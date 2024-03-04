https://ukraina.ru/20240304/1053670568.html

Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ

Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ - 04.03.2024 Украина.ру

Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ

Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-03-04T04:20

2024-03-04T04:20

2024-03-04T04:20

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красный лиман

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наступление

спецоперация

логистика

краматорск

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Если войска НАТО зайдут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, рассказал специалист.Этому предшествовал провал ВСУ в Авдеевке, за которой нет серьезных оборонительных линий. Конечно, Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ, добавил эксперт.Мы пробиваемся то тут, то там. У противника кончаются резервы. Хватание людей на улицах Киев не спасет. Если ты бросишь много людей под гусеницы танка, танк это не остановит. При этом самая укрепленная линия обороны для ВСУ сейчас – это Днепр, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгений Ющук: Пока ВСУ теряют Харьков, НАТО разрабатывает три плана войны с Россией читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240302/1053654667.html

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новости, красный лиман, славянск, днр, сво, наступление, спецоперация, логистика, краматорск