Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора - 29.02.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора
Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора - 29.02.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора
Подписав меморандум от 3 января 2022 года в составе "ядерной пятерки" Россия обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-02-29T03:10
2024-02-29T03:10
новости
россия
украина
запад
ядерное оружие
ядерная угроза
договор
нато
вооружение
защита
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на свою защиту. При этом Россия ограничила себя не только в праве атаковать станы НАТО в ответ на угрозы, но даже в области ядерного сдерживания, рассказал эксперт.Отчасти слова Столтенберга — это последствия меморандума от 3 января 2022 года, который Россия подписала в рамках "ядерной пятерки". В договоре российская сторона обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой, добавил профессор.Поэтому на Западе и не боятся ядерной эскалации со стороны России. Москва до сих пор не поставила вопрос об отзыве подписей или денонсации указанного меморандума в рамках "ядерной пятерки", подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240228/1053570024.html
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новости, россия, украина, запад, ядерное оружие, ядерная угроза, договор, нато, вооружение, защита
Новости, Россия, Украина, Запад, Ядерное оружие, ядерная угроза, договор, НАТО, вооружение, защита

Эксперт объяснил, почему Запад не боится ядерной эскалации и может ли Россия отозвать подпись из договора

03:10 29.02.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТейковское ракетное соединение в Ивановской области
Тейковское ракетное соединение в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Подписав меморандум от 3 января 2022 года в составе "ядерной пятерки" Россия обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право на свою защиту. При этом Россия ограничила себя не только в праве атаковать станы НАТО в ответ на угрозы, но даже в области ядерного сдерживания, рассказал эксперт.
Отчасти слова Столтенберга — это последствия меморандума от 3 января 2022 года, который Россия подписала в рамках "ядерной пятерки". В договоре российская сторона обязалась не применять ядерное оружие и не наносить удар первой, добавил профессор.
"А страны НАТО считают: раз вы [Россия] сами обязались, то что нам мешает повоевать ограниченно — на базе обычных вооружений. Вы [Россия] сами за 1,5 месяца до начала СВО сказали, что не собираетесь применять ядерное оружие, взяв и с нас такое обязательство", - отметил Фененко.
Поэтому на Западе и не боятся ядерной эскалации со стороны России. Москва до сих пор не поставила вопрос об отзыве подписей или денонсации указанного меморандума в рамках "ядерной пятерки", подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Араб Джиникашвили интервью
Вчера, 06:23
Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собойВраг, с которым столкнулась Россия в ходе СВО, самый сильный в нашей истории. Это та же выучка, та же сила духа, те же боевые традиции, считает руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб")
 
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