https://ukraina.ru/20240307/1053730966.html

Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье

Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье - 07.03.2024 Украина.ру

Наплыв беглецов-уклонистов и скандал в греко-католическом семействе. Что происходит в Закарпатье

Закарпатская область вот уже два года является одним из основных центров притяжения мужчин, которые не горят желанием воевать за Зеленского. В регионе сейчас существенно потеплело, до +16, что увеличивает число потенциальных беглецов, которые уже не рискуют замерзнуть на перевалах.

2024-03-07T06:10

2024-03-07T06:10

2024-03-07T06:10

эксклюзив

закарпатье

украина

владимир зеленский

госпогранслужба

сбу

the times

мобилизация

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Под видом туристов сюда едут со всей Украины, чтобы попытаться сбежать из страны. Ежедневно погранслужба и местные СМИ заявляют о задержании групп уклонистов. Некоторым из них не везет, и они тонут в бурных горных реках или срываются в пропасть. Только на этой неделе стало известно о двух новых случаях гибели беглецов.Двоих жителей Полтавской области во вторник задержали в результате длительной погони. Пограничники сообщают, что те долго петляли по полям, не обращая внимания на выстрелы в воздух, но им не хватило до границы каких-то 600 метров. Почти ежедневно Госпогранслужба и СБУ Закарпатья заявляют о раскрытии новых каналов переправки уклонистов, но поскольку цены на услуги контрабандистов растут, к этому бизнесу подключаются всё новые группы.В понедельник 4 марта СБУ в Закарпатье задержала группу из троих местных жителей, которые подвозили беглецов к границе и направляли нужными тропами. В месяц, по заверениям СБУ, группа зарабатывала по $80 000, переправляя в среднем по 20 человек. Недавно в Закарпатье была также со стрельбой в воздух задержана рекордная группа – сразу 40 мужчин из 11 регионов Украины пытались прорваться через границу.Одного из организаторов таких схем на текущей неделе приговорили к 102 тысячам гривен штрафа, что значительно меньше потенциальных прибылей. Некий Степан Дичка из Закарпатья, владелец транспортной фирмы, устраивал на работу водителями фур мужчин, даже если у них не было прав. Домой они уже больше не возвращались.С принятием нового законопроекта о мобилизации Украине придется держать отдельную армию на западных границах, чтобы отлавливать беглецов. Уже сейчас возле западных пропускных пунктов можно увидеть объявления о том, что пограничники намерены применять FPV-дроны, то есть просто бомбить своих сограждан.Британская The Times на днях с возмущением писала, что жители региона погибать за Украину не хотят, а предпочитают проводить время в ночных клубах. Правда, сейчас им приходится осторожничать из-за регулярных рейдов военкомов."В Ужгороде молодёжь продолжает как ни в чём не бывало веселиться и пить в ночных барах, поскольку здесь до сих пор не вводился комендантский час и практически нет риска пострадать от обстрелов. Однако местные жители опасаются офицеров, которые тоже заходят в ночные клубы и разыскивают там призывников", - пишет The Times. Британцы также отмечают, что пограничный Ужгород становится перевалочным пунктом для тех, кто пытается нелегально перебраться вплавь через реку в соседнюю Венгрию, причём всё чаще эти попытки заканчиваются смертельным исходом.Близость границы, отсутствие комендантского часа и релокация предприятий вызвали в Закарпатье настоящий строительный бум, который длится уже два года. Собственник строительной компании РИЭЛ Ярослав Мельник в недавнем интервью рассказывал, что с момента начала СВО в Закарпатье в два-три раза увеличилось количество строящегося жилья. Соответственно возросли и цены на жилье, которое в регионе приобретают преимущественно киевляне.Цены на продукты тоже значительно выросли за последний год, рассказывают жители Ужгорода и Мукачево местному телеканалу. В среднем на продукты питания у людей уходит более 60% дохода. Пенсионеры же рассказывают, что вынуждены отказываться полностью от рыбы, мяса и сладкого. Молодежь жалуется, что не может себе позволить фаст-фуд и кофе. В целом же, по оценкам опрошенных жителей, за два года цены на продукты выросли в три раза.Пока по всей территории Украины проходят гонения на каноническую православную церковь (УПЦ), в Закарпатье разгорается конфликт внутри греко-католической церкви. Решать вопрос 5 марта в Мукачево прибыл апостольский нунций (посланник Папы римского) литовец Висволдас Кублокас.Одна из причин – агрессивный украинский национализм. Дело в том, что в Закарпатье действуют две греко-католических церкви: Мукачевская епархия и Украинская грекокатолическая церковь. Последняя требует подчинить им "мукачевцев", тогда как те подчиняются напрямую Ватикану. Украинская грекокатолическая церковь заявляет, что "мукачевцы" оказывают давление на священников за их "проукраинскую" позицию, а также дрейфуют в сторону "мадяронов" - так украинские националисты пренебрежительно называют русинов, ориентирующихся на Будапешт, что уже трактуется, как проявление сепаратизма.

https://ukraina.ru/20240304/1053683972.html

https://ukraina.ru/20240229/1053634972.html

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эксклюзив, закарпатье, украина, владимир зеленский, госпогранслужба, сбу, the times, мобилизация