Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240304/1053670568.html
Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ
Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру
Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ
Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-03-04T04:20
2024-03-04T04:20
новости
красный лиман
славянск
днр
сво
наступление
спецоперация
логистика
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053043668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ecc91a4f4d65d47638d042163ba61bbe.jpg
Если войска НАТО зайдут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, рассказал специалист.Этому предшествовал провал ВСУ в Авдеевке, за которой нет серьезных оборонительных линий. Конечно, Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ, добавил эксперт.Мы пробиваемся то тут, то там. У противника кончаются резервы. Хватание людей на улицах Киев не спасет. Если ты бросишь много людей под гусеницы танка, танк это не остановит. При этом самая укрепленная линия обороны для ВСУ сейчас – это Днепр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240302/1053654667.html
красный лиман
славянск
днр
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/02/1053043668_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_9846e4d863089bb4e04209a80939bc78.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, красный лиман, славянск, днр, сво, наступление, спецоперация, логистика, краматорск
Новости, Красный Лиман, Славянск, ДНР, СВО, наступление, Спецоперация, логистика, Краматорск

Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ

04:20 04.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Если войска НАТО зайдут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, рассказал специалист.
Этому предшествовал провал ВСУ в Авдеевке, за которой нет серьезных оборонительных линий. Конечно, Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ, добавил эксперт.
"Давайте вспомним, как советские войска освобождали территории. Они двигались с севера на юг. От высшей точки к низшей. А если мы будем двигаться на Славянск с востока и с севера, ВСУ будет крайне тяжело, потому что у них будет затруднена логистика", - отметил Крапивник.
Мы пробиваемся то тут, то там. У противника кончаются резервы. Хватание людей на улицах Киев не спасет. Если ты бросишь много людей под гусеницы танка, танк это не остановит. При этом самая укрепленная линия обороны для ВСУ сейчас – это Днепр, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.
Михаил Амерберг интервью
2 марта, 05:30
Михаил Амерберг: Россия ищет лакомую цель для разгрома ВСУ, а Франция готовит ей месть в Приднестровье Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его тревожит текущее продвижение ВС РФ в зоне СВО, а также допустил, что в случае поражения Украины угроза прямого столкновения России и НАТО серьезно возрастет.
 
НовостиКрасный ЛиманСлавянскДНРСВОнаступлениеСпецоперациялогистикаКраматорск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала