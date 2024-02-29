https://ukraina.ru/20240229/1053604754.html

Сергей Сазонов: Пока Макрон планирует интервенцию на Украину, ВСУ готовятся к битве в Причерноморье

Сергей Сазонов: Пока Макрон планирует интервенцию на Украину, ВСУ готовятся к битве в Причерноморье - 29.02.2024 Украина.ру

Сергей Сазонов: Пока Макрон планирует интервенцию на Украину, ВСУ готовятся к битве в Причерноморье

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи лидеров стран Евросоюза заявил, что для победы над Россией в войне на Украине не исключена отправка в страну западных сухопутных войск.

2024-02-29T05:04

2024-02-29T05:04

2024-02-29T05:04

интервью

эммануэль макрон

одесса

херсон

севастополь

гражданская война

нестор махно

украина

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Подоплека выступления Макрона в том, что у него, помимо желания помочь Украине, есть желание показать недееспособность НАТО и начать создавать свой военный блок, считает историк Гражданской войны в России Сергей Сазонов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Сергей, когда Россия истекала кровью в Гражданской войне, иностранные государства ввели свои воинские контингенты на территорию бывшей Российской империи. Части французской армии находились в том числе в Одессе, Херсоне и Севастополе. Насколько велика вероятность повторения истории и военной интервенции западных стран на Украину?- Вопрос надо оценивать с военной точки зрения: каким мобилизационным потенциалом обладают эти страны. На ситуацию же времён Гражданской войны нужно посмотреть ретроспективно. Не только как это было у нас, но и как это происходило в бывшей Османской империи. Ее также оккупировали части Антанты.Но когда Мустафа Кемаль начал национально-освободительную борьбу, то эти части на стороне греков в бой не вступили, хотя перед этим всю территорию современной Турции нарезали на кусочки. Антанта контролировала проливы Босфор и Дарданеллы, Стамбул, но не стала ввязываться в бои и покинула Турцию. А греков, как известно, разгромили при помощи Советской России. То же было и у нас во время Гражданской войны. Французский корпус в Одессе, американские, британские войска особого участия в боевых действиях не принимали.- Почему так произошло?- К тому времени эти нации были сильно истощены Первой мировой войной. Гигантские потери мобилизационного ресурса, молодого мужского населения. Сейчас материально-технических ресурсов у стран НАТО войти на территорию Украины нет. Нет никаких гарантий и что против них не применят тактическое ядерное оружие. Чехи и поляки начали открещиваться от идеи Макрона, потому что территории Чехии, Словакии, Польши подвергнутся ударам в первую очередь.Но тут есть и нелинейная подоплека, о которой у нас не говорят. Дело в том, что внутри западного мира есть конфликт. Между французами и англосаксами давно пробежала черная кошка. Сейчас зреет конфликт на Южном Кавказе между Арменией и Азербайджаном, куда может быть втянута и Турция. Франция вооружает Армению, а Турцию и Азербайджан поддерживают англосаксы. Макрон, делая заявление об отправке войск на Украину, знал, что со стороны других членов НАТО последует отрицательная реакция.В Европе у Франции есть пока только один союзник, которого нельзя назвать мощным. Это Греция. Греция получает французское оружие через Александруполис и транзитом отправляет его в Армению. То есть существует ось Франция-Греция-Армения. У Макрона и раньше звучали высказывания о смерти мозга НАТО. Он говорил о необходимости формировать европейскую армию, что вызвало резкое неприятие у Вашингтона. Франция — это единственная страна в ЕС, которая обладает ядерным оружием и ВПК, который может обеспечить армию всей линейкой военной продукции: танки, военно-транспортные самолёты, системы ПВО. К примеру, программа Airbus на 70% французская программа.У Франции есть все, кроме ресурсов. От ресурсов ее отсекла Россия, заставив уйти из Африки. У них две большие обиды: первая на Россия, а вторая это они хотят вытеснить Турцию с Ближнего Востока. То есть европейский военный блок не единый, и французы, скорее всего, попытаются сколотить собственную коалицию и двинуться на Украину. Для США это прекрасная история. Это возможность уничтожить Евросоюз как конкурента, не влезая в большую европейскую войну. Пока в Европе будет бушевать война, американцы и китайцы в экономическом смысле будут делить мир. Подоплека выступления Макрона в том, что у него, помимо желания помочь Украине, есть желание показать недееспособность НАТО и начать создавать свой военный блок.- То есть европейские союзники не бросят Украину, как это сделали британцы с белым движением после поражения Колчака?- Прочему британцы бросили белое движение? На тот момент у них уже не было ресурсов. И у них было второе очень важное дело: они занимались разделом Ближнего Востока, Аравийского полуострова, нарезая там границы на руинах Османской империи. Постепенно они подтянули к себе богатые нефтью районы. Территория Советской России стала для них выжженной землей. Они сделали свое дело и ушли.Не стоит забывать, что основной замысел первой мировой войны был в разрушении трех основных империй: Российской, Османской и Австро-Венгерской. И англичане участвовали в этом замысле, используя немцев как таран. Они своего добились, Россия лежала в руинах и не было шанса, что в ближайшие годы она поднимется. У них не было цели привести белых к власти, восстановить монархию. Мы же имеем дело с капитализмом, которому важно отгрызть кусок, забрать себе ресурсы и выйти на новый уровень развития.Также и в 1991 году, когда мировая капиталистическая система подходила к краху, за счет падения СССР, обнищания этих территорий они получили импульс еще на 30 лет. А в 2008 году начался кризис, который и привел к нынешней войне. Их задача исключать из системы мирового потребления как можно больше людей. Капиталистическая система не может существовать по-другому кроме как устраивать войны и разорять территории.- Поговорим о ситуации в зоне СВО. Появились сообщения о продвижении наших войск на Гуляйпольском участке Запорожского направления. В январе 1919 года части Белой армии отбили у махновцев резиденцию их легендарного командира. Насколько значимой была эта победа для белых, и какое значение освобождение этого населенного пункта будет иметь сейчас?- Движение в Северной Таврии, Причерноморье, имеет одну из стратегических задач сейчас, потому что назревает ситуация, когда Украина может ударить по Приднестровью. Стратегическое значение имеют и порты Николаева, Одессы и Херсона, который пришлось оставить.Что касается Гражданской войны и боев за Гуляйполе, то сами махновцы оказались небоеспособны. И белые разгромили их, действуя меньшими силами. В этом сражении участвовала лишь одна донская сотня, тем не менее белым удалось разгромить махновцев.Армия Махно носила криминальный характер, и сам Махно понимал, что с этим надо что-то делать. Хотя сколько Махно не громили, его отряда снова возникали из ниоткуда. Они рассеивались среди местного населения и собирались вновь. У Махно в отличие от ВСУ тактика была другая. Махновцы не могли опираться на города, потому что не могли вести боевые действия внутри самих городов. Для них естественно было вести маневренные действия на открытом пространстве.Сейчас же характер войны поменялся за счет новых средств огневого поражения и насыщенности воздушного пространства дронами и средствами видеоразведки концентрация больших ударных кулаков и клиньев в стиле Второй мировой войны стала невозможной. Сегодня мы видим маневренные действия небольших штурмовых групп, в интересах которых работают все средства поражения: артиллерия, дроны, авиация.Причем характер войны сводится не к занятию территорий, сколько к уничтожению живой силы противника. Зачастую штурмовые группы зачищают позиции и потом отходят. Закрепиться они не могут, поскольку по ним наносят огневое поражение, но дело свое они делают, уничтожая живую силу. Таким образом выбивается мобилизационный ресурс противника.- А в Гражданскую войну ставилась такая задача: уничтожение прежде всего личного состава, а не захват территорий?- Тогда задача была обратной. Была ситуация, когда пехотный полк Белой армии попал в плен, офицеров расстреляли, и полк стал "красным". Потом его снова взяли в плен, расстреляли командиров и комиссаров, и он опять стал "белым". У 1920 году массово брали людей в плен и заставляли воевать на своей стороне. Переход из одного лагеря в другой стал нормой, и это никого не смущало. В Донской области были случаи, когда человек уходил на другую сторону, чтобы расквитаться с давним врагом, а потом возвращался назад. Сейчас же, судя по украинским пабликам, у украинцев не осталось веры в свою победу.

https://ukraina.ru/20240228/1053582448.html

https://ukraina.ru/20240228/1053594709.html

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https://ukraina.ru/20240228/1053576990.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, эммануэль макрон, одесса, херсон, севастополь, гражданская война, нестор махно, украина