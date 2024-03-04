Эксперт о том, как ВС РФ возьмут Красный Лиман, чтобы зайти севера на Славянск и отрезать группировку ВСУ
Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ. Если ВС РФ будут двигаться на Славянск с востока и с севера, у ВСУ будет крайне затруднена логистика. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
Если войска НАТО зайдут на Украину, может начаться прямое боестолкновение между Россией и Западом. Потому что говорить с Москвой с позиции силы у них не получится. При этом США находятся далеко, для них это идеальный сценарий, рассказал специалист.
Этому предшествовал провал ВСУ в Авдеевке, за которой нет серьезных оборонительных линий. Конечно, Славянск и Краматорск хорошо укреплены. Но если ВС РФ возьмут Красный Лиман, можно обойти эту агломерацию с севера и создать угрозу для ВСУ, добавил эксперт.
"Давайте вспомним, как советские войска освобождали территории. Они двигались с севера на юг. От высшей точки к низшей. А если мы будем двигаться на Славянск с востока и с севера, ВСУ будет крайне тяжело, потому что у них будет затруднена логистика", - отметил Крапивник.
Мы пробиваемся то тут, то там. У противника кончаются резервы. Хватание людей на улицах Киев не спасет. Если ты бросишь много людей под гусеницы танка, танк это не остановит. При этом самая укрепленная линия обороны для ВСУ сейчас – это Днепр, заключил собеседник издания.
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