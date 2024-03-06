https://ukraina.ru/20240306/1053746591.html

Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ

Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ - 06.03.2024 Украина.ру

Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ

В России не только эксплуатируют, но и активно развивают атомную энергетику, считая её экологически чистым видом энергии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Часть переговоров транслировал телеканал "Россия 24"

2024-03-06T17:39

2024-03-06T17:39

2024-03-06T17:39

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владимир путин

рафаэль гросси

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вооруженные силы украины

магатэ

обстрелы

провокация

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По данным РИА Новости, встреча проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Там запланировано, в том числе, обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром. Напомним, Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам украинской армии, несмотря на ядерную угрозу, связанную с повреждением станции. Под огнём артиллерии ВСУ находятся шесть реакторов, однако МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС украинской армией. В Киеве же заявляют, что атаки на станцию – дело рук ВС РФ. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль России.

https://ukraina.ru/20240221/1053452911.html

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новости, россия, энергодар, владимир путин, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, обстрелы, провокация, всу, сво