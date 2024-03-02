https://ukraina.ru/20240302/1053657449.html

Ростислав Ищенко: Россия лишила ВСУ последней надежды, а Запад готов броситься с разбегу в холодную реку

Ростислав Ищенко: Россия лишила ВСУ последней надежды, а Запад готов броситься с разбегу в холодную реку - 02.03.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Россия лишила ВСУ последней надежды, а Запад готов броситься с разбегу в холодную реку

Сам по себе факт наличия буфера или границы с НАТО в общей сложности ничего не меняет. Современные средства коммуникации и вооружения таковы, что есть у вас границы или нет границ – уже не так важно, как было когда-то.

2024-03-02T09:45

2024-03-02T09:45

2024-03-02T09:45

интервью

россия

всу

сша

польша

запад

венгрия

виктор орбан

франция

чёрный орёл (танк)

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Так что с моей точки зрения важно, сильная Россия или слабая. И для нас важно, и для европейцев важно, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, Эммануэль Макрон ранее высказался насчет возможной отправки войск западных стран на Украину. Было ли это только пиар-кампанией? Кому сейчас выгодно разжигать войну в Европе?- У Запада сейчас есть только два варианта политики в отношении России. И оба они плохие.Вариант заключить с Россией мир им не подходит, потому что они от него отказались изначально. Им надо ограбить Россию и Китай, чтобы поддерживать достигнутый уровень потребления внутри своих стран. И по прошествии времени им это надо значительно больше, чем в начале конфликта. Для них договоренность с Россией — это не решение проблемы.Может быть, их и заставят пойти на компромисс с Москвой. Но пока они считают, что они еще могут победить. При этом и они видят, что Украина все – кончилась.Чтобы поддерживать пар под конфликтом, им надо либо как-то поддержать Украину (а Запад нигде не может найти для этого достаточно военных ресурсов), либо самим втягиваться в бой.Другое дело, что каждая из стран Запада предлагает своим коллегам пойти повоевать на Украину, а сама отправлять войска не собирается. Макрон сделал то же самое, что США предлагали полякам.США говорили полякам: "Вы идите воюйте за Украину, но как Польша, а не как НАТО". Фактически Макрон сказал то же самое: "Давайте пошлем туда пару-тройку европейских армий, но не будем там присутствовать как НАТО. В этом случае можно будет избежать ядерной войны, потому что НАТО там не будет. Там будут только неядерные члены НАТО". Но что-то никто не вдохновился.Понятное дело, что если бы у Украины была другая судьба и если бы она сейчас побеждала, тогда и желающих воевать с Россией стояла бы очередь. Разные страны спрашивали бы: "Кто пошлет войска? Кому достанется больше трофеев? Кто будет стоять в первых рядах, когда Россию делить будут?" А когда вместо трофеев можно получить по шее или вообще завтра не проснуться, кому это надо?Поэтому Запад находится в состоянии когнитивного диссонанса. Воевать с Россией надо самим, а сами они наотрез не хотят это делать.Они как осторожный купальщик, который в жаркий день лапкой пробует холодную воду, а потом отходит. Это не означает, что в один прекрасный момент они с разбегу не бросятся в реку. Если это произойдет, то очевидно, что решение будет спонтанным. Как человек бросается в холодную воду, то так и они будут бросаться в войну.Резюмирую. Они продолжают колебаться. Выбор у них не такой большой. Но сказать точно, чем эти колебания закончатся, мы не можем.– На днях мы все увидели легендарные ролики, как горят американские танки "Абрамс", причем изощренным способом – с помощью бюджетных дронов вооруженных сил РФ. Как это сказывается на репутации и на рекламе США и их ВПК?– Сказывается не очень хорошо. Но думаю, что значительно хуже на рекламе американского ВПК сказывается утеря Штатами позиции гегемона.Все, кому надо, прекрасно знали, что "Абрамсы" горят. Не такие дураки покупатели, чтобы не знать особенности и тактико-технические данные тех образцов, которые покупаешь.Они горели еще в Ираке десятками. Притом, что иракская армия была не такая уж мощная. В целом она была достаточно хуже вооружена, чем те, кто против нее воевал. И господство в воздухе сразу же американцы себе обеспечили со своей коалицией. Они фактически воевали дистанционно, уничтожая противника раньше, чем он мог ответить. Тем не менее, это не мешало "Абрамсам" гореть.Любой танк горит, нет неуязвимых танков. Если бы были неуязвимые танки, самолеты или артиллерия – против нас давно бы начали войну. Мы бы их уже видели, не то, что где-то на вооружении Украины. Мы бы видели на своих границах других наших врагов, ими вооруженных. Поэтому никто, кроме отдельных экзальтированных украинцев не предполагал, что "Абрамсы" гореть не будут.Все прекрасно понимали, что с ними произойдет. Поэтому они и на фронте появились далеко не сразу. Противник не хотел лишать украинцев последней надежды, что где-то там в тылу есть еще неуязвимые танки "Абрамс".Конечно, любая картинка, с любым горящим танком – не в пользу выпускавшего его ВПК. Ну так и наши танки горят, при этом все равно за ними очередь стоит.Во-первых, потому что все равно все знают об их достаточно высоких качествах. Во-вторых, потому что они дешевле тех же "Абрамсов" (за цену "Абрамса" можно просто купить три-четыре наших танка, а они не хуже). В-третьих, потому что сейчас будет еще и больше очередь стоять. И не потому, что наши танки пожгли "Абрамсы". Очередь будет стоять за российским оружием, потому что Россия заявила о себе как о сверхдержаве и как об одном из новых гегемонов на планете. А к гегемонам всегда стоит очередь за оружием. Потому что вместе с оружием гегемон продает безопасность и покровительство.Никто никогда не рассчитывал, что можно купить у России танки и победить Америку. Но все рассчитывают, если они купят у России оружие, то они станут ее серьезным партнером, которого Россия не позволит обижать.Кстати, почему французов стали выгонять из Африки? Не потому, что африканцы вдруг узнали про Россию. А потому, что французы оказались неспособны гарантировать безопасность странам, которые покупали у них оружие.И тогда потребители безопасности стали искать других поставщиков безопасности. Обратились к России, попробовали, понравилось (потому что дешевле и эффективнее) и стали закупать безопасность у России. И оружие теперь будут закупать у России те же самые страны, в которые сейчас мы пришли.Так что то, что "Абрамсы" горели, это сопутствующая проблема. Главная проблема для американского ВПК, как и вообще для американской экономики или американской политики – это утрата гегемонии, поэтому бьются они не за то, чтобы "Абрамсы" не горели, а за то, чтобы гегемонию вернуть, пусть даже все "Абрамсы" сгорят.Если бы США могли сделать так, что у них все "Абрамсы" сгорели вечером, а завтра Америка опять стала гегемоном, они бы их сами все сожгли. Потому что новых танков можно наделать сколько угодно, а заново стать гегемоном на планете очень непросто.– Следующая тема – это границы. Виктор Орбан заявил, что не хочет иметь границы вместе с Россией. Мол, пребывание рядом с границами Советского Союза ему не казалось более спокойным. Он напрямую заявил: "Один из важнейших принципов национальной безопасности Венгрии заключается в том, что к востоку от нас должно быть образование, расположенное между Россией и Венгрией". У нас в этой студии были, эксперты, которые говорили обратную вещь, что у России должны быть прямые границы с НАТО, чтобы мы вышли на линию границ с НАТО. А вы как к этому относитесь?– Никак не отношусь. У нас одна сплошная граница с НАТО от Баренцева моря до Санкт-Петербурга. Кому не хватает? Берите – пользуйтесь.Сейчас, наверное, еще и на юге появится граница с НАТО. Вполне возможно, что и с Венгрией и с Польшей появится общая границаКстати, граница Белоруссии с НАТО – фактически тоже наша граница. Так что, кому не хватает финской границы – вот вам польская граница. Александр Григорьевич с удовольствием позволит пощупать НАТО за вымя через свой заборчик – никаких проблем не возникнет.Проблема же не в том, где проходят границы или не проходят. Проблема в том, насколько вы способны защитить не только свои границы, но и своих союзников. Насколько вы способны экспортировать безопасность. Насколько вы способны обеспечивать от вторжения в свою сферу влияния и интересов.Сейчас у России такие возможности нарастают. Поэтому совершенно неважно, будет у России с Венгрией граница или не будет. Влияние России на Венгрию и ее политику определяется не общей границей, а реальными российскими возможностями.Орбан же не глупый человек. Он прекрасно понимает, что если у России будет война с НАТО, то Венгрии отсутствие общей границы не поможет. А Венгрия находится в составе НАТО, и, кстати, именно поэтому проводит такую осторожную политику, зачастую блокируя инициативы Евросоюза и НАТО.Более того, Будапешт неоднократно заявлял: "Будете давить – мы готовы выйти из этого образования".Понятно, что интеграция в евроатлантические структуры – это краеугольный камень их политики. Но есть ситуации, в которых для Венгрии возможность принятия суверенных решений в сфере безопасности и международного партнерства важнее, чем просто механическое присутствие в каких-то структурах.- А какова в этом смысле позиция Польши?- Польша исходит из того, что лучше иметь буфер, отделяющий ее от России. Но сейчас ситуация с Украиной показала, что наличие такого буфера привело к значительно большей конфронтации, чем если бы его не было. Если бы между нами была прямая граница, невозможно было бы американцам устроить подобного рода провокацию, как они устроили с Украиной. Это была бы провокация со страной НАТО.Поэтому буфер не может автоматически гарантировать безопасность.Россия и до и даже во время СВО предлагала сделать украинский буфер полностью нейтральным. Но наши западные партнеры этого не хотят.Сам по себе факт наличия буфера или границы с НАТО в общей сложности ничего не меняет. Современные средства коммуникации и вооружения таковы, что есть у вас границы или нет границ – уже не так важно, как было когда-то. Так что с моей точки зрения важно, сильная Россия или слабая. И для нас важно, и для европейцев важно.Сильная Россия в значительно большей степени способна гарантировать безопасность Европы, чем слабая. Ну да, будет какой-то переходной период, в течение которого США будут бороться за контроль над европейским континентом. Если сейчас это кому-то непонятно, российское руководство брифинги на эту тему не проводит. Поэтому я не знаю – понятно им или непонятно.Но если сейчас непонятно, очень скоро станет понятно, что без вытеснения США из Европы, в том виде, в котором они сейчас там присутствуют (как провоцирующая военно-политическая сила), без перехода Европы в российскую сферу влияния, или по крайней мере, без балансирования американского влияния в Европе с российским, стабильный мир в Европе невозможен. Потому что американцы всегда будут втравливать Европу в конфликты с Россией.Короче говоря, все эти устаревшие концепции по поводу границ или не границ с Россией надо пересматривать. В первую очередь это в интересах европейцев. Реалистам надо уже изучать не автомат Калашникова, а методы взаимодействия с Россией в ближайшем будущем.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20240301/1053651926.html

https://ukraina.ru/20240301/1053651732.html

россия

сша

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венгрия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, всу, сша, польша, запад, венгрия, виктор орбан, франция, чёрный орёл (танк), m1 abrams