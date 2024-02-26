Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе - 26.02.2024 Украина.ру
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Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе
Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе - 26.02.2024 Украина.ру
Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе
Более двух тысяч грузовиков стоят в очередях на шести КПП на границе Польши и Украины. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
2024-02-26T22:19
2024-02-26T22:19
новости
польша
украина
протесты
аграрии
экономика
сельское хозяйство
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По его словам, ситуация остаётся по-прежнему напряжённой. Больше всего грузовиков скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин". Отмечается, что автобусы и легковые автомобили пересекают границу свободно. Ранее сообщалось, что протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков было заблокировано. Во вторник, 27 февраля, участники акции намерены идти на Варшаву. Напомним, европейские аграрии массово проводят протесты на пограничных переходах во многих городах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
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новости, польша, украина, протесты, аграрии, экономика, сельское хозяйство
Новости, Польша, Украина, протесты, аграрии, экономика, Сельское хозяйство

Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе

22:19 26.02.2024
 
польша протесты
польша протесты
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Более двух тысяч грузовиков стоят в очередях на шести КПП на границе Польши и Украины. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
По его словам, ситуация остаётся по-прежнему напряжённой. Больше всего грузовиков скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин".
"Ситуация без изменений. Блокировка движения для грузовиков продолжается. В очередях на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит около 2200 грузовиков", - цитирует Демченко РИА Новости.
Отмечается, что автобусы и легковые автомобили пересекают границу свободно.
Ранее сообщалось, что протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков было заблокировано. Во вторник, 27 февраля, участники акции намерены идти на Варшаву.
Напомним, европейские аграрии массово проводят протесты на пограничных переходах во многих городах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
Станислав Стремидловский интервью
Вчера, 19:30
Станислав Стремидловский: Польша поняла, что бобик сдох и с боем вырывается из тесных объятий УкраиныКакими бы ни были внезапно вспыхнувшие симпатии поляков к Украине, есть историческое наследие, есть историческая память, а она говорит: украинцы — это не друзья поляков, считает эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский
 
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