https://ukraina.ru/20240306/1053739577.html
"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе - 06.03.2024 Украина.ру
"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
Ядерная война - это прощальное средство, а постоянные рассуждения на эту тему крайне опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"
2024-03-06T14:42
2024-03-06T14:42
2024-03-06T14:43
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россия
дмитрий песков
ядерное оружие
ядерная война
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сша
генри киссинджер
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Он отметил, что и в европейских столицах, и в США очень много рассуждают о ядерной войне. "Это крайне безответственно и это крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы", — предостерёг он. Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаления, что ушел из жизни бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Песков предположил, что если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели влияние на власть или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, всё было бы по-другому.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
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новости, россия, дмитрий песков, ядерное оружие, ядерная война, запад, сша, генри киссинджер
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Ядерное оружие, ядерная война, Запад, США, Генри Киссинджер
"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
14:42 06.03.2024 (обновлено: 14:43 06.03.2024)
Ядерная война - это прощальное средство, а постоянные рассуждения на эту тему крайне опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"
"Ядерная война - это последнее средство, прощальное средство", — сказал Песков.
Он отметил, что и в европейских столицах, и в США очень много рассуждают о ядерной войне.
"Это крайне безответственно и это крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы", — предостерёг он.
Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаления, что ушел из жизни бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Песков предположил, что если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели влияние на власть или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, всё было бы по-другому.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".