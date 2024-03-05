"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" сидят под обстрелами российских танков и артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда 16 февраля в Авдеевке стало понятно, что никакого удара с севера противник не планирует, вся накопленная мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ сразу побежали, даже не пытаясь держаться за Коксохим и микрорайон "Химик", рассказал редактор.
При этом никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" (даже не в окопах) сидят под обстрелами российских танков и артиллерии, отметил эксперт.
"Тем не менее, держатся они крепко. Наши телеграм-каналы (теневой штаб ВС РФ) предрекал потерю Северного и Ласточкино уже на второй день. Но мы их еле-еле выбили оттуда только спустя неделю. Потери управления у противника нет. Они даже "птиц Мадяра" перебросили из Херсонской области под Авдеевку", - подчеркнул Мощанский.
Расстояние от поселка Бердычи до Северного только на карте смотрится шикарно. На самом деле между ними 15 километров. Противника атакуют две армии и армейский корпус ВС РФ. Это много и сейчас ВСУ постепенно отступают. Но тут могут возникнуть проблемы с личным составом, которые будут преследовать ВС РФ в недалеком будущем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
3 марта, 07:37Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шагДа, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон.