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"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта

"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта - 06.03.2024 Украина.ру

"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта

Сейчас ВС РФ прогрызают оборону противника с ощутимыми потерями, постепенно стачивая боеспособные части ВСУ. Когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, это приведет к развалу фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко

2024-03-06T05:25

2024-03-06T05:25

2024-03-06T05:25

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Сейчас с российской стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет. Вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта, рассказал историк.Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, отметил публицист.Нельзя утверждать, что Украина обязательно капитулирует через полгода. Это зависит от того, пойдет ли туда поток вооружения из той же Индии, (которые хотят закупать за европейские деньги) и смогут ли власти США договориться о выделении новых средств, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.

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