https://ukraina.ru/20240304/1053696852.html

"Будем добирать ущерб по погонным метрам". Киселев о судьбе мостов ФРГ в случае атаки на Крымский мост

"Будем добирать ущерб по погонным метрам". Киселев о судьбе мостов ФРГ в случае атаки на Крымский мост - 04.03.2024 Украина.ру

"Будем добирать ущерб по погонным метрам". Киселев о судьбе мостов ФРГ в случае атаки на Крымский мост

Главной темой воскресного выпуска информационно-аналитической передачи "Вести недели" 3 марта 2024 года стало заявление Макрона об использовании войск НАТО на Украине и утечка записи переговоров чинов министерства обороны Германии о возможных поставках на Украину крылатых ракет "Таурус".

2024-03-04T17:34

2024-03-04T17:34

2024-03-04T17:34

германия

нато

эммануэль макрон

олаф шольц

дмитрий киселев

крымский мост

история

эксклюзив

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Телеведущий, генеральный директор агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в рубрике "Исторический кружок" порассуждал об исторических параллелях с происходящим сегодня и о том, что история не учит, а наказывает.Дмитрий Киселев напомнил, что в начале недели президент Франции, видимо, униженный потерей исконной французской вотчины в бывших колониях Центральной Африки, решил взять реванш в битве с Россией. На встрече с президентами стран Европы, представителями Британии, США и НАТО, Макрон заявил, что на Украину все же придется отправлять и свои контингенты.“Получилось страшно и смешно. Макрона поддержали лишь Эстония и Литва, а все остальные, включая лидеров Германии, Италии, Бельгии, Нидерландов, представителей США, Британии и даже НАТО, выступили решительно против", — подчеркнул Дмитрий Киселев.Олаф Шольц поспешил заявить, что НАТО не является и не будет являться стороной в этой войне, что все НАТОвские союзники не хотят, чтобы война России против Украины превратилась в войну между Россией и НАТО и пообещал, что что Германия не будет участвовать в войне, а лично он, как канцлер Германии, не будет отправлять солдат бундесвера на Украину.Макрон прокомментировал, что хоть сейчас и "нет консенсуса относительно отправки наземных войск, но в динамике ничего исключать не следует"."Мы сделаем все необходимое для того, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну", – продолжил Макрон.Телеведущий Дмитрий Киселев напомнил, что в истории Франция уже не раз делала все, чтобы Россия не выиграла войну."Все знают, что в 1812-м 700-тысячная наполеоновская армия была в России разгромлена менее чем за полгода, а русские казаки потом вошли и в Париж", — заметил ведущий программы "Вести недели".Киселев вспомнил неудачную попытку захватить Крым и высадку на Камчатке вместе с британцами в середине позапрошлого века, а также менее известный эпизод — захват Одессы в декабре 1918 года в рамках иностранной интервенции."Новый приступ воинственности в отношении нашей страны у французов подхлестнул Гитлер. Позорно покорившись, Франция пала на колени за 40 дней, но зато когда Германия двинулась на СССР, 12 тысяч французских волонтеров были набраны прямо у здания Гранд-опера в Париже в пехотный полк немецкой армии группы "Центр"", — вспоминает Киселев.Из них был сформирован "Легион французских добровольцев против большевизма". Их мотивами были успешно подогретая Геббельсом месть за Наполеона и миссия преемственности. Перед отправкой легионеры приняли присягу Адольфу Гитлеру. На восток их отправляли в поезде "Париж-Москва" с надписями мелом "Да здравствует французский легион!", "Хайль Гитлер!" и "Да здравствует Франция!" В дороге они даже решили, что на параде в Москве будут идти в наполеоновских киверах.Французский легион действительно вторгся в СССР первым из иностранных частей вместе с Гитлером. Под Смоленском фельдмаршал фон Клюге обратился к ним – "мои добрые французы!", напомнив об исторически общем враге – России.Однако, рассказывает Киселев, во время боя с Краснознаменной Саратовской стрелковой дивизией полковника Виктора Полосухина часть французов сожгли, часть забрал генерал Мороз, остальных немцы к боям с тех пор не привлекали, отведя в Белоруссию на охрану сел от партизан. Там легионеры занимались насилием и издевательствами над женщинами. В конце войны остатки добровольцев легиона немцы влили во французскую дивизию "Шарлемань" – охранять ставку Гитлера, где их и добила Красная Армия.Вскоре уже освобожденный Берлин будет инспектировать маршал Жуков с делегацией советских военачальников, а на Бранденбургских воротах на Паризен-платц появится изображение генералиссимуса Сталина.Киселев считает, что во всем этом истоки фобий, нового реваншизма, желание вновь двинуться на Россию. По его словам, на подобных струнах сегодня и играют американцы.Телеведущий приводит слова министра обороны США Ллойда Остина, который заявил, что если Украина падет, то НАТО будет воевать с Россией.Но канцлер Шольц воевать с Россией не хочет. Телеведущий напоминает, что он поначалу и "Леопарды" не хотел поставлять. Помощь Германии Украине начиналась с касок и спальных мешков, а сейчас в повестке дня уже и ракеты "Таурус".При этом технически ракеты "Таурус" придется запускать самим немцам. Контролировать их использование можно только в том случае, если координаты цели в систему навигации будут вводить германские специалисты, что будет говорить о прямой вовлеченности Германии в конфликт. Именно это и пугает Шольца. При этом, он признает подобную вовлеченность французов и британцев с их SCALP и Storm Shadow."То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. Любой, кто имел дело с этой системой, знает это", — говорит Шольц.Тем временем, бундесвер уже разрабатывает способ использования дальнобойных ракет и способ прикрытия. В пятницу, 1 марта, Маргарита Симоньян опубликовала на своей странице в VK сенсационную аудиозапись и расшифровку совещания высокопоставленных германских генералов. Тема – подготовка уничтожения Крымского моста и других целей, включая склады, ракетами "Таурус". "Немецкие генералы планируют военные действия в России с применением самого современного ракетного оружия системы "воздух – земля". Делают это хладнокровно, разрабатывая в деталях и рассчитывая уйти от ответственности – так, чтобы Германии за это не досталось", — подчеркивает телеведущий.Киселев резюмирует суть совещания: генералы бундесвера "осознанно разрабатывают боевую операцию по уничтожению на нашей территории Крымского моста массированным ракетным ударом, который будет направляться непосредственно из Германии". При этом они понимают, что светиться Германия не должна, потому что они осознают, что идут на то, что еще в римском праве называлось casus belli – повод для войны.Телеведущий отмечает, что генералы понимают, что планируют очевидный акт агрессии, а их мотив – не кто-то, а Германия воюет с Россией.“При всей продвинутости собеседников, у них в головах не всплывают картинки лучших мостов в Германии. В этой довольно тесной стране, конечно, нет таких длинных, как Крымский, но все же тоже есть, на что посмотреть через ракетный прицел", — замечает Киселев.Например, ответной целью для гиперзвукового "Циркона", по словам ведущего "Вестей недели", мог бы стать автомобильно-железнодорожный мост Фемар-Зунд в Балтийском море. Его длина – чуть менее километра, но пропускает под собой и океанские лайнеры высотой до 23 метров."Но если уж немцы хотят рушить наш Крымский мост по всей длине, а не просто делать в нем дырки, о чем тоже шла речь, то придется обратить внимание и на другие мосты в Германии, чтобы добрать ответный ущерб по погонным метрам", — говорит Киселев.Он отмечает, что в Германии есть Рюгенский мост (общая длина – около трех километров) и железнодорожный мост Гогенцоллернов в Кельне – через Рейн, который в сутки пропускает через себя 1200 железнодорожных составов.Если по метражу этого будет недостаточно, есть еще Магдебургский водный мост. Длина основного пролета – около километра, ширина русла – 34 метра, глубина – 4,5. Водный путь соединяет внутренний речной порт Берлина с портами на Рейне. Начал возводиться еще до Второй мировой, достроен в ХХI веке."Жалко будет, но что делать? Наш Крымский мост им не жалко?", — спрашивает Киселев.Он считает, что после опубликованной аудиозаписи совещания генералов бундесвера с целью уничтожить Крымский мост Генштаб проведет свою рекогносцировку по поводу аналогичных ответных целей в Германии."Высокоточный гиперзвук решит задачу неотвратимо. Ну а с какой стати? Наш красавец Крымский мост строила вся страна, он стал вдохновением, транспортной артерией и архитектурным шедевром. И вдруг какие-то недобитые немцы сидят и целятся в него, да еще планируя скрыть "вовлеченность", а значит, рассчитывая на безнаказанность", — говорит Киселев.Немецкие эксперты подтвердили подлинность записи переговоров чинов министерства обороны о возможных поставках на Украину крылатых ракет "Таурус". Шольц пообещал расследование."Это очень серьезное дело, поэтому сейчас этот вопрос очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро проясняют", – заявил Шольц.Об истинных намерениях немецких властей многое скажет характер этого расследования: будет ли оно сосредоточено на поиске виновных в утечке закрытых сведений, либо будет касаться самого факта, того, что группа высших офицеров за спиной канцлера, министра обороны и парламента обсуждает вопрос, прямо противоречащий официально озвучиваемым интересам национальной безопасности Германии. Во втором случае, речь должна идти о заговоре и государственной измене.

https://ukraina.ru/20240303/1053678962.html

https://ukraina.ru/20240304/1053690039.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

германия, нато, эммануэль макрон, олаф шольц, дмитрий киселев, крымский мост, история, эксклюзив