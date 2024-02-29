https://ukraina.ru/20240229/1053619706.html
Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин
Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин - 29.02.2024 Украина.ру
Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин
В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
2024-02-29T13:18
2024-02-29T13:18
2024-02-29T13:18
владимир путин
экономика
россия
обращение
новости
собрание
ввп
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"По этому показателю мы опередили не только ведущие страны ЕС, но и все государства так называемой "Большой семерки". Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия", - сказал президент.Он подчеркнул, что сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90%. То есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит гораздо более устойчивой."Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру ВП по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и качество роста позволяют утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы... войдем в четверку крупнейших экономических держав мира", - заверил Путин.
https://ukraina.ru/20240229/1053618619.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, экономика, россия, обращение, новости, собрание, ввп
Владимир Путин, экономика, Россия, обращение, Новости, собрание, ВВП
Россия скоро может войти в четверку крупнейших экономических держав мира — Путин
В прошлом году экономика России росла темпами выше мировой. Об этом заявил 29 февраля российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию
"По этому показателю мы опередили не только ведущие страны ЕС, но и все государства так называемой "Большой семерки". Огромную роль в этом сыграл фундаментальный запас прочности, который был сделан за последние десятилетия", - сказал президент.
Он подчеркнул, что сегодня доля несырьевых отраслей в структуре роста уверенно превышает 90%. То есть экономика становится более сложной, технологичной, а значит гораздо более устойчивой.
"Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру ВП по паритету покупательной способности и пятая в мире. Темпы и качество роста позволяют утверждать, что уже в ближайшей перспективе мы... войдем в четверку крупнейших экономических держав мира", - заверил Путин.