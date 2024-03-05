https://ukraina.ru/20240305/1053714732.html

"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России

"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России - 05.03.2024 Украина.ру

"Увидите все своими глазами": Дима Билан призвал всех посетить новые регионы России

Певец и наставник проекта "Голос" Дима Билан сделал заявление о Донбассе после поездки в зону СВО, пишет издание "Московский комсомолец"

2024-03-05T15:57

2024-03-05T15:57

2024-03-05T15:57

новости

певец

донбасс

новые регионы

музыкант

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102692/79/1026927994_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_6f09930aefb41f5f69b592d05eef5cc3.jpg

Билан навестил жителей Донбасса, после чего призвал посетить новые регионы РФ тем, кто там ещё не был, чтобы сформировать своё мнение о происходящем, говорится в материале.Певец посетил в Донбассе детский центр в Горловке, встретился с военными, которые находятся на передовой и побывал в центре для бездомных животных. Билан забрал в Москву оттуда чёрного кота, который сразу стал облизывать певца при встрече, рассказал он журналистам.Наставник проекта "Голос" и раньше активно помогал жителям новых регионов страны и военнослужащим, находившихся в зоне СВО. Он не афишировал свою поддержку публично, по мнению авторов издания, это помогло ему избежать позора после появления на "голой вечеринке" блогерши Анастасии Ивлеевой.В четверг 21 декабря Ивлеева устроила в российской столице предновогоднюю вечеринку с дресс-кодом Almost naked (почти голый). На ней также присутствовал Дима Билан и многие другие известные всем личности.

https://ukraina.ru/20231228/1052468837.html

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, певец, донбасс, новые регионы, музыкант