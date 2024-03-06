Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ - 06.03.2024 Украина.ру
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Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ - 06.03.2024 Украина.ру
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
В России не только эксплуатируют, но и активно развивают атомную энергетику, считая её экологически чистым видом энергии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Часть переговоров транслировал телеканал "Россия 24"
2024-03-06T17:39
2024-03-06T17:39
новости
россия
энергодар
владимир путин
рафаэль гросси
запорожская аэс
вооруженные силы украины
магатэ
обстрелы
провокация
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По данным РИА Новости, встреча проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Там запланировано, в том числе, обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром. Напомним, Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам украинской армии, несмотря на ядерную угрозу, связанную с повреждением станции. Под огнём артиллерии ВСУ находятся шесть реакторов, однако МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС украинской армией. В Киеве же заявляют, что атаки на станцию – дело рук ВС РФ. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль России.
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новости, россия, энергодар, владимир путин, рафаэль гросси, запорожская аэс, вооруженные силы украины, магатэ, обстрелы, провокация, всу, сво
Новости, Россия, Энергодар, Владимир Путин, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, обстрелы, провокация, ВСУ, СВО

Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ

17:39 06.03.2024
 
 / Перейти в фотобанкПутин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
Путин рассказал главе МАГАТЭ о развитии атомной энергетики в РФ
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В России не только эксплуатируют, но и активно развивают атомную энергетику, считая её экологически чистым видом энергии. Об этом в среду, 6 марта, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Часть переговоров транслировал телеканал "Россия 24"

"Мы активно развиваем атомную энергетику, считаем её экологически чистым видом энергии, делаем всё для повышения безопасности на атомных объектах. Мы строим на современных принципах новой электростанции. Вот, Курская АЭС-2 на быстрых нейтронах", – сказал глава государства.

По данным РИА Новости, встреча проходит на территории государственной резиденции "Бочаров ручей" в Сочи. Там запланировано, в том числе, обсуждение проблемы военной активности вокруг Запорожской АЭС, расположенной рядом с Энергодаром.
Напомним, Запорожская АЭС неоднократно подвергалась атакам украинской армии, несмотря на ядерную угрозу, связанную с повреждением станции. Под огнём артиллерии ВСУ находятся шесть реакторов, однако МАГАТЭ не признает обстрелов Запорожской АЭС украинской армией. В Киеве же заявляют, что атаки на станцию – дело рук ВС РФ. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль России.
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
21 февраля, 17:13
ЗАЭС отключили от внешнего энергоснабжения, угроз безопасности нетРуководство Запорожской АЭС подтвердило отключение от внешнего энергоснабжения, но угроз нарушений пределов безопасности нет. Об этом 21 февраля сообщили представители станции, передаёт РИА Новости
 
НовостиРоссияЭнергодарВладимир ПутинРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныМАГАТЭобстрелыпровокацияВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
18:00ЦИК Украины подтвердил легитимность Зеленского после окончания срока его президентства
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