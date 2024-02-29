Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин - 29.02.2024 Украина.ру
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Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин
Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин - 29.02.2024 Украина.ру
Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин
Большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
2024-02-29T12:28
2024-02-29T12:42
новости
россия
владимир путин
сво
спецоперация
фронт
поддержка
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Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что люди непреклонны в своём выборе и всячески помогают фронту. Кто-то помогает финансово, кто-то отправляет на фронт маскировочные сети.Президент также поблагодарил предпринимателей, инженеров, тружеников села за помощь СВО."Наши герои на передовой в окопах, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - заявил Путин.Глава российского государства отметил, что на заводах люди трудятся в три смены - "столько, сколько нужно фронту". Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", добавил президент РФ.
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новости, россия, владимир путин, сво, спецоперация, фронт, поддержка
Новости, Россия, Владимир Путин, СВО, Спецоперация, фронт, поддержка

Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин

12:28 29.02.2024 (обновлено: 12:42 29.02.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что люди непреклонны в своём выборе и всячески помогают фронту. Кто-то помогает финансово, кто-то отправляет на фронт маскировочные сети.
Президент также поблагодарил предпринимателей, инженеров, тружеников села за помощь СВО.
"Наши герои на передовой в окопах, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - заявил Путин.
Глава российского государства отметил, что на заводах люди трудятся в три смены - "столько, сколько нужно фронту".
Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", добавил президент РФ.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
12:03
Путин огласит послание Федеральному Собранию и как президент, и как кандидат - ПесковПрезидент России Владимир Путин обратится к Федеральному Собранию не только как действующий глава государства, но и как кандидат в президенты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире "Первого канала"
 
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