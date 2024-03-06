Протесты польских фермеров достигли своей кульминации в Варшаве – уже известно о жертвах
© AP / Czarek Sokolowski
© AP / Czarek Sokolowski
Первыми жертвами масштабных протестов польских фермеров в Варшаве стали правоохранители, которые пытались утихомирить участников акции. Несколько полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими, заявили в столичной комендатуре
"Во время событий, имевших место на улице Вейской, были ранены несколько полицейских", – сказано в сообщении.
Уточняется, что протестующие безрезультатно пытались перебраться через ограждение здания сейма. Более десяти человек задержаны полицией, добавили в комендатуре.
О том, что фермеры ведут себя агрессивно сообщал и телеканал Polsat. По данным СМИ, некоторым участникам акции всё же удалось проникнуть в сейм, где проходило заседание.
Также журналисты заявляли, что группы протестующий разбирают булыжный тротуар и бросают камни в правоохранителей.
Напомним, польские фермеры с начала февраля проводят масштабную акцию протеста на границе с Украиной. Поводом стал ввоз дешевого украинского зерна, что негативно отражается на европейских аграриях и производителях. В ходе протестов, фермеры неоднократно уничтожали тонны украинской продукции, которая следовала в сторону Польши. Так как акции на границе не принесли желаемого результата, протестующие отправились на Варшаву, где намерены требовать у местных властей выполнить их требования.
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