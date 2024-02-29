https://ukraina.ru/20240229/1053619954.html

Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться

Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться - 29.02.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Путин испугал НАТО насчет вторжения на Украину и F-16, но с "Таурусом" придется повозиться

Мы не будем в ответ на передачу ракет атаковать западную территорию. Но на Западе понимают, что в последнее время на Украине мы наносим точечные и болезненные удары.

2024-02-29T13:36

2024-02-29T13:36

2024-02-29T13:36

интервью

владимир путин

ракеты

украина

запад

f-16

"taurus"

россия

нато

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И если западные ракеты будут запускаться ВСУ с F-16, которые базируются не на территории Украины, вероятность применения наших ракет по территории НАТО составит более 50%, считает социальный технолог и военный волонтер Роман АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявил следующее: "Запад спровоцировал конфликты во многих странах и тем не менее утверждает, что сама Россия намерена "напасть" на Европу. При этом иностранные государства сами выбирают "цели", которые нужно поразить, заговорили об отправке войск на Украину. Последствия для интервентов будут весьма трагичными. У нас тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории".Комментарий Романа Алехина:- Это заявление Путина охладит пыл Запада относительно того, чтобы послать воинские подразделения из отдельных стран НАТО для занятия обороны по Днепру. Но в том, что касается передачи Украине "Тауруса" и других дальнобойных ракет, эти предупреждения Путина препятствием не станут.Хитрый Запад как всегда использует формулировку: "Мы передаем ракеты с ограничением права Киева на их использование. Украина будет применять их только на тех территориях, которые Украина считает украинскими".Понятно, что на Западе после этих слов Путина начнется брожение. Западные правительства будут их активно обсуждать. Но я думаю, что ракеты рано или поздно будут переданы с условием, что Украина не будет применять их на территории "старых" российских регионов.Понятно, что мы не будем в ответ на передачу ракет атаковать западную территорию. Но на Западе понимают, что в последнее время на Украине мы наносим точечные и болезненные удары. И если западные ракеты будут запускаться ВСУ с F-16, которые базируются не на территории Украины, вероятность применения наших ракет по территории НАТО составит более 50%.Мне кажется, что этот намек Запад тоже поймет. А касательно личного состава НАТО, Путин охладил их очень сильно.

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запад

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, владимир путин, ракеты, украина, запад, f-16, "taurus", россия, нато