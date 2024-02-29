https://ukraina.ru/20240229/1053614827.html

Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин

Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин - 29.02.2024 Украина.ру

Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин

Большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию

2024-02-29T12:28

2024-02-29T12:28

2024-02-29T12:42

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спецоперация

фронт

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Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что люди непреклонны в своём выборе и всячески помогают фронту. Кто-то помогает финансово, кто-то отправляет на фронт маскировочные сети.Президент также поблагодарил предпринимателей, инженеров, тружеников села за помощь СВО."Наши герои на передовой в окопах, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - заявил Путин.Глава российского государства отметил, что на заводах люди трудятся в три смены - "столько, сколько нужно фронту". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", добавил президент РФ.

https://ukraina.ru/20240229/1053612948.html

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новости, россия, владимир путин, сво, спецоперация, фронт, поддержка