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Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников - 06.03.2024 Украина.ру
Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявить в розыск российских военачальников. Об этом сообщили журналисты радио "Маяк"
2024-03-06T13:28
2024-03-06T13:28
2024-03-06T13:28
новости
дмитрий песков
международный уголовный суд (мус)
арест
гаага
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Кремль не участвует в подобных решениях суда и не принимал участия в постановлении ордера на арест российских командующих, объяснил Песков. По его словам, в МУС это решение не первое, там также проходят и закрытые процессы, информацию о них не раскрывают."Мы не участники статута, мы не признаём это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы , которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - рассказал пресс-секретарь.Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест российских командующих дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дмитрий песков, международный уголовный суд (мус), арест, гаага
Новости, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд (МУС), арест, Гаага
Песков прокомментировал решение МУС об аресте военачальников
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к решению Международного уголовного суда (МУС) в Гааге объявить в розыск российских военачальников. Об этом сообщили журналисты радио "Маяк"
Кремль не участвует в подобных решениях суда и не принимал участия в постановлении ордера на арест российских командующих, объяснил Песков. По его словам, в МУС это решение не первое, там также проходят и закрытые процессы, информацию о них не раскрывают.
"Мы не участники статута, мы не признаём это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы , которые держатся в секрете. Соответствующим образом относимся к таким решениям", - рассказал пресс-секретарь.
Международный уголовный суд в Гааге 5 марта выдал ордер на арест российских командующих дальней авиацией РФ Сергея Кобылаша и Черноморским флотом Виктора Соколова.