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Хуснуллин рассказал, сколько времени потребуется на восстановление Авдеевки

Хуснуллин рассказал, сколько времени потребуется на восстановление Авдеевки - 06.03.2024 Украина.ру

Хуснуллин рассказал, сколько времени потребуется на восстановление Авдеевки

Недавно освобождённую Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР) можно будет восстановить в течение года после того, как ВС РФ отодвинут линию соприкосновения, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 6 марта на марафоне "Знание. Первые" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе

2024-03-06T15:34

2024-03-06T15:34

2024-03-06T15:35

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россия

авдеевка

марат хуснуллин

донецкая народная республика

днр

восстановление

мариуполь

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Хуснуллин в начале марта совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику и, в частности, Авдеевку.Он отметил, что город пострадал примерно так же, как Мариуполь. По его мнению, как только российские военнослужащие отодвинут линию соприкосновения, можно будет достаточно оперативно всё восстановить.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Украинская армия потеряла более 1,5 тысячи военнослужащих.

https://ukraina.ru/20240227/1053543302.html

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авдеевка

донецкая народная республика

днр

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новости, россия, авдеевка, марат хуснуллин, донецкая народная республика, днр, восстановление, мариуполь