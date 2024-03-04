ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших - 04.03.2024 Украина.ру
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ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших
ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших - 04.03.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших
ВСУ снова нанесли огонь по Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в соцсети "ВКонтакте" 4 марта
2024-03-04T13:05
2024-03-04T13:05
новости
брянская область
обстрелы
пострадавшие
всу
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Украинские военные атаковали поселок Суземки, написал он.Пострадавшим людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.Обстрел ВСУ также повредил жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.В субботу, 2 марта, в Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения в Стародубском муниципальном округе, ещё двое сотрудников ведомства контужены, об этом также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
https://ukraina.ru/20240304/1053688855.html
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новости, брянская область, обстрелы, пострадавшие, всу
Новости, Брянская область, обстрелы, пострадавшие, ВСУ

ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших

13:05 04.03.2024
 
© фото очевидца
© фото очевидца
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ВСУ снова нанесли огонь по Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в соцсети "ВКонтакте" 4 марта
Украинские военные атаковали поселок Суземки, написал он.
"По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", - пишет губернатор.
Пострадавшим людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обстрел ВСУ также повредил жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В субботу, 2 марта, в Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения в Стародубском муниципальном округе, ещё двое сотрудников ведомства контужены, об этом также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Последствия взрыва на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
13:00
Взрыв под Самарой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 мартаВ Самарской области под железнодорожным перегоном прогремел взрыв. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
НовостиБрянская областьобстрелыпострадавшиеВСУ
 
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