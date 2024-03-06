"Кровавое прогрызание обороны": историк объяснил, когда наступит перелом и ВСУ массово побегут с фронта
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialБоец ВСУ в окопе
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
Сейчас ВС РФ прогрызают оборону противника с ощутимыми потерями, постепенно стачивая боеспособные части ВСУ. Когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, это приведет к развалу фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк и публицист Алексей Стаценко
Сейчас с российской стороны идет медленное и кровавое прогрызание обороны ВСУ. Ни о каких наступлениях с окружениями противника речи не идет. Вопрос только в том, когда в ВСУ наберется большинство солдат, которые не хотят воевать, что приведет к развалу фронта, рассказал историк.
Авдеевка при всей своей важности – это далеко не областной центр. Эта победа обнадеживает, но к коренному перелому она не приведет. Это произойдет тогда, когда в рядах ВСУ начнется массовое дезертирство или оставление позиций, отметил публицист.
"Пока же мы прогрызаем оборону противника с ощутимыми для нас потерями, постепенно стачивая его боеспособные части. Когда они закончатся, а большая часть личного состава на линии соприкосновения не захочет воевать, тогда мы будем близки к победе", - подчеркнул Стаценко.
Нельзя утверждать, что Украина обязательно капитулирует через полгода. Это зависит от того, пойдет ли туда поток вооружения из той же Индии, (которые хотят закупать за европейские деньги) и смогут ли власти США договориться о выделении новых средств, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Стаценко: Россия устроит ВСУ Кенигсберг с "золотым мостом", иначе она столкнется с опасной сектой читайте на сайте Украина.ру.