https://ukraina.ru/20240304/1053692681.html

"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров

"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров - 04.03.2024 Украина.ру

"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров

В Германии обеспокоены не фактом переговоров об атаке на Крымский мост, а утечкой данных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе

2024-03-04T14:18

2024-03-04T14:18

2024-03-04T14:18

новости

россия

сергей лавров

бундесвер

нато

запад

крымский мост

переговоры

утечка

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Глава МИД РФ обратил внимание на реакцию немецких политиков, часть которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров.С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".Утром 4 марта посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь по вызову МИД РФ.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала в своём телеграм-канале, что располагает аудиозаписью разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.Немецкие журналисты при этом возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, так как утечка такого материала в Сеть представляет собой информационную бомбу.В комментарии немецкому изданию Bild экс-глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг заявил, что у России может быть еще много перехваченных разговоров немецких военных, а произошедшая утечка может оказаться "только вершиной айсберга".

https://ukraina.ru/20240304/1053687879.html

россия

запад

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новости, россия, сергей лавров, бундесвер, нато, запад, крымский мост, переговоры, утечка