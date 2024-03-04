https://ukraina.ru/20240304/1053701043.html

Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине

Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине - 04.03.2024 Украина.ру

Реакция России на ракеты Taurus для ВСУ. Итоги 4 марта на Украине

В Кремле прокомментировали разговор немецких офицеров о Крымском мосте. МИД РФ потребовал от посла ФРГ Александра Ламбсдорффа разъяснений из-за обсуждений немецкими офицерами поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus

2024-03-04T19:01

2024-03-04T19:01

2024-03-04T19:01

эксклюзив

хроники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сам разговор подчёркивает напрямую вовлечённость Запада в конфликт на Украине."Здесь, конечно же, предстоит узнать, делает ли это бундесвер по своей инициативе, тогда вопрос, насколько управляем бундесвер и насколько господин Шольц контролирует эту ситуацию или это часть государственной политики ФРГ. И то и другое очень плохо, и то и другое лишний раз подчеркивает прямую вовлечённость стран так называемого коллективного Запада в конфликт вокруг Украины", - заявил он.Песков заявил, что сама по себе запись разговора говорит о том, что в бундесвере предметно и конкретно обсуждаются планы ударов по российской территории."Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", — подчеркнул Песков.Пресс-секретарь президента России напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал провести быструю и эффективную проверку, и выразил надежду, что Москва хотя бы через СМИ узнает, к чему эта проверка привела.Министерство иностранных дел России сообщило, что потребовало объяснений от германского посла Александра Графа Ламбсдорффа."В МИД России потребовали от Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Республики Германия Александра Графа Ламбсдорффа разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России", — указывалось в сообщении.В МИД РФ подчеркнули, что это свидетельствует о вовлечённости Запада, включая Берлин, в конфликт на Украине.Послу также указали на недопустимость ограничения работы российских журналистов в Германии и отметили, что такие шаги не останутся без ответа.В пятницу, 1 марта, главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян выложила в соцсети "ВКонтакте" полный текст беседы немецких офицеров, состоявшейся 19 февраля. На записи начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте обсуждают, как они "будут бомбить Крымский мост".Речь в разговоре шла в том числе и о применении ракет Taurus и французского истребителя Rafale. Немецкие офицеры пытались найти способ атаковать мост, но не сделать Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагалось обучить украинцев.Министр обороны Германии Борис Писториус признал, что некоторые фрагменты разговора не предназначались для широкой публики, и допустил, что Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.Обеспокоились публикацией и в Великобритании. Притом беспокойство британцев вызвали не удары по Крымскому мосту, а то, что стала доступна информация о том, как оружие поставляется на Украину. Так, согласно согласно расшифровке, Франция отправляет ракеты SCALP на кроссоверах Audi Q7, в то время как британцы используют для перевозок Storm Shadow бронемашины Ridgeback."Эта информация поможет российской разведке отслеживать их и локализовывать, потенциально нацеливаясь на такие транспортные средства в Европе и на территории Украины", — писало британское издание The Times.По словам авторов статьи, Британия и другие члены НАТО должны быть сильно встревожены нарушением информационной безопасности, которое привело к разглашению таких важных данных.В России известие о планах немцев ударить по Крымскому мосту вызвало бурную реакцию. Так, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Германия снова превратилась во врага России."Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям. Не забывая про использование лживой риторики о неучастии Германии в конфликте. Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю… Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", - написал в своём телеграм-канале Медведев и процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его!"Он указал на то, что снова стал актуальным призыв времён Великой Отечественной войны "Смерть немецко-фашистским оккупантам!".Военный эксперт Илья Крамник указал на несколько аспектов в вопросе с поставками Taurus Вооружённым силам Украины."Тему ракет Taurus для ВСУ надо рассматривать с двух сторон. Первая чисто медийная – это еще не передававшееся оружие стало очередным претендентом на роль "вундерваффе", в то время как все предыдущие, от М777 и Лео до Абрамсов в этом качестве уже побывали и больше читателю их таким манером не продать", - отметил Крамник.Что же касается второго аспекта, то этот аспект практический."Вторая [сторона] практическая. Могут ли "Таурусы" что-то изменить? Смотря какая задача ставится. Если она формулируется как "нанести России военное поражение, вынудив ее прекратить операцию", то нет, эта задача невыполнима. Невыполнима постольку, поскольку количество "Таурусов" чисто математически недостаточно для поражения необходимого в рамках решения этой задачи (напомню, задача – нанести поражение России) числа целей. Оценки числа ударов по целям, которые необходимо нанести для решения задач, составляют десятки тысяч даже для локального конфликта типа Иракского, в конфликте с крупной державой число таких ударов, которые требуется нанести, чтобы противник лишился возможности вести войну, или осознал бы безнадежность этого занятия, заведомо превышают 100 тысяч. Соответствующие цифры не являются чьей-то досужей выдумкой и приводятся в работах собственно американских специалистов по теме. Считать эту задачу решаемой путем передачи нескольких сотен крылатых ракет, сколь бы современными они не были – тешить себя иллюзиями. Но и американского арсенала дальнобойной неядерной высокоточки целиком для этой задачи также не будет достаточно", - рассказал военный эксперт.В целом же, по его словам, "проблема западного высокоточного оружия для Украины формулируется ровно так же, как и "снарядная"."Достижимые объемы передачи – недостаточны, а достаточные – недостижимы в имеющемся горизонте планирования. Но признаться в этом вслух ни один западный политик не готов", - отметил эксперт.В самой же Германии тема разговора немецких офицеров, обсуждавших удары по Крымскому мосту, до сих пор является одной из острейших на повестке дня.

https://ukraina.ru/20240304/1053688855.html

https://ukraina.ru/20240304/1053685341.html

https://ukraina.ru/20240303/1053680957.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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