"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
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"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ - 05.03.2024 Украина.ру
"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
Никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" сидят под обстрелами российских танков и артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-03-05T05:20
2024-03-05T05:20
новости
всу
вс рф
авдеевка
днр
наступление
россия
армия
атака
отступление
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Когда 16 февраля в Авдеевке стало понятно, что никакого удара с севера противник не планирует, вся накопленная мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ сразу побежали, даже не пытаясь держаться за Коксохим и микрорайон "Химик", рассказал редактор.При этом никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" (даже не в окопах) сидят под обстрелами российских танков и артиллерии, отметил эксперт.Расстояние от поселка Бердычи до Северного только на карте смотрится шикарно. На самом деле между ними 15 километров. Противника атакуют две армии и армейский корпус ВС РФ. Это много и сейчас ВСУ постепенно отступают. Но тут могут возникнуть проблемы с личным составом, которые будут преследовать ВС РФ в недалеком будущем, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240303/1053659164.html
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новости, всу, вс рф, авдеевка, днр, наступление, россия, армия, атака, отступление
Новости, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, ДНР, наступление, Россия, Армия, атака, отступление

"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ

05:20 05.03.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Читать в
Никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" сидят под обстрелами российских танков и артиллерии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Когда 16 февраля в Авдеевке стало понятно, что никакого удара с севера противник не планирует, вся накопленная мощь ВС РФ вошла в Авдеевку. И ВСУ сразу побежали, даже не пытаясь держаться за Коксохим и микрорайон "Химик", рассказал редактор.
При этом никаких серьезных оборонительных позиций за Авдеевкой у ВСУ не было вообще. Оттуда приходят видео, что украинские бойцы как в 1941 году в вырытых "ячейках" (даже не в окопах) сидят под обстрелами российских танков и артиллерии, отметил эксперт.
"Тем не менее, держатся они крепко. Наши телеграм-каналы (теневой штаб ВС РФ) предрекал потерю Северного и Ласточкино уже на второй день. Но мы их еле-еле выбили оттуда только спустя неделю. Потери управления у противника нет. Они даже "птиц Мадяра" перебросили из Херсонской области под Авдеевку", - подчеркнул Мощанский.
Расстояние от поселка Бердычи до Северного только на карте смотрится шикарно. На самом деле между ними 15 километров. Противника атакуют две армии и армейский корпус ВС РФ. Это много и сейчас ВСУ постепенно отступают. Но тут могут возникнуть проблемы с личным составом, которые будут преследовать ВС РФ в недалеком будущем, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия после Авдеевки не перестанет "унижать" ВСУ на Запорожье, ее ждет 1942 год читайте на сайте Украина.ру.
Ростислав Ищенко интервью
3 марта, 07:37
Ростислав Ищенко: Пока у ВСУ кричит и разваливается фронт, Приднестровье сделало крайне неразумный шагДа, у приднестровской армии географически неудобное положение. Она находится в длинной кишке, которую можно в любом месте разрезать одним коротким ударом. Ей трудно в такой позиции отбиваться, тем более, от нападения сразу с двух сторон.
 
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Заголовок открываемого материала
05:33Хроника энергетической войны. Что будет с украинской ГТС и как США наживается на поставках газа в Европу
05:20"Держатся они крепко": эксперт раскрыл, что происходит за Авдеевкой и как ВС РФ достают из "ячеек" ВСУ
05:10Бог был за нас: эксперт сообщил, почему в Авдеевке ВСУ не спасли "волшебные Брэдли" и два "пастуха"
05:06"Это фактически новый фронт": эксперт о том, что стало причиной для освобождения еще одной области
05:04Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня
05:00"У ВСУ начался визг и крик": полковник Мощанский рассказал, каким хитрым способом ВС РФ зашли в Авдеевку
04:50Хорошо, что горят танки НАТО: эксперт раскрыл, как бойцы "Пираньей" ударили по "Абрамсу" и добили из РПГ
04:40На случай ядерной войны. Владимир Попов рассказал, как ракетный комплекс "Сармат" быстро усмирит Запад
04:30Идет в плазменном слое: летчик объяснил, почему чтобы засечь "Сармат", противнику нужно переделать ПВО
04:20"Несли потери и отходили": эксперт раскрыл, почему ВС РФ нужно точечно бить ВСУ, но не торопить Работино
04:10"Нам тоже нужна мобилизация": полковник объяснил, что будет, если на Украину зайдет контингент войск НАТО
04:00Эксперт раскрыл, почему ВСУ в Авдеевке нужно откинуть на 30 км, но штурм Работино "вызывает вопросы"
03:50"Началась настоящая война с Западом": заслуженный летчик рассказал, кто управляет ПВО Patriot на Украине
03:40Эксперт раскрыл, какой "приз с небес" ВС РФ получили в Авдеевке, пока Зеленский "как крыса подгрызал" ВСУ
03:30"Булава", "Ярс" и крылатые ракеты: эксперт рассказал, когда Россия имеет право применить ядерное оружие
03:20"Мы хотели взять измором": эксперт сообщил, почему ВСУ не смогли победить "опухоль" и сбежали из Авдеевки
03:10"Нужно массированно бить ВСУ": заслуженный летчик о том, как работают на фронте "Кинжалы" и "Цирконы"
03:00Работаем по целям: Владимир Попов раскрыл, как гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" выжигают скопления ВСУ
19:09"Русская мечта" от волхвов до большевиков: экзоскелет СВО и коды воскрешения
19:01Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине
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