https://ukraina.ru/20240305/1053700629.html
"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино - 05.03.2024 Украина.ру
"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
ВСУ надо уничтожать во всех проблемных точках. На авдеевском направлении их надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Но российские военные могли бы подождать и тщательнее подготовиться к операции в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T04:20
2024-03-05T04:20
2024-03-05T04:20
новости
всу
вс рф
авдеевка
наступление
работино
запорожье
вооружение
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043085048_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_2dc59ca16193c0f13e4f5d55300c6aa1.jpg
Сейчас наступление на Работино вызывает большие вопросы. От поселка там остались одни развалины школы, там никто не живет. Но ВС РФ несколько раз входили в центр, после чего ВСУ подбрасывали резервы, а мы несли потери и тактически отходили обратно, добавил он.Вообще, продвигаться вперед войскам можно за счет двух составляющих. Или в случае применения инновационных вооружений (невозможно бесконечно выпускать артиллерийские снаряды и чинить Т-72), или в случае пополнения штурмовых частей, добавил он.При этом ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда, где оправданы будущие потери. Российские военные должны наступать, чтобы не страдали мирные жители Донецка, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240304/1053695354.html
авдеевка
работино
запорожье
днр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/1e/1043085048_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_829df6c1350acf88698451f61cd7ba5e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, вс рф, авдеевка, наступление, работино, запорожье, вооружение, днр
Новости, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, наступление, Работино, Запорожье, вооружение, ДНР
"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
ВСУ надо уничтожать во всех проблемных точках. На авдеевском направлении их надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Но российские военные могли бы подождать и тщательнее подготовиться к операции в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Сейчас наступление на Работино вызывает большие вопросы. От поселка там остались одни развалины школы, там никто не живет. Но ВС РФ несколько раз входили в центр, после чего ВСУ подбрасывали резервы, а мы несли потери и тактически отходили обратно, добавил он.
Вообще, продвигаться вперед войскам можно за счет двух составляющих. Или в случае применения инновационных вооружений (невозможно бесконечно выпускать артиллерийские снаряды и чинить Т-72), или в случае пополнения штурмовых частей, добавил он.
"Поэтому я не считаю, что наступление на Работино так необходимо. Понятно, что ВСУ надо побить во всех проблемных точках. Но мы могли бы подождать и тщательнее подготовиться к этой операции", - отметил Мощанский.
При этом ВСУ за Авдеевкой надо отодвинуть хотя бы на 20-30 километров. Это как блокада Ленинграда, где оправданы будущие потери. Российские военные должны наступать, чтобы не страдали мирные жители Донецка, подвел итог собеседник издания.