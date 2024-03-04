https://ukraina.ru/20240304/1053689297.html

ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших

ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших - 04.03.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Брянскую область: власти сообщают о пострадавших

ВСУ снова нанесли огонь по Брянской области, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в соцсети "ВКонтакте" 4 марта

2024-03-04T13:05

2024-03-04T13:05

2024-03-04T13:05

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брянская область

обстрелы

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Украинские военные атаковали поселок Суземки, написал он.Пострадавшим людям оказывается вся необходимая медицинская помощь.Обстрел ВСУ также повредил жилой дом, нарушено энергоснабжение. На месте работают оперативные и экстренные службы.В субботу, 2 марта, в Брянской области следователь и следователь-криминалист СК России получили ранения в Стародубском муниципальном округе, ещё двое сотрудников ведомства контужены, об этом также сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

https://ukraina.ru/20240304/1053688855.html

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новости, брянская область, обстрелы, пострадавшие, всу