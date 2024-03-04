"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров - 04.03.2024 Украина.ру
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"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров
"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров - 04.03.2024 Украина.ру
"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров
В Германии обеспокоены не фактом переговоров об атаке на Крымский мост, а утечкой данных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
2024-03-04T14:18
2024-03-04T14:18
новости
россия
сергей лавров
бундесвер
нато
запад
крымский мост
переговоры
утечка
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Глава МИД РФ обратил внимание на реакцию немецких политиков, часть которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров.С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".Утром 4 марта посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь по вызову МИД РФ.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала в своём телеграм-канале, что располагает аудиозаписью разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.Немецкие журналисты при этом возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, так как утечка такого материала в Сеть представляет собой информационную бомбу.В комментарии немецкому изданию Bild экс-глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг заявил, что у России может быть еще много перехваченных разговоров немецких военных, а произошедшая утечка может оказаться "только вершиной айсберга".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей лавров, бундесвер, нато, запад, крымский мост, переговоры, утечка
Новости, Россия, Сергей Лавров, Бундесвер, НАТО, Запад, Крымский мост, переговоры, утечка

"Это о многом говорит": в Берлине удивились утечке переговоров, но не их содержанию - Лавров

14:18 04.03.2024
 
© скриншот Знание.Тв
© скриншот Знание.Тв
Читать в
В Германии обеспокоены не фактом переговоров об атаке на Крымский мост, а утечкой данных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе
Глава МИД РФ обратил внимание на реакцию немецких политиков, часть которых озабочены тем, что произошла утечка в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров.
"То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, включая склады с боеприпасами, как они между собой обсуждают, он не вызывает удивления.... Это о многом говорит", - заявил Лавров.
С 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус проходит Всемирный фестиваль молодежи. Онлайн-трансляцию ведёт Российское общество "Знание".
Утром 4 марта посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл на Смоленскую площадь по вызову МИД РФ.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян ранее рассказала в своём телеграм-канале, что располагает аудиозаписью разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост.
Позднее Симоньян в соцсети "ВКонтакте" опубликовала стенограмму разговора, а также саму аудиозапись. Один из немецких офицеров заявил, что для атаки на мост может понадобиться больше 20 ракет.
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал "быстрое расследование" по факту опубликованной в сети аудиозаписи.
Немецкие журналисты при этом возмущены отсутствием должной реакции в министерствах и ведомствах Германии, так как утечка такого материала в Сеть представляет собой информационную бомбу.
В комментарии немецкому изданию Bild экс-глава немецкой внешней разведки BND Август Ханнинг заявил, что у России может быть еще много перехваченных разговоров немецких военных, а произошедшая утечка может оказаться "только вершиной айсберга".
Посол Германии А. Ламбсдорфф вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
12:08
По следам переговоров офицеров бундесвера: в МИД РФ прибыл посол ГерманииПосол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф прибыл по вызову в МИД РФ. В министерство его вызвали после публикации расшифровки переговоров высокопоставленных офицеров бундесвера, сообщает 4 марта РИА Новости
 
НовостиРоссияСергей ЛавровБундесверНАТОЗападКрымский мостпереговорыутечка
 
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