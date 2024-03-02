https://ukraina.ru/20240302/1053662559.html

Реакция Германии, атака на Санкт-Петербург. Главное на Украине на утро 2 марта

Реакция Германии, атака на Санкт-Петербург. Главное на Украине на утро 2 марта - 02.03.2024 Украина.ру

Реакция Германии, атака на Санкт-Петербург. Главное на Украине на утро 2 марта

Немецкие СМИ сообщили, что в бундесвере считают запись разговоров офицеров подлинной. В Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом

2024-03-02T09:46

2024-03-02T09:46

2024-03-02T09:48

эксклюзив

хроники

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Запись разговора высокопоставленных офицеров немецкой армии об ударе по Крымскому мосту распространяется среди военных в бундесвере, которые считают ее аутентичной, сообщило немецкое издание Welt."Аудиозапись также курсирует в бундесвере, и несколько солдат в разговоре с Welt заявили, что она аутентичная", – отмечалось в публикации.Ранее газета Bild написала, что многое в записи распространенного ранее разговора свидетельствует о его подлинности. При этом, по информации издания, бундесвер настоял на блокировке аккаунтов в соцсетях, распространявших запись беседы."Бундесвер настоял на блокировке аккаунтов в соцсети Х, распространявших запись беседы немецких военных, которые обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту", - указывалось в публикации.Официально же бундесвер отказался комментировать запись разговоров немецких офицеров об ударе по Крымскому мосту.На публикации немецких СМИ отреагировали в МИД РФ."Это называется "заметать следы". Всё пойдет по тому же сценарию, как и немецкое "расследование" терактов на "Северных потоках"? Граждане Германии должны знать от Шольца о правах заграничного человека в России, Белоруссии, Китае, но только не о своих, немецких правах", - отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.До этого Захарова сообщила о том, что Россия требует объяснений от Германии."Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить. Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - указала она.Ранее главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и расшифровку переговоров офицеров армии ФРГ, обсуждавших атаку на Крымский мост. В разговоре приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Разговор состоялся 19 февраля."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - заявлял Фенске.При этом для атаки предполагалось использовать Taurus, если применить французский истребитель Rafale.Кроме того, немецкие офицеры выступали для сокрытия участия Германии в атаке."Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта. Я, конечно, немного утрирую, но, если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, - это уже участие, мы этого делать не будем. Если мы говорим о производителе, то в первую очередь следует спросить у MBDA, могут ли они это сделать. При этом не имеет значения, будут ли наши люди затем заниматься этим в Бюхеле или в Шробенхаузене, - все равно это участие. И я думаю, что этого не следует делать. В самом начале мы определили это как основной элемент "красной линии", поэтому будем участвовать в обучении. Скажем, что подготовим "дорожную карту". Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты. Если же они будут уже обучены, то мы спросим, готовы ли британцы на этом этапе ими заняться. Я считаю, что такие действия будут правильными - только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым", - отмечал начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.В России публикация этого разговора вызвала большой резонанс.Взрыв в Санкт-ПетербургеРоссийские СМИ сообщили об ударе беспилотника по дому в Санкт-Петербурге."Мощный взрыв прогремел над Санкт-Петербургом. Перед этим жители слышали звук мотора в небе. Очевидцы рассказали SHOT, что около 20 минут назад увидели в небе яркую вспышку и услышали громкий звук взрыва. Жители Пискарёвского проспекта сообщили, что обломки, предположительно, БПЛА рухнули рядом с одним из домов. Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет", - написал в 07:49 телеграм-канал SHOT.Позднее этот же канал опубликовал несколько видео с места событий. На одном из видео был слышен звук мотора.Как сообщил телеграм-канал Baza, жильцы дома были эвакуированы."Жильцы дома в Санкт-Петербурге эвакуированы после атаки дрона. По данным "Базы", БПЛА влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту. Повреждены стекла в как минимум четырех квартирах, пострадавших нет. Жильцов эвакуировали", - указывалось в публикации канала.Телеграм-канал "Mash на Мойке" в 09:14 опубликовал информацию о возможной повторной атаке."Поступила информации о повторной атаке — жителей попросили отойти от места взрыва на Пискарёвском, сообщают подписчики. По словам очевидцев, прямо сейчас экстренные службы в громкоговоритель передали информацию о возможной повторной атаке БПЛА. По нашей информации, в зоне взрыва глушат связь, интернет практически не работает", - указывалось в сообщении.Также канал сообщил, что перед ударом по дому на Пискарёвском проспекте БПЛА был замечен над Ржевским полигоном."На месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств. Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач - оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", - написал в своём телеграм-канале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Украина ранее не раз атаковала нефтеперерабатывающие предприятия, в т.ч. и в отдалённых от границы регионах России. Украинские эксперты и военные открыто заявляли, что НПЗ — одна из приоритетных целей для украинских дронов.

https://ukraina.ru/20240301/1053658167.html

https://ukraina.ru/20240301/1053647682.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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