"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе - 06.03.2024 Украина.ру
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"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе - 06.03.2024 Украина.ру
"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе
Ядерная война - это прощальное средство, а постоянные рассуждения на эту тему крайне опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"
2024-03-06T14:42
2024-03-06T14:43
новости
россия
дмитрий песков
ядерное оружие
ядерная война
запад
сша
генри киссинджер
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Он отметил, что и в европейских столицах, и в США очень много рассуждают о ядерной войне. "Это крайне безответственно и это крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы", — предостерёг он. Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаления, что ушел из жизни бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Песков предположил, что если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели влияние на власть или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, всё было бы по-другому.Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
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новости, россия, дмитрий песков, ядерное оружие, ядерная война, запад, сша, генри киссинджер
Новости, Россия, Дмитрий Песков, Ядерное оружие, ядерная война, Запад, США, Генри Киссинджер

"Прощальное средство": Песков рассказал, к чему "рутинизация" ядерной тематики на Западе

14:42 06.03.2024 (обновлено: 14:43 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВсемирный фестиваль молодежи в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Ядерная война - это прощальное средство, а постоянные рассуждения на эту тему крайне опасны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"
"Ядерная война - это последнее средство, прощальное средство", — сказал Песков.
Он отметил, что и в европейских столицах, и в США очень много рассуждают о ядерной войне.
"Это крайне безответственно и это крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы", предостерёг он.
Также пресс-секретарь президента РФ выразил сожаления, что ушел из жизни бывший госсекретарь Генри Киссинджер. Песков предположил, что если бы такие люди, как Киссинджер, сейчас имели влияние на власть или были бы во власти в Северной Америке, в европейских столицах, всё было бы по-другому.
Мероприятие проводит Российское общество "Знание" на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.
С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
Трансляция послания президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
1 марта, 14:48
Запад боится ядерного оружия России. Реакция мира на послание Путина Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля ряд западных СМИ называл угрозой и предупреждением. С другой стороны, арабский телеканал Al Jazeera услышал в нем ответ России на предложение французского лидера Эммануэля Макрона отправить солдат НАТО на Украину
 
НовостиРоссияДмитрий ПесковЯдерное оружиеядерная войнаЗападСШАГенри Киссинджер
 
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