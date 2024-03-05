https://ukraina.ru/20240305/1053700629.html

"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино

"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино - 05.03.2024 Украина.ру

"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино

ВСУ надо уничтожать во всех проблемных точках. На авдеевском направлении их надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Но российские военные могли бы подождать и тщательнее подготовиться к операции в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T04:20

2024-03-05T04:20

2024-03-05T04:20

новости

всу

вс рф

авдеевка

наступление

работино

запорожье

вооружение

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043085048_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_2dc59ca16193c0f13e4f5d55300c6aa1.jpg

Сейчас наступление на Работино вызывает большие вопросы. От поселка там остались одни развалины школы, там никто не живет. Но ВС РФ несколько раз входили в центр, после чего ВСУ подбрасывали резервы, а мы несли потери и тактически отходили обратно, добавил он.Вообще, продвигаться вперед войскам можно за счет двух составляющих. Или в случае применения инновационных вооружений (невозможно бесконечно выпускать артиллерийские снаряды и чинить Т-72), или в случае пополнения штурмовых частей, добавил он.При этом ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда, где оправданы будущие потери. Российские военные должны наступать, чтобы не страдали мирные жители Донецка, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240304/1053695354.html

авдеевка

работино

запорожье

днр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, вс рф, авдеевка, наступление, работино, запорожье, вооружение, днр