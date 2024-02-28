https://ukraina.ru/20240228/1053592988.html

Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется

Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется - 28.02.2024 Украина.ру

Украина требует от поляков компенсацию за зерно: "козлом отпущения" Кулебе быть не хочется

Украина потребовала компенсацию от протестующих за испорченное на границе с Польшей украинское зерно. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет "РБК-Украина"

2024-02-28T16:35

2024-02-28T16:35

2024-02-28T16:35

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польша

украина

зерно

сельское хозяйство

продукция

министр

дмитрий кулеба

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В Польше уже начали возбуждать уголовные производства по этим случаям, добавил украинский министр. Он добавил, что надеется на максимально короткие сроки передачи дела в суд, справедливость и полную компенсацию убытков.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Голосу Америки* по-украински" назвал ситуацию на польско-украинской границе простой и сложной одновременно."Произошло не только в Польше сваливание всей ответственности за проблемы европейских фермеров на Украину […] Раскрутили одну тему, что во всём виновата Украина", - сказал Кулеба.По его мнению, польские власти должны сказать протестующим, что Украина якобы не является ключевой проблемой. "Мы не были и не будем козлом отпущения, который будет терпеть все безосновательные нападки. Там, где нужно будет действовать жестко, мы будем действовать жестко. Пусть потом не обижаются, что мы проявили характер", - сказал глава МИД Украины.В польском Котомыре вблизи Быдгоща "третьими лицами" были открыты вагоны с зерном. По сообщениям польских СМИ, из грузовых вагонов высыпали от 160 до 180 тонн украинского зерна. Недавно стало известно, что сбор рассыпанного зерна завершили, но около 30 тонн остается на путях. Это зерно будет утилизировано, пишет "РБК-Украина".Неделю назад, 20 февраля, польские протестующие высыпали из двух вагонов около 4 тонн зерна. 23 февраля неизвестные вновь открыли три зерновоза и высыпали сельхозпродукцию. На следующий день, 24 февраля, зерно высыпали на польской железнодорожной станции Дорогуск. А 25 февраля высыпали более 150 тонн украинского зерна.В пятницу, 9 февраля, начался общепольский протест фермеров. Одним из главных требований фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Протест будет проходить с 9 февраля по 10 марта.*выполняет функции иностранного агента

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новости, польша, украина, зерно, сельское хозяйство, продукция, министр, дмитрий кулеба