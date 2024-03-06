Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников - 06.03.2024 Украина.ру
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Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников - 06.03.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявить в розыск российских военачальников. Об этом сообщили журналисты радио "Маяк"
2024-03-06T13:28
2024-03-06T13:28
новости
дмитрий песков
международный уголовный суд (мус)
арест
гаага
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Кремль не участвует в подобных решениях суда и не принимал участия в постановлении ордера на арест российских командующих, объяснил Песков. По его словам, в МУС это решение не первое, там также проходят и закрытые процессы, информацию о них не раскрывают."Мы не участники статута, мы не признаём это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы , которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - рассказал пресс-секретарь.Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест российских командующих дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.
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новости, дмитрий песков, международный уголовный суд (мус), арест, гаага
Новости, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд (МУС), арест, Гаага

Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников

13:28 06.03.2024
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявить в розыск российских военачальников. Об этом сообщили журналисты радио "Маяк"
Кремль не участвует в подобных решениях суда и не принимал участия в постановлении ордера на арест российских командующих, объяснил Песков. По его словам, в МУС это решение не первое, там также проходят и закрытые процессы, информацию о них не раскрывают.
"Мы не участники статута, мы не признаём это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы , которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - рассказал пресс-секретарь.
Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест российских командующих дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.
 
НовостиДмитрий ПесковМеждународный уголовный суд (МУС)арестГаага
 
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