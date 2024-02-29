https://ukraina.ru/20240229/1053591520.html

Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопа

Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопа - 29.02.2024 Украина.ру

Штурмовик "Кузя": Под Авдеевкой был ад – украинские дроны-камикадзе не давали высунуть голову из окопа

Авдеевка пала – ВСУ отодвинута от Донецка. Главный украинский плацдарм, с которого по планам Киева должно было начаться наступление для захвата столицы ДНР, уничтожен. Чтобы это удалось, русские бойцы не жалели своих жизней и здоровья. С одним из них и поговорило издание Украина.ру

2024-02-29T05:41

2024-02-29T05:41

2024-02-29T11:59

авдеевка

сво

спецоперация

интервью

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Кузе 55 лет. Сам из Башкирии. Фамилия – Кузьмин. Небольшого роста. С седой бородой. Женат. Четверо детей. До СВО работал электриком на автомобильном заводе. В армии служил в морфлоте. Говорит честно: пошел добровольцем на СВО, чтобы заработать, – нужно были срочно деньги. Платят российским бойцам очень хорошо. Контракт заключил в октябре 2023 года, в ноябре – учебка, в госпиталь попал в декабре. В каком подразделении воевал под Авдеевкой – после ранения не помнит. Ночью на штурм Авдеевского коксохима шли в паре с другим бойцом. Пока шел в наступление, был ранен в ногу.С ранения и начался наш разговор с Кузей в московской редакции издания Украина.ру.– Пошли на штурм. Пока добежал до украинских окопов, или как они правильно называются — "лисьи норы", упал, сознание потерял, очнулся – кругом идет бомбежка, голову не поднять, в окопе лежу, думаю, куда дальше? – вспоминает Кузя. – Вперед не пойдешь, назад тоже. Лежал, голову как поднимать начинаешь – тут же дроны пролетают, начинают летать над тобой "птицы" (так называют дроны бойцы. – Прим.).Бомбят, бомбят, не поймешь, с нашей или с их стороны – голову не поднять.В результате ночь пролежал, вроде успокоилось под утро. Ногу осмотреть – башмак кое-как снял, смотрю – пятка раздроблена, считай, без ноги остался. Обратно надо к своим попасть. Где-то неделю пролежал в окопе, без воды, без еды, нигде ничего не было.– А ваши товарищи боевые?– Кто рядом, кто двухсотый повис на заборе. Там забор бетонный, за ним железнодорожная линия, по которой поезда на Авдеевский коксохим ходили. А уже за линией стояли украинские танки и сами украинцы – никого близко не подпускали, к ним вообще не пройдешь.Я после ранения решил, что надо попробовать прорваться назад к своим. Кое-как встал с одной ногой, потихоньку дополз – добежал до своих. Там еще одна железнодорожная линия проходит, через неё прошел – там натовский подбитый танк и наши танки стоят, двухсотых ребят полно… Еще до того, как я пошел на штурм, до меня там лежали ребята, много…Пришел к своим, ногу проверили – сказали: "Считай, ты остался без ноги. Давай, помощи никакой не жди – прорывайся сам". – Как пришел в тыл? – Ну переоделся и давай дальше… Мне дорогу только показали вдоль насыпи. Иду, а бомбят постоянно, дроны летают, то и дело ложись-вставай.Кое-как до дороги дошел... там уже потише стало. Хромая, но все равно до своих дошел, приняли, считай, уже ночью пришел. Нас, трехсотых, на буханку — и в медсанчасть, потом в госпиталь.– Ампутировали до колена ногу? Болит?- Не болит уже. А так, до этого сначала пальцы отрезали, они черные стали, не знаю, отморозил я их или нет. Пока пешком шел, задел маленько.Хотели оставить пятку и все остальное, но там все раздроблено – бесполезно. Давай, говорят, тебе ногу отрежем, и протез воткнем, будешь ходить, а так больше ничего не сделаешь. Я уж согласился – ладно, давайте. Мне отрезали ногу. Когда заживет, будем надевать протез и ходить.Я еще и сердце подсадил. В окопе пока лежал, двойной ковид зацепил — воздуха не хватало, мне в госпитале ставили камеру. Зараза эта ходила – нам еще на заводе прививки делали – ковид. Я, видно, зацепил его, задыхаться стал, дышать нечем. Лежал в палате – меня вниз срочно в барокамеру. Я там дышал, неделю целую лежал, чуть не умер, вроде отошел более-менее.– И вот вы после учебки попадаете под Авдеевку. Что видите вокруг? Страшно было?– Страха особо не было, там все развалено, двухэтажки все развалены, нас в них привезли, вооружили и в эту же ночь вперед пошли…– Сколько человек было, когда пошли штурмовать? В чем задача штурмовика, что должны сделать?– Мы должны до окопов добежать, в окопах украинцев нейтрализовать, если они там есть, занять позицию и держаться до подхода наших. Но я что-то не видел наших.– И вот вы добежали, украинцы как вас встретили, огнем?– Их там не было, побросали все. Я прибежал – в окопе пусто было, в бункер я не мог попасть, потому что до него было далековато, поэтому лежал в сырой траншее, в воде, вот ногу маленько задело – обморожение.Мы добежали... нас двоих отправили вперед, сказали: "К украинским позициям добежите, там ложитесь, мы подойдем". Нас в общей сложности на штурм тридцать с лишним человек отправили.По двое, по трое по тропинке выходили через железнодорожную линию и бегом до окопов. Там метров пятьсот бежать надо было. Кругом взрывы, и наши ребята двухсотые лежат. Танки подбитые – и наши, и украинские. Ничего не поймешь. Постоянно бежишь – и только взрывается, взрывается… и дроны над тобой летают.– Сколько украинских дронов над вами летало?– Штук, наверное, десять.– Это fpv-дроны, камикадзе?– Да.– Дрон летит над вами… Вы его видите? Можете его сбить антидроновым ружьем?– Да, ребята сбивали, я бежал, мне только кричат: "Падай, не шевелись!" Он пролетит мимо. Он же на тепло срабатывает, а не на движение. Тепло чует и начинает бомбить – кассеты пускает.– Ночью?–Да.– Если он выпускает кассету, какой радиус поражения?– Ой, кассету пустит – семь взрывов сразу! Боеприпас напичкан мелкими гвоздями и шурупами. Все это ребятам и в руку и в живот попадало… Очень сильно кассетами по нам работают.– А артиллерия у ВСУ была?– Артиллерия у них там в основном минометы и танки.– Немецкие "Леопарды"?– Нет. Американские "Абрамсы". Не поймешь, или там у них пулемет такой, или пушка, — постоянно "туф-туф-туф-туф"… Как с пулемета бомбят-бомбят, по стенам особенно – стены разлетаются.Самое главное – добежать, спрятаться, а так обязательно попадаешь под снайперскую винтовку – за тобой следят. Как правило, самих украинцев не видно, они дронами пользуются.– А вы лично с самими украинскими солдатами сталкивались?– Я даже не видел, где они сидят. Дронов штук десять-пятнадцать, они жужжат как пчелы – "вж-ж-ж-у-у-у" – и днем и ночью, только шевельнулся – и тут же снаряд прилетел от дрона.А так, от них спрятаться можно. У нас был специальный такой… как штурмовой… этот… фуфайка или что-то верхнее, с одной стороны на нем пришито что-то блестящее – украинские дроны благодаря этому тебя не видят.Блестящей стороной переворачиваешь – дрон тебя не видит, ты лежишь спокойно. Или вдоль дерева лег – ветки закрывают тебя, и дроны тоже не видят тебя. Пока тепловизор свой настроят – мимо пролетают.... пожужжат, пожужжат и дальше пролетают. От них спрятаться можно.– Вы из Башкирии, а в штурмовой пехоте откуда еще ребята были?– В основном из близлежащих районов ДНР. Я призвался в России, из Башкирии. Привезли нас в какой-то населенный пункт, потом в учебку направили. Ребят-россиян не очень много было, в основном местные из Донбасса. Почему меня туда направили, не знаю. Сказали: "Направляем в штурмовую бригаду".– Считается, что за восемь лет, с 2014 года, украинцы превратили Авдеевку в крепость?– Я тоже так считаю. Завод весь из труб сделан, металлический, к нему не подобраться. Если подберешься – живым не уйдешь, бесполезно.Не подобраться к ним! Я не смог подобраться. Ребята, которые ходили туда, в основном двухсотыми рядом лежать остались. Наши голову поднимут – тут же по ним то дронами, то минометами кроют.– Продвижение было при вас нормальное?– Было, особенно когда наши танки пошли. Они едут, за ними наши штурмовики. Пока танк не подбит – штурмовики идут. Подбили – на этом месте все замерло, без танков не пройти.Ну что делать, выпускали нас, штурмовиков, по два-три человека. Не толпой – так нельзя, потому что ВСУ могут ударить дронами или из минометов и накроют сразу.Двоих-троих уничтожить труднее, чем толпу человек в десять. Мы идем так: один как-нибудь пробивается вперед, второй следом за ним. В общем, друг за дружкой – только так. Поэтому мы и штурмовиками называемся.Нас учили так: когда один забежал в окоп, второй тебя прикрывает сзади, а ты впереди себя противника уничтожаешь, а второй сзади тебя – прикрываешь. Нас учили так, когда в учебке были, чтобы обоих не убили, друг за дружкой следить.– А артиллерия наша хорошо действует?– Да. Артиллерия наша бьет сзади, а тебе кажется, что бьет по тебе. Поэтому не поймешь, кто стреляет. Лежишь, сзади взрывается и спереди, и с той стороны, и с этой… – Что необходимо улучшить в армии?– Снабжение. Воды толком нету. Привозят в бутылках. Еды на взятых позициях тоже нет. К своим пришел – пожалуйста, тушенка и все остальное. А убежал вперед… в итоге без еды, без воды. Когда привезут – не знаю. Я, идя на штурм украинских позиций, воду с собой брал, но она заканчивалась быстро.– А б/к (боекомплекта) хватает?– Б/к хватает. Где-то четыре магазина запас, еще патронов пакет. Целый цинк туда сгружаем. Штук шесть-семь гранат. Когда в украинский окоп прибежишь – там всего полно: и гранаты, и патроны; украинцы, когда позиции оставляют, там все бросают…Я дурачок, мне же ребята говорили, когда я шел на штурм: не бери шмотье, ничего не бери — не замерзнешь, бери воду и похавать что-нибудь. Потому что на украинские позиции прибежишь, а там ни еды, ни воды, ничего у тебя не будет. А вот боеприпасов и автоматов будет полно, и вообще чего там только нет: и магазины, и гранаты. Море всего валяется. Подбирай гранату и кидай, бери автомат или пулемет и стреляй сколько угодно.Во взятых окопах в основном голову не поднимешь, чтобы вот так встал и давай строчить. Украинские дроны не дадут, они друг за дружкой летят, летят, летят… Одни пролетели, вторые пролетают. Откуда у них столько дронов, я представления не имею.– Не жалеете, что пошли на СВО?– Ну… что жалеть-то, уже поздно – без ноги остался.– А что семья ваша говорит?– Семья говорит: "Папа, самое главное – живой! Вернись домой!"

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авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

авдеевка, сво, спецоперация, интервью