О чём договаривались Украина и Россия, подробности планов бундесвера. Итоги 1 марта на Украине

Американские СМИ рассказали о черновом варианте мирного соглашения между Украиной и Россией. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus

Как указывалось в публикации The Wall Street Journal, речь идёт о варианте соглашения от 15 апреля 2022 года. При этом авторы уверены, что цели России якобы не изменились."Контуры соглашения, которого, вероятно, хочет российский лидер, можно увидеть в проекте мирного договора, разработанном российскими и украинскими участниками переговоров в апреле 2022 года, примерно через шесть недель после начала войны. Западные чиновники и аналитики говорят, что эти цели остаются в основном неизменными после двух лет боевых действий", - указывалось в публикации.Там уже указывалось, что общие контуры мирных переговоров были раскрыты, полный 17-страничный документ, с которым ознакомились The Wall Street Journal и другие источники, знакомые с ходом переговоров, не был обнародован."В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках", лишив её возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем России", - указывалось в публикации.При этом тот документ, о котором писало издание, свидетельствует, что участники переговоров готовы были пойти на уступки.Так, в проекте договора указывалось, что Россия не будет выступать против членства Украины в ЕС. Взамен Украина будет нейтральной страной и не присоединяться к военным альянсам таким, как НАТОЧто касается территориальных споров, то в договоре якобы указывалось, что Крым бы оставался под контролем РФ, вопрос Донбасса обсуждался бы на личной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, остальное бы оставалось за Украиной.Кроме того, Россия якобы настаивала на том, чтобы русский язык был официальным и использовался в органах власти и в судах, на что Украина не согласилась.Также в проект договора с Украиной предусматривал запрет иностранного оружия, "в том числе ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований".Россия якобы хотела, чтобы численность ВСУ не превышала 85 тыс. военнослужащих, 342 танков и 519 артиллерийских орудий. Согласно документу, украинская сторона на переговорах требовала 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1 900 артиллерийских установок.Кроме того, как утверждало The Wall Street Journal, Россия хотела, чтобы дальность полёта украинских ракет была ограничена 40 км.Договор должен был быть гарантирован иностранными государствами, среди которых в документе перечислены США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти страны была возложена обязанность защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора.Но пока договор будет действовать, говорилось в документе, страны-гаранты будут обязаны "прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", включая любые обещания двусторонней военной помощи.Как отмечали авторы издания, итоговый документ "в значительной степени базируется на договоре 1990 года, который создал объединённую Германию, когда войска Советского Союза покинули Восточную Германию при условии, что страна откажется от ядерного оружия и ограничит численность своей армии".При этом ряд оставался и ряд спорных вопросов. Так, Россия хотела, чтобы все государства-гаранты договорились об ответе в том случае, если на Украину кто-то нападёт, что, по мнению авторов издания, было маловероятно. Кроме того, Украина хотела, чтобы в этом случае её воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, что вступало в противоречие с пунктом, который касался западного оружия на Украине."Украинские участники переговоров выделили курсивом текст, указывающий на то, что они отказались обсуждать российский пункт, который требует от Киева отозвать претензии относительно перехода под юрисдикцию Международного уголовного суда, который преследует военные преступления. Они также не соглашались ратифицировать пункт об отмене всех взаимных санкций", - также писало издание.Несмотря на то, что Украина нарушила договорённости, достигнутые в Стамбуле, переговоры продолжались — даже через Zoom – но в конце концов прекратились в июне 2022 года, сообщило издание The Wall Street Journal.Позднее президент России на встрече с лидерами африканских государств 17 июня 2023 года продемонстрировал документ, который был подписан главой киевской переговорной группы. Проект договора состоял из 18 статей с приложениями, определяющими количество военнослужащих и бронетехники.Ещё некоторое время спустя глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что на срыв переговоров с Россией повлиял бывший весной 2022 года премьер-министром Великобритании Борис Джонсон.Публикацию The Wall Street Journal уже прокомментировали в России."Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос о том, была ли готова Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей в тот момент."В целом да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании", - подчеркнул Песков.На публикацию отреагировали и на Украине."Как будто, они играют в распасы против Банковой, потому что лучший пас Кремлю чем публикация в WSJ сложно себе представить. Конечно, у США и РФ нет совместного "хитрого плана" слива Зеленского, но у них сегодня совпадают ближайшие задачи. Так в политике бывает, когда постоянно пытаешься выиграть тактически, потом проигрываешь стратегически. Обидно, когда заложником этой тупой игры злокачественного нарцисса стала целая страна", - сообщил популярный в стране телеграм-канал "ЗеРада".Он также обратил внимание на то, как подконтрольные власти украинские медиа замалчивают детали договорённостей и пытаются убедить украинцев в том, что документ, прекращавший боевые действия и сохранявший за Украиной потерянные с 24 февраля 2022 года территории, был невыгоден украинцам.Немецкий планГлавред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись и расшифровку переговоров офицеров армии ФРГ, обсуждавших атаку на Крымский мост. В разговоре приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Разговор состоялся 19 февраля."Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет", - заявлял Фенске.При этом для атаки предполагалось использовать Taurus, если применить французский истребитель Rafale.Кроме того, немецкие офицеры выступали для сокрытия участия Германии в атаке."Нам нужно следить, чтобы с самого начала не было формулировок, делающих нас стороной конфликта. Я, конечно, немного утрирую, но, если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, - это уже участие, мы этого делать не будем. Если мы говорим о производителе, то в первую очередь следует спросить у MBDA, могут ли они это сделать. При этом не имеет значения, будут ли наши люди затем заниматься этим в Бюхеле или в Шробенхаузене, - все равно это участие. И я думаю, что этого не следует делать. В самом начале мы определили это как основной элемент "красной линии", поэтому будем участвовать в обучении. Скажем, что подготовим "дорожную карту". Необходимо поделить процесс обучения на части. Длинный трек будет рассчитан на четыре месяца, обучим их основательно, в том числе и отработаем вариант с мостом. Короткий - будет рассчитан на две недели, чтобы они как можно раньше могли применить ракеты. Если же они будут уже обучены, то мы спросим, готовы ли британцы на этом этапе ими заняться. Я считаю, что такие действия будут правильными - только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым", - отмечал начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.Переговоры немецких офицеров уже прокомментировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Вы знаете, конечно, с одной стороны поразительно, а с другой стороны — нет. <...> Мы доподлинно знаем об участии военнослужащих стран НАТО, которые маскируются то под наёмников, то иным способом — под людей, которые не принадлежат Вооружённым силам стран НАТО", - отметил Лавров.Он указал на то, что обращает на себя внимание на то, как немецкие офицеры пытаются скрыть участие Германии, а также, как они признают наличие на Украине американских военных.

