https://ukraina.ru/20240305/1053714732.html
"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России
"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России - 05.03.2024 Украина.ру
"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России
Певец и наставник проекта "Голос" Дима Билан сделал заявление о Донбассе после поездки в зону СВО, пишет издание "Московский комсомолец"
2024-03-05T15:57
2024-03-05T15:57
2024-03-05T15:57
новости
певец
донбасс
новые регионы
музыкант
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Билан навестил жителей Донбасса, после чего призвал посетить новые регионы РФ тем, кто там ещё не был, чтобы сформировать своё мнение о происходящем, говорится в материале.Певец посетил в Донбассе детский центр в Горловке, встретился с военными, которые находятся на передовой и побывал в центре для бездомных животных. Билан забрал в Москву оттуда чёрного кота, который сразу стал облизывать певца при встрече, рассказал он журналистам.Наставник проекта "Голос" и раньше активно помогал жителям новых регионов страны и военнослужащим, находившихся в зоне СВО. Он не афишировал свою поддержку публично, по мнению авторов издания, это помогло ему избежать позора после появления на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой.В четверг 21 декабря Ивлеева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). На ней также присутствовал Дима Билан и многие другие известные всем личности.
https://ukraina.ru/20231228/1052468837.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, певец, донбасс, новые регионы, музыкант
Новости, певец, Донбасс, Новые регионы, музыкант
"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России
Певец и наставник проекта "Голос" Дима Билан сделал заявление о Донбассе после поездки в зону СВО, пишет издание "Московский комсомолец"
Билан навестил жителей Донбасса, после чего призвал посетить новые регионы РФ тем, кто там ещё не был, чтобы сформировать своё мнение о происходящем, говорится в материале.
"Вы можете взять, съездить и посмотреть, что и как там происходит. Так, вы сделаете своё оценочное мнение. Я всем советую: съездите. И вы все увидите своими глазами", - сказал он корреспондентам "МК".
Певец посетил в Донбассе детский центр в Горловке, встретился с военными, которые находятся на передовой и побывал в центре для бездомных животных. Билан забрал в Москву оттуда чёрного кота, который сразу стал облизывать певца при встрече, рассказал он журналистам.
Наставник проекта "Голос" и раньше активно помогал жителям новых регионов страны и военнослужащим, находившихся в зоне СВО. Он не афишировал свою поддержку публично, по мнению авторов издания, это помогло ему избежать позора после появления на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой.
В четверг 21 декабря Ивлеева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). На ней также присутствовал Дима Билан и многие другие известные всем личности.