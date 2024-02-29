https://ukraina.ru/20240229/1053580098.html

"Внешний враг": Алексей Фененко раскрыл, как пропаганда Запада сплотила украинское общество против России

"Внешний враг": Алексей Фененко раскрыл, как пропаганда Запада сплотила украинское общество против России - 29.02.2024 Украина.ру

"Внешний враг": Алексей Фененко раскрыл, как пропаганда Запада сплотила украинское общество против России

Российскому обществу трудно понять психологию украинцев. Жители РФ как народ никогда не были консолидированы ненавистью к какому-нибудь внешнему субъекту. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-02-29T03:00

2024-02-29T03:00

2024-02-29T03:00

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Надеяться на то, что внутренние процессы в Украине приведут к развалу фронта, бессмысленно. Украинское общество и солдаты ВСУ сейчас консолидированы ненавистью против России, рассказал эксперт.Российскому обществу трудно понять психологию украинцев. Потому что народ России никогда не был консолидирован ненавистью к какому-нибудь внешнему субъекту. Тогда как у жителей Украины есть консолидация против навязанного им внешнего врага, отметил профессор.Но шовинизм — идеальное средство противодействия "мягкой силе". И если украинцев убедили в том, что определенный народ — это их враг, которого необходимо уничтожить, то такая пропаганда будет вызывать только новый прилив ненависти с другой стороны, подвел итог собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Фененко: После Авдеевки Россия сделает с Западом одну вещь, которая погонит ВСУ до Запорожья читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240228/1053555580.html

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новости, россия, украина, ненависть, общество, всу, пропаганда, русский, украинцы, враги