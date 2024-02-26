https://ukraina.ru/20240226/1053541804.html

Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе

Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе - 26.02.2024 Украина.ру

Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе

Более двух тысяч грузовиков стоят в очередях на шести КПП на границе Польши и Украины. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко

2024-02-26T22:19

2024-02-26T22:19

2024-02-26T22:19

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По его словам, ситуация остаётся по-прежнему напряжённой. Больше всего грузовиков скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин". Отмечается, что автобусы и легковые автомобили пересекают границу свободно. Ранее сообщалось, что протест польских фермеров добрался до границы с Германией, где движение грузовиков было заблокировано. Во вторник, 27 февраля, участники акции намерены идти на Варшаву. Напомним, европейские аграрии массово проводят протесты на пограничных переходах во многих городах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.

https://ukraina.ru/20240226/1053538365.html

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