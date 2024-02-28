https://ukraina.ru/20240228/1053588619.html

"Даже если захочет спасти Украину, может не справиться". Украинская проблема грозит отставкой Джонсону

"Даже если захочет спасти Украину, может не справиться". Украинская проблема грозит отставкой Джонсону - 28.02.2024 Украина.ру

"Даже если захочет спасти Украину, может не справиться". Украинская проблема грозит отставкой Джонсону

Председатель палаты представителей Майк Джонсон, третье лицо в государственной иерархии США, оказался в шатком положении из-за своей принципиальности, в том числе по вопросу помощи Киеву

2024-02-28T15:29

2024-02-28T15:29

2024-02-28T17:06

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Отсутствие согласия в рядах конгресса США насчёт дополнительных ассигнований на текущий финансовый год – это не только поставленная на паузу военная помощь Украине, но и риск прекращения работы американского правительства (шатдауна).Если к 1 марта законодатели не примут бюджет или не согласуют меры по сокращению расходов, наступит частичная приостановка работы правительства, а если договориться не удастся к 8 марта, то и полная блокировка.На минувших выходных конгрессмены не смогли достичь двухпартийных договорённостей по законопроекту о дальнейшем финансировании. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер обвинил в этом республиканцев нижней палаты конгресса, а председатель палаты представителей Майк Джонсон в ответ указал на аспекты, о которых Шумер предпочёл умолчать: многие вопросы, которые всё ещё обсуждаются, исходят из новых требований демократов, которые ранее не были включены в законопроекты сената.Республиканцы в палате представителей негласно готовятся к наступлению шатдауна, как рассказали источники портала Axios.Хотя 27 февраля, когда состоялась встреча лидеров Конгресса с президентом страны Джо Байденом, Джонсон, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что правительство продолжит функционировать. И заверил, что власти работают над тем, чтобы предотвратить шатдаун.Меж тем Джонсон оказался в незавидном положении: ему придётся либо пойти на сделку с демократами, чтобы избежать частичного паралича министерств и ведомств, либо занять сторону самых консервативных республиканцев (фракции "Группа свободы"), жаждущих борьбы с демократами, отмечает Axios. В то же время умеренные республиканцы считают, что шатдауны уменьшают их шансы на переизбрание. В 2024 году, помимо президентских, в США пройдут выборы в конгресс.А первый вариант, как показал недавний опыт, может стоить Джонсону политической карьеры. Его предшественник Кевин Маккарти 3 октября 2023 года лишился должности председателя палаты представителей как раз таки из-за попытки заключить закулисную сделку с демократами по Украине (о том, что после принятия бюджета, из которого исключена статья о финансировании Украины, деньги для Киева каким-либо образом всё равно найдут), причём его отставку инициировал однопартиец, конгрессмен Мэтт Гетц, а часть республиканцев поддержала проголосовала за.Риски повторить судьбу Маккарти для Джонсона добавляет и украинский вопрос.В палате представителей есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек – Джонсон, утверждает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Если он этого не сделает, мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет", - добавил представитель администрации.Джонсон оказался перед дилеммой по Украине, отмечает телекомпания CNN: с одной стороны на него оказывает давление лагерь, требующий, наконец, вынести на голосование документ, предусматривающий дальнейшее финансирование Украины, с другой – противники траты американских денег на нужды Киева.К первой группе относятся большинство членов конгресса от обеих партий, всерьёз обеспокоенные успехами российской армии, которая вот-вот добьётся перелома в украинском конфликте; союзники США, опасающиеся, что без денег и влияния Вашингтона западная коалиция друзей Киева быстро разрушится. Накаляет обстановку и президент Украины Владимир Зеленский, в интервью CNN он выразил надежду на то, что Джонсон, от решения которого зависит дальнейшая помощь США, понимает все вызовы, которые стоят перед Киевом.Вторая группа не столь многочисленна, но весьма влиятельна, - это прежде всего самые ярые конгрессмены-трамписты, которые считают помощь Украине несовместимой с курсом на возвращение Америке былого величия. На условиях анонимности законодатели рассказывают журналистам, что целый ряд их коллег изменил мнение по Украине именно под влиянием 45-го президента США Дональда Трампа, который в случае возвращения к власти грозится не дать Киеву ни цента. Именно эти члены палаты представителей сместили Маккарти с поста, так что сила достаточно могущественная.Подобное давление станет серьёзным испытанием для Джонсона, не имеющего такого большого политического опыта, как, например, у Маккарти."Даже если Джонсон захочет спасти Украину, сделать это может быть политически невозможно", - констатирует CNN."Особняком стоит вопрос военных траншей. Сенаторы-республиканцы начали один за другим признавать плачевное состояние Украины на фронте. Они ожидают начала переговоров с Россией по разделу Украины. Поэтому республиканцы дистанциируются от Киева. Совсем другая повестка у ястребов в стане Демпартии. Они попытались оказать давление на спикера Майка Джонсона - требуя согласовать хоть какие-то транши", - отмечает американист Малек Дудаков.Но всё безуспешно. После встречи с остальными лидерами конгресса и общения один на один с Байденом 27 февраля Джонсон продолжает стоять на своём. Он сообщил своим собеседникам, что приоритетным для него остаётся решение внутренних проблем США: урегулирование ситуации на границе с Мексикой и продолжение работы правительства – а насчёт дополнительного финансирования Украины "палата представителей изучает все возможные варианты". А те предложения, которые озвучил Джонсон, Белый дом не принял, сказали позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби и пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер.Впрочем, такая принципиальность Джонсона по нраву не всем однопартийцам."Джонсон не принимал участие в переговорах с высокими ставками на кону. Он отказывается занимать позиции по большим вопросам. Среди остальных высокопоставленных республиканцев в палате представителей нарастает усталость от него и отсутствует вера в его лидерство", - рассказали источники интернет-издания Punchbowl в конгрессе.Недовольство вызывает также отсутствие каких-либо значимых для Республиканской партии результатов от переговоров с остальными лидерами конгресса по согласованию государственного бюджета.За период председательства Джонсона в палате представителей произошёл раскол среди республиканцев: образовалось две почти равные по численности группы (100 и 110 при общем количестве 219 человек), каждая из которых стремится "править в традиционной манере", отмечает Punchbowl.Казалось бы, самый очевидный вариант – сменить председателя нижней палаты конгресса, но кардинально ситуация не изменится. После отставки Маккарти республиканцы долго не могли найти кандидата, который устроил бы большинство, а на период, пока продолжается согласование преемника, никакие законопроекты не принимаются. О помощи Украине, соответственно, тоже.А тем временем в ближайшие полторы недели внимание американских политиков и так будет устремлено в другую сторону."До 10 марта конгресс будет плотно заниматься бюджетами. Потом законодатели снова разъедутся по округам, готовясь к скорым выборам. Ближайшие недели станут решающими для украинских лоббистов. Чем ближе выборы, тем сложнее будет согласовать транши. И тем хуже будет ситуация для Киева, которому на Западе уже предрекают обвал фронта в предстоящие месяцы", - предупреждает Малек Дудаков.

https://ukraina.ru/20231026/1050514421.html

https://ukraina.ru/20240220/1053417490.html

https://ukraina.ru/20240215/1053294593.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, украина, джонсон, палата представителей когресса сша, джо байден