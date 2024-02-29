https://ukraina.ru/20240229/1053581126.html

Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора

Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора - 29.02.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора

Подписав меморандум от 3 января 2022 года в составе "ядерной пятерки" Россия обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-02-29T03:10

2024-02-29T03:10

2024-02-29T03:10

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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на свою защиту. При этом Россия ограничила себя не только в праве атаковать станы НАТО в ответ на угрозы, но даже в области ядерного сдерживания, рассказал эксперт.Отчасти слова Столтенберга — это последствия меморандума от 3 января 2022 года, который Россия подписала в рамках "ядерной пятерки". В договоре российская сторона обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой, добавил профессор.Поэтому на Западе и не боятся ядерной эскалации со стороны России. Москва до сих пор не поставила вопрос об отзыве подписей или денонсации указанного меморандума в рамках "ядерной пятерки", подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053570024.html

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новости, россия, украина, запад, ядерное оружие, ядерная угроза, договор, нато, вооружение, защита