https://ukraina.ru/20240305/1053693195.html

"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ

"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру

"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ

Никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" сидят под обстрелами российских танков и артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский

2024-03-05T05:20

2024-03-05T05:20

2024-03-05T05:20

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Когда 16 февраля в Авдеевке стало понятно, что никакого удара с севера противник не планирует, вся накопленная мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ сразу побежали, даже не пытаясь держаться за Коксохим и микрорайон "Химик", рассказал редактор.При этом никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" (даже не в окопах) сидят под обстрелами российских танков и артиллерии, отметил эксперт.Расстояние от поселка Бердычи до Северного только на карте смотрится шикарно. На самом деле между ними 15 километров. Противника атакуют две армии и армейский корпус ВС РФ. Это много и сейчас ВСУ постепенно отступают. Но тут могут возникнуть проблемы с личным составом, которые будут преследовать ВС РФ в недалеком будущем, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html

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новости, всу, вс рф, авдеевка, днр, наступление, россия, армия, атака, отступление