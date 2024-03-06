https://ukraina.ru/20240306/1053747438.html

Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах

Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах - 06.03.2024 Украина.ру

Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах

Первыми жертвами масштабных протестов польских фермеров в Варшаве стали правоохранители, которые пытались утихомирить участников акции. Несколько полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими, заявили в столичной комендатуре

2024-03-06T18:28

2024-03-06T18:28

2024-03-06T18:28

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польша

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зерновой конфликт

сельское хозяйство

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Уточняется, что протестующие безрезультатно пытались перебраться через ограждение здания сейма. Более десяти человек задержаны полицией, добавили в комендатуре. О том, что фермеры ведут себя агрессивно сообщал и телеканал Polsat. По данным СМИ, некоторым участникам акции всё же удалось проникнуть в сейм, где проходило заседание. Также журналисты заявляли, что группы протестующий разбирают булыжный тротуар и бросают камни в правоохранителей. Напомним, польские фермеры с начала февраля проводят масштабную акцию протеста на границе с Украиной. Поводом стал ввоз дешевого украинского зерна, что негативно отражается на европейских аграриях и производителях. В ходе протестов, фермеры неоднократно уничтожали тонны украинской продукции, которая следовала в сторону Польши. Так как акции на границе не принесли желаемого результата, протестующие отправились на Варшаву, где намерены требовать у местных властей выполнить их требования.

https://ukraina.ru/20240306/1053741289.html

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новости, протесты, варшава, украина, польша, зерно, зерновой конфликт, сельское хозяйство