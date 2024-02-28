"Даже если захочет спасти Украину, может не справиться". Украинская проблема грозит отставкой Джонсону
15:29 28.02.2024 (обновлено: 17:06 28.02.2024)
© Public domain
© Public domain
Председатель палаты представителей Майк Джонсон, третье лицо в государственной иерархии США, оказался в шатком положении из-за своей принципиальности, в том числе по вопросу помощи Киеву
Отсутствие согласия в рядах конгресса США насчёт дополнительных ассигнований на текущий финансовый год – это не только поставленная на паузу военная помощь Украине, но и риск прекращения работы американского правительства (шатдауна).
Если к 1 марта законодатели не примут бюджет или не согласуют меры по сокращению расходов, наступит частичная приостановка работы правительства, а если договориться не удастся к 8 марта, то и полная блокировка.
На минувших выходных конгрессмены не смогли достичь двухпартийных договорённостей по законопроекту о дальнейшем финансировании.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер обвинил в этом республиканцев нижней палаты конгресса, а председатель палаты представителей Майк Джонсон в ответ указал на аспекты, о которых Шумер предпочёл умолчать: многие вопросы, которые всё ещё обсуждаются, исходят из новых требований демократов, которые ранее не были включены в законопроекты сената.
Республиканцы в палате представителей негласно готовятся к наступлению шатдауна, как рассказали источники портала Axios.
Хотя 27 февраля, когда состоялась встреча лидеров Конгресса с президентом страны Джо Байденом, Джонсон, отвечая на вопросы журналистов, выразил уверенность, что правительство продолжит функционировать. И заверил, что власти работают над тем, чтобы предотвратить шатдаун.
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Меж тем Джонсон оказался в незавидном положении: ему придётся либо пойти на сделку с демократами, чтобы избежать частичного паралича министерств и ведомств, либо занять сторону самых консервативных республиканцев (фракции "Группа свободы"), жаждущих борьбы с демократами, отмечает Axios.
В то же время умеренные республиканцы считают, что шатдауны уменьшают их шансы на переизбрание. В 2024 году, помимо президентских, в США пройдут выборы в конгресс.
А первый вариант, как показал недавний опыт, может стоить Джонсону политической карьеры.
Его предшественник Кевин Маккарти 3 октября 2023 года лишился должности председателя палаты представителей как раз таки из-за попытки заключить закулисную сделку с демократами по Украине (о том, что после принятия бюджета, из которого исключена статья о финансировании Украины, деньги для Киева каким-либо образом всё равно найдут), причём его отставку инициировал однопартиец, конгрессмен Мэтт Гетц, а часть республиканцев поддержала проголосовала за.
Риски повторить судьбу Маккарти для Джонсона добавляет и украинский вопрос.
В палате представителей есть уверенное двухпартийное большинство, готовое принять законопроект, предусматривающий выделение помощи Киеву, если он поступит на голосование, а такое решение вправе принять один человек – Джонсон, утверждает советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Если он этого не сделает, мы не сможем дать Украине инструменты, необходимые для противостояния России, и Путин от этого крупно выиграет", - добавил представитель администрации.
Джонсон оказался перед дилеммой по Украине, отмечает телекомпания CNN: с одной стороны на него оказывает давление лагерь, требующий, наконец, вынести на голосование документ, предусматривающий дальнейшее финансирование Украины, с другой – противники траты американских денег на нужды Киева.
К первой группе относятся большинство членов конгресса от обеих партий, всерьёз обеспокоенные успехами российской армии, которая вот-вот добьётся перелома в украинском конфликте; союзники США, опасающиеся, что без денег и влияния Вашингтона западная коалиция друзей Киева быстро разрушится.
Накаляет обстановку и президент Украины Владимир Зеленский, в интервью CNN он выразил надежду на то, что Джонсон, от решения которого зависит дальнейшая помощь США, понимает все вызовы, которые стоят перед Киевом.
Вторая группа не столь многочисленна, но весьма влиятельна, - это прежде всего самые ярые конгрессмены-трамписты, которые считают помощь Украине несовместимой с курсом на возвращение Америке былого величия.
На условиях анонимности законодатели рассказывают журналистам, что целый ряд их коллег изменил мнение по Украине именно под влиянием 45-го президента США Дональда Трампа, который в случае возвращения к власти грозится не дать Киеву ни цента. Именно эти члены палаты представителей сместили Маккарти с поста, так что сила достаточно могущественная.
Подобное давление станет серьёзным испытанием для Джонсона, не имеющего такого большого политического опыта, как, например, у Маккарти.
"Даже если Джонсон захочет спасти Украину, сделать это может быть политически невозможно", - констатирует CNN.
"Особняком стоит вопрос военных траншей. Сенаторы-республиканцы начали один за другим признавать плачевное состояние Украины на фронте. Они ожидают начала переговоров с Россией по разделу Украины. Поэтому республиканцы дистанциируются от Киева.
Совсем другая повестка у ястребов в стане Демпартии. Они попытались оказать давление на спикера Майка Джонсона - требуя согласовать хоть какие-то транши", - отмечает американист Малек Дудаков.
Но всё безуспешно. После встречи с остальными лидерами конгресса и общения один на один с Байденом 27 февраля Джонсон продолжает стоять на своём.
Он сообщил своим собеседникам, что приоритетным для него остаётся решение внутренних проблем США: урегулирование ситуации на границе с Мексикой и продолжение работы правительства – а насчёт дополнительного финансирования Украины "палата представителей изучает все возможные варианты".
А те предложения, которые озвучил Джонсон, Белый дом не принял, сказали позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби и пресс-секретарь администрации Карин Жан-Пьер.
Впрочем, такая принципиальность Джонсона по нраву не всем однопартийцам.
"Джонсон не принимал участие в переговорах с высокими ставками на кону. Он отказывается занимать позиции по большим вопросам. Среди остальных высокопоставленных республиканцев в палате представителей нарастает усталость от него и отсутствует вера в его лидерство", - рассказали источники интернет-издания Punchbowl в конгрессе.
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Недовольство вызывает также отсутствие каких-либо значимых для Республиканской партии результатов от переговоров с остальными лидерами конгресса по согласованию государственного бюджета.
За период председательства Джонсона в палате представителей произошёл раскол среди республиканцев: образовалось две почти равные по численности группы (100 и 110 при общем количестве 219 человек), каждая из которых стремится "править в традиционной манере", отмечает Punchbowl.
Казалось бы, самый очевидный вариант – сменить председателя нижней палаты конгресса, но кардинально ситуация не изменится. После отставки Маккарти республиканцы долго не могли найти кандидата, который устроил бы большинство, а на период, пока продолжается согласование преемника, никакие законопроекты не принимаются. О помощи Украине, соответственно, тоже.
А тем временем в ближайшие полторы недели внимание американских политиков и так будет устремлено в другую сторону.
"До 10 марта конгресс будет плотно заниматься бюджетами. Потом законодатели снова разъедутся по округам, готовясь к скорым выборам. Ближайшие недели станут решающими для украинских лоббистов. Чем ближе выборы, тем сложнее будет согласовать транши.
И тем хуже будет ситуация для Киева, которому на Западе уже предрекают обвал фронта в предстоящие месяцы", - предупреждает Малек Дудаков.