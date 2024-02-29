Большинство россиян поддержали СВО и всячески помогают фронту - Путин
12:28 29.02.2024 (обновлено: 12:42 29.02.2024)
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию
Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию на Украине, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер отметил, что люди непреклонны в своём выборе и всячески помогают фронту. Кто-то помогает финансово, кто-то отправляет на фронт маскировочные сети.
Президент также поблагодарил предпринимателей, инженеров, тружеников села за помощь СВО.
"Наши герои на передовой в окопах, где труднее всего, знают, что с ними вся страна", - заявил Путин.
Глава российского государства отметил, что на заводах люди трудятся в три смены - "столько, сколько нужно фронту".
Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи", добавил президент РФ.
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