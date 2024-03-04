ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших
© фото очевидца
© фото очевидца
ВСУ снова нанесли огонь по Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в соцсети "ВКонтакте" 4 марта
Украинские военные атаковали поселок Суземки, написал он.
"По предварительной информации, в результате террористической атаки двое мирных жителей получили легкие ранения", - пишет губернатор.
Пострадавшим людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Обстрел ВСУ также повредил жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В субботу, 2 марта, в Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения в Стародубском муниципальном округе, ещё двое сотрудников ведомства контужены, об этом также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.