли в три раза.Пока по всей территории Украины проходят гонения на каноническую православную церковь (УПЦ), в Закарпатье разгорается конфликт внутри греко-католической церкви. Решать вопрос 5 марта в Мукачево прибыл апостольский нунций (посланник Папы римского) литовец Висволдас Кублокас.Одна из причин – агрессивный украинский национализм. Дело в том, что в Закарпатье действуют две греко-католических церкви: Мукачевская епархия и Украинская грекокатолическая церковь. Последняя требует подчинить им "мукачевцев", тогда как те подчиняются напрямую Ватикану. Украинская грекокатолическая церковь заявляет, что "мукачевцы" оказывают давление на священников за их "проукраинскую" позицию, а также дрейфуют в сторону "мадяронов" - так украинские националисты пренебрежительно называют русинов, ориентирующихся на Будапешт, что уже трактуется, как проявление сепаратизма.
https://ukraina.ru/20240304/1053683972.html
https://ukraina.ru/20240229/1053634972.html
закарпатье
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053732754_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_98a7d494c59f24bb6e6be157b044b5ce.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, закарпатье, украина, владимир зеленский, госпогранслужба, сбу, the times, мобилизация
Эксклюзив, Закарпатье, Украина, Владимир Зеленский, Госпогранслужба, СБУ, The Times, мобилизация

Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье

06:10 07.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Eventar
- РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© commons.wikimedia.org / Eventar
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Закарпатская область вот уже два года является одним из основных центров притяжения мужчин, которые не горят желанием воевать за Зеленского. В регионе сейчас существенно потеплело, до +16, что увеличивает число потенциальных беглецов, которые уже не рискуют замерзнуть на перевалах.
Под видом туристов сюда едут со всей Украины, чтобы попытаться сбежать из страны. Ежедневно погранслужба и местные СМИ заявляют о задержании групп уклонистов. Некоторым из них не везет, и они тонут в бурных горных реках или срываются в пропасть. Только на этой неделе стало известно о двух новых случаях гибели беглецов.
Двоих жителей Полтавской области во вторник задержали в результате длительной погони. Пограничники сообщают, что те долго петляли по полям, не обращая внимания на выстрелы в воздух, но им не хватило до границы каких-то 600 метров. Почти ежедневно Госпогранслужба и СБУ Закарпатья заявляют о раскрытии новых каналов переправки уклонистов, но поскольку цены на услуги контрабандистов растут, к этому бизнесу подключаются всё новые группы.
В понедельник 4 марта СБУ в Закарпатье задержала группу из троих местных жителей, которые подвозили беглецов к границе и направляли нужными тропами. В месяц, по заверениям СБУ, группа зарабатывала по $80 000, переправляя в среднем по 20 человек. Недавно в Закарпатье была также со стрельбой в воздух задержана рекордная группа – сразу 40 мужчин из 11 регионов Украины пытались прорваться через границу.
Одного из организаторов таких схем на текущей неделе приговорили к 102 тысячам гривен штрафа, что значительно меньше потенциальных прибылей. Некий Степан Дичка из Закарпатья, владелец транспортной фирмы, устраивал на работу водителями фур мужчин, даже если у них не было прав. Домой они уже больше не возвращались.
ВСУ флаг украинский военнослужащий наемник - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
4 марта, 09:23
"Никто в мире не будет умирать за Украину". Украинские эксперты о том, как бороться с "происками врага"На Украине эксперты ищут скрытые смыслы в послании Владимира Путина Федеральному cобранию, гадают об условиях возможного примирения и обсуждают намерение украинской власти закрыть Telegram
С принятием нового законопроекта о мобилизации Украине придется держать отдельную армию на западных границах, чтобы отлавливать беглецов. Уже сейчас возле западных пропускных пунктов можно увидеть объявления о том, что пограничники намерены применять FPV-дроны, то есть просто бомбить своих сограждан.
Британская The Times на днях с возмущением писала, что жители региона погибать за Украину не хотят, а предпочитают проводить время в ночных клубах. Правда, сейчас им приходится осторожничать из-за регулярных рейдов военкомов.
"В Ужгороде молодёжь продолжает как ни в чём не бывало веселиться и пить в ночных барах, поскольку здесь до сих пор не вводился комендантский час и практически нет риска пострадать от обстрелов. Однако местные жители опасаются офицеров, которые тоже заходят в ночные клубы и разыскивают там призывников", - пишет The Times. Британцы также отмечают, что пограничный Ужгород становится перевалочным пунктом для тех, кто пытается нелегально перебраться вплавь через реку в соседнюю Венгрию, причём всё чаще эти попытки заканчиваются смертельным исходом.
Близость границы, отсутствие комендантского часа и релокация предприятий вызвали в Закарпатье настоящий строительный бум, который длится уже два года. Собственник строительной компании РИЭЛ Ярослав Мельник в недавнем интервью рассказывал, что с момента начала СВО в Закарпатье в два-три раза увеличилось количество строящегося жилья. Соответственно возросли и цены на жилье, которое в регионе приобретают преимущественно киевляне.
Украинцы обмотались в фольгу, чтобы пересечь границу
29 февраля, 17:25
Украинцы обмотались фольгой, чтобы пересечь границу невидимымиЧетыре мужчины пытались покинуть Украину, как им казалось, незамеченными. Для этого они обмотались изотермическими одеялами. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины
Цены на продукты тоже значительно выросли за последний год, рассказывают жители Ужгорода и Мукачево местному телеканалу. В среднем на продукты питания у людей уходит более 60% дохода. Пенсионеры же рассказывают, что вынуждены отказываться полностью от рыбы, мяса и сладкого. Молодежь жалуется, что не может себе позволить фаст-фуд и кофе. В целом же, по оценкам опрошенных жителей, за два года цены на продукты выросли в три раза.
Пока по всей территории Украины проходят гонения на каноническую православную церковь (УПЦ), в Закарпатье разгорается конфликт внутри греко-католической церкви. Решать вопрос 5 марта в Мукачево прибыл апостольский нунций (посланник Папы римского) литовец Висволдас Кублокас.
Одна из причин – агрессивный украинский национализм. Дело в том, что в Закарпатье действуют две греко-католических церкви: Мукачевская епархия и Украинская грекокатолическая церковь. Последняя требует подчинить им "мукачевцев", тогда как те подчиняются напрямую Ватикану. Украинская грекокатолическая церковь заявляет, что "мукачевцы" оказывают давление на священников за их "проукраинскую" позицию, а также дрейфуют в сторону "мадяронов" - так украинские националисты пренебрежительно называют русинов, ориентирующихся на Будапешт, что уже трактуется, как проявление сепаратизма.
 
ЭксклюзивЗакарпатьеУкраинаВладимир ЗеленскийГоспогранслужбаСБУThe Timesмобилизация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье
06:00От развала - к анархии. Украинские эксперты в панике от происходящего в стране
05:50Алексей Леонков: Россия щелкнула по носу Францию, а к ноябрю устроит ВСУ еще пару Авдеевок и Купянсков
05:40Больная армия. Как постепенно деградирует ВСУ
05:30"Мы будем расширять зону СВО": эксперт раскрыл детали, как ВС РФ зайдут в Сумы и начнут окружать Харьков
05:20Миллион дронов для ВСУ: эксперт рассказал, как украинские БПЛА могут ударить с Финляндии по Петербургу
05:15Игорь Шишкин: Если Россия не победит США двумя способами, она столкнется со снежным комом из новых ВСУ
05:10"Быстро склеят ласты": генерал-майор ФСБ о том, как Россия превратит в "фарш" миротворцев НАТО на Украине
05:00"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев
04:50Открываем "северный фронт"? Эксперт раскрыл, когда огромная армия зайдет с Белоруссии на Сумы и Харьков
04:40"Воспаленное возбуждение": эксперт раскрыл, зачем немецкие "болтуны" обсуждают удары по Крымскому мосту
04:35Дмитрий Выдрин о том, что ждет США — вечер в хату или триумф звездной пары на президентском кресле
04:30"Мы уже воюем с НАТО": политолог назвал четыре страны в Европе, которые сейчас напрямую угрожают России
04:20"СБУ вывозят семьи из города": политолог сообщил, каким способом армия РФ будет освобождать Харьков
04:10"Шоковая терапия": эксперт объяснил, почему Россия должна заявить про агрессию стран НАТО и ответный удар
04:00"Парочка планов на черный день": эксперт сообщил, каким способом Запад может дать Украине ядерное оружие
03:50Эксперт рассказал, когда русский десант высадится в Одессе, освободит всю Херсонщину и пойдет на Николаев
03:40Заход НАТО, миллион дронов и ядерный "подвес" на F-16. Эксперт раскрыл, почему нужно идти в наступление
03:30"Человек с одной извилиной": генерал-майор ФСБ рассказал о вырождении политической элиты Запада
03:20Грег Вайнер: Возможно, ни Трамп, ни Байден не дойдут до выборов и тогда элиты США включат план Б
Лента новостейМолния