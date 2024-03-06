https://ukraina.ru/20240306/1053746591.html
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ - 06.03.2024 Украина.ру
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
В России не только эксплуатируют, но и активно развивают атомную энергетику, считая её экологически чистым видом энергии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Часть переговоров транслировал телеканал "Россия 24"
2024-03-06T17:39
2024-03-06T17:39
2024-03-06T17:39
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владимир путин
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вооруженные силы украины
магатэ
обстрелы
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По данным РИА Новости, встреча проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Там запланировано, в том числе, обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром. Напомним, Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам украинской армии, несмотря на ядерную угрозу, связанную с повреждением станции. Под огнём артиллерии ВСУ находятся шесть реакторов, однако МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС украинской армией. В Киеве же заявляют, что атаки на станцию – дело рук ВС РФ. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль России.
https://ukraina.ru/20240221/1053452911.html
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новости, россия, энергодар, владимир путин, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, обстрелы, провокация, всу, сво
Новости, Россия, Энергодар, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, обстрелы, провокация, ВСУ, СВО
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
В России не только эксплуатируют, но и активно развивают атомную энергетику, считая её экологически чистым видом энергии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Часть переговоров транслировал телеканал "Россия 24"