https://ukraina.ru/20240229/1053614705.html
Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин
Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин - 29.02.2024 Украина.ру
Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин
Речь в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое он оглашает 29 февраля в Гостином дворе, пойдет о планах и стратегических задачах для уверенного долгосрочного развития страны
2024-02-29T12:29
2024-02-29T12:29
2024-02-29T12:31
владимир путин
послание президента россии федеральному собранию
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По словам российского лидера, программа действий, конкретных мер во многом формировалась в ходе поездок в регионы и прямого разговора с обычными гражданами.В итоге предложения граждан стали основой проектов инициатив которые прозвучат и сегодня."Мы доказали, что способны отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер: их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной "Русской весне", - напомнил президент. Он добавил, что и сейчас "энергия, искренность, мужество ее героев — крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколение, безусловно, вызывает гордость". "Все это вдохновляет укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем", - заверил глава российского государства.
https://ukraina.ru/20240229/1053612948.html
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владимир путин, послание президента россии федеральному собранию, новости, собрание, россия, донбасс
Агрессию отразили, страну сберегли, вместе все преодолеем - Путин
12:29 29.02.2024 (обновлено: 12:31 29.02.2024)
Речь в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое он оглашает 29 февраля в Гостином дворе, пойдет о планах и стратегических задачах для уверенного долгосрочного развития страны
По словам российского лидера, программа действий, конкретных мер во многом формировалась в ходе поездок в регионы и прямого разговора с обычными гражданами.
В итоге предложения граждан стали основой проектов инициатив которые прозвучат и сегодня.
"Мы доказали, что способны отвечать на любые самые сложные вызовы. Мы, например, отразили агрессию международного терроризма, сберегли единство страны, не позволили разорвать ее на части в свое время. Мы поддержали наших братьев и сестер: их волю быть с Россией, и в этом году 10 лет легендарной "Русской весне", - напомнил президент.
Он добавил, что и сейчас "энергия, искренность, мужество ее героев — крымчан, севастопольцев, жителей восставшего Донбасса, их любовь к родине, которую они пронесли через поколение, безусловно, вызывает гордость".
"Все это вдохновляет укрепляет уверенность в том, что мы все преодолеем, вместе все сможем", - заверил глава российского государства.