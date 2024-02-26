Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе
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Более двух тысяч грузовиков стоят в очередях на шести КПП на границе Польши и Украины. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
По его словам, ситуация остаётся по-прежнему напряжённой. Больше всего грузовиков скопилось на пунктах пропуска "Краковец", "Равва-Русская" и "Ягодин".
"Ситуация без изменений. Блокировка движения для грузовиков продолжается. В очередях на шести направлениях на территории Польши в сторону Украины стоит около 2200 грузовиков", - цитирует Демченко РИА Новости.
Отмечается, что автобусы и легковые автомобили пересекают границу свободно.
Напомним, европейские аграрии массово проводят протесты на пограничных переходах во многих городах. Они выступают против "зеленого соглашения" ЕС, а также несправедливых субсидий и дешевого неограниченного импорта продуктов питания с Украины.
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