"Внешний враг": Алексей Фененко раскрыл, как пропаганда Запада сплотила украинское общество против России
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Российскому обществу трудно понять психологию украинцев. Жители РФ как народ никогда не были консолидированы ненавистью к какому-нибудь внешнему субъекту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Надеяться на то, что внутренние процессы в Украине приведут к развалу фронта, бессмысленно. Украинское общество и солдаты ВСУ сейчас консолидированы ненавистью против России, рассказал эксперт.
Российскому обществу трудно понять психологию украинцев. Потому что народ России никогда не был консолидирован ненавистью к какому-нибудь внешнему субъекту. Тогда как у жителей Украины есть консолидация против навязанного им внешнего врага, отметил профессор.
"Наши политологи некритично восприняли американскую теорию "мягкой силы". Но она базируется на сомнительной идее, что вы можете понравится оппоненту, ваш привлекательный образ может быть ему интересен. Однако эффект может стать обратным: от зависти к успехам оппонента до озлобления и желания навредить ему любой ценой", - отметил Фененко.
Но шовинизм — идеальное средство противодействия "мягкой силе". И если украинцев убедили в том, что определенный народ — это их враг, которого необходимо уничтожить, то такая пропаганда будет вызывать только новый прилив ненависти с другой стороны, подвел итог собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.