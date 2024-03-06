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Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников

Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников - 06.03.2024 Украина.ру

Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявить в розыск российских военачальников. Об этом сообщили журналисты радио "Маяк"

2024-03-06T13:28

2024-03-06T13:28

2024-03-06T13:28

новости

дмитрий песков

международный уголовный суд (мус)

арест

гаага

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Кремль не участвует в подобных решениях суда и не принимал участия в постановлении ордера на арест российских командующих, объяснил Песков. По его словам, в МУС это решение не первое, там также проходят и закрытые процессы, информацию о них не раскрывают."Мы не участники статута, мы не признаём это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы , которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - рассказал пресс-секретарь.Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест российских командующих дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.

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новости, дмитрий песков, международный уголовный суд (мус), арест, гаага