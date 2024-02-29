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Александр Мороз: 80 лет символу эпохи "красных директоров"

Александр Мороз: 80 лет символу эпохи "красных директоров" - 29.02.2024 Украина.ру

Александр Мороз: 80 лет символу эпохи "красных директоров"

В отношении современной Украины, существующей лишь немного больше 30-ти лет, говорить об "эпохе" как-то неудобно. Тем не менее, можно сказать, что с Александром Морозом, которому где-то в ночь с 28 февраля на 1 марта исполнилось 80 лет, связана продолжавшаяся с 1990 по 2000 год эпоха "красных директоров" и доминирования левых сил в политике.

2024-02-29T08:30

2024-02-29T08:30

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Александр Александрович Мороз родился 19 февраля 1944 года. По военному времени документы до выдающей свидетельства инстанции довезли только 29 февраля. Потом этот день праздновали как день рождения – очень удобно, экономно и возраст в четыре раза меньше (автору текста пришлось слышать эту историю от самого Александа Александровича - на прекрасном украинском языке с лёгкой самоиронией).До 1990 года Мороз работал в сфере сельского хозяйства в разных качествах. Последняя чисто советская должность – заведующий аграрным отделом Киевского обкома КПСС.В 1990 году Мороз впервые был избран депутатом Верховной Рады Украины и сделал сразу стремительную карьеру – возглавил "группу 239" – полуоформленное депутатское большинство, ориентированное на руководство Компартии (но не лично на Леонида Кравчука).Тут следует отметить два момента.Во-первых, показательно, что "фракцию" (фактически она так не называлась и ею не была) партии рабочих возглавил представитель сельской интеллигенции (в первом поколении).Тут, правда, ничего удивительного нет. "Группа 239" (правильное название – "За Советскую суверенную Украину") представляла консервативные силы украинского общества, а главными консерваторами были, разумеется, сельские жители – горожане более положительно оценивали происходящие в стране реформы.Во-вторых, к Морозу как главе группы никто не относился всерьёз.Компартийная верхушка вообще не понимала, что происходит, не воспринимая сам по себе феномен каких-то "партий" и "фракций". Фракции вообще были запрещены ещё X съездом…"Демократы" считали Мороза послушной марионеткой ЦК, каковой он не был, потому что см. выше.Это позволило Морозу сохранить определённую политическую независимость и формулировать собственную повестку дня, отдельную от повестки ЦК.В общем, к моменту запрета КПСС летом 1991 года Мороз был уже самостоятельным сложившимся политиком с широким кругом контактов. По взглядам он, так же как Кравчук, был "суверен-коммунистом", но если Леонид Макарович был больше "суверен", а "коммунист" у него как-то незаметно отвалился, то Мороз в большей степени был всё же "коммунист", а "суверен" – в той же степени как, например, известный деятель "расстрелянного возрождения" Мыкола Хвылевой (автор лозунга "прочь от Москвы").Именно Мороз в 1991 году выступил с инициативой восстановления запрещённой Компартии, но в процессе решил её не просто восстановить, а ещё и реформировать в соответствии с веяниями времени. В результате, была создана Социалистическая партия Украины.СПУ не была коммунистической партией, но не была и социал-демократической партией. Вероятно, имелось в виду нечто вроде Коммунистической партии Китая, но это не декларировалось. Нечто необозначенное – то ли "с.-д. плюс", то ли "к.п. минус".СПУ не выступала в поддержку восстановления СССР, но выступала в поддержку какого-то нового объединения постсоветских государств, более плотного, чем СНГ.Вообще злые языки говорили, что в СПУ только один социалист – сам Мороз. Остальные, в основном, были коммунистами, причём даже более радикальными, чем в КПУ (но, конечно, не такими, которые были в Партии коммунистов (большевиков) Украины – украинском варианте ниноандреевской ВКПБ).Сам Сан Саныч был милейшим, очень приличным человеком, с которым было приятно иметь дело, но вот уровнем ниже начинался такой серпентарий… Бывшие социалисты, попадая в другие партии и госаппарат, тут же демонстрировали высший класс беспринципности и аппаратной интриги. Моральная обстановка в партийных организациях СПУ была очень тяжёлой, но, что достойно удивления, серьёзных расколов было только два.Сначала была восстановлена Коммунистическая партия Украины во главе с Петром Симоненко, и в неё сразу же перешло относительное большинство членов СПУ. Коммунисты вообще были обижены на Мороза за то, что он создал не то, что нужно.Потом была создана Прогрессивная социалистическая партия Украины Натальи Витренко, которая была левее СПУ и правее КПУ. Идеологические отличия там, разумеется, имелись, но главную роль всё же играл темперамент самой Натальи Михайловны, которая не была склонна к компромиссам.В 1994 году Мороз стал председателем Верховной Рады. Во втором созыве его фракция не была самой большой (до 27 депутатов, в то время как в фракцию КПУ входило до 95 человек), но это был компромисс – с относительно "умеренным" Морозом проще было иметь дело остальным фракциям, а также правительству и Администрации президента.Вообще период с 1994 по 2000 год был довольно странным – большинство в Верховной Раде составляли левые силы, ориентированные на сотрудничество (вплоть до объединения) с Россией, но общее направление реформ определялось силами прорыночными и даже националистическими.Левые в парламенте смогли притормозить ход рыночных реформ и поддерживать жизненный уровень населения (в начале 90-х он на Украине был заметно выше, чем в России), но не факт, что быстрейшее прохождение периода "шока без терапии" сработало в пользу украинского общества.Наибольшим достижением Мороза как главы парламента стало принятие Конституции 1996 года, но достигнутый компромисс выглядел при этом странно. Морозу удалось сохранить парламент (президент Кучма угрожал переворотом) и социальные статьи Конституции (которые, на практике, никому и ничего не гарантируют). Ценой этого было формирование суперпрезидентской республики и отказ от статуса русского языка как второго государственного.В 1999 году у Мороза был даже шанс стать президентом Украины – четыре кандидата на пост президента создали предвыборный блок, названный в СМИ "Каневская четвёрка" с целью выдвижения единой кандидатуры. Рейтинговые перспективы Мороза были предпочтительные, как единый кандидат он мог сломать схему "голосуй или проиграешь", которая разыгрывалась российскими политтехнологами между Кучмой и Симоненко. Однако "четвёрка" в итоге поддержала трёх "единых" кандидатов…Итогом стал парламентский переворот в январе 2000 года – Кучме удалось разрушить левое большинство в парламенте. Председателем в это время уже был не Мороз – при нём, возможно, переворот бы и не удался…Последнее действие Мороза как самостоятельного политика была публикация "плёнок Мельниченко" – записей, сделанных в кабинете президента, на которые попал ряд неприятных моментов (в частности, одна из записей стала базисом для обвинения Кучмы в причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе). Самостоятельность Мороза тут была очень условной – практически нет сомнений в том, что вброс и плёнок, и обвинений по "делу Гонгадзе" осуществлялся западными спецслужбами. Записи предлагались многим политикам, но осмелился их опубликовать только интеллигентный, пишущий стихи Мороз.Развернувшийся за публикацией политический кризис похоронил под собой и Мороза как политика. Следующий раз он всплывает при формировании коалиции, которая выдвинула на пост премьера Виктора Януковича в 2006 году. Мороз при этом опять стал спикером, но роль его была незавидной – он утратил всякое подобие политической самостоятельности. СПУ даже в парламент попала благодаря согласию Партии регионов не мешать выборам в Мариуполе, где за партию играл один из чудом уцелевших "красных директоров" – руководитель комбината им. Ильича Владимир Бойко. Однако в 2007 году Янукович был свергнут в ходе осуществлённого президентом Ющенко государственного переворота. На досрочных выборах поддержка ПР социалистам уже не помогла.Такая вот грустная история человека, который хотел как лучше, а получилось как всегда.Александр Александрович представлял в украинской политике сельскую Украину – хитрую, но недалёкую, руководствующуюся принципом "как бы нам всё так поменять, чтобы ничего не изменилось". Против своих принципов, в силу склонности к компромиссам, он сыграл важную роль в формировании олигархической системы, политического президенциализма и националистического режима.Правда, благодаря Морозу и таким политикам как он политические изменения на Украине проходили сравнительно спокойно и почти бескровно. До самого 2013 года украинские политики могли рассказывать, что Украина, в отличие от России, обошлась без расстрела парламента и военных конфликтов на окраинах. Собственно, они и сейчас это рассказывают, добавляя – "если бы не российская агрессия"…

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