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Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд
Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд - 28.02.2024 Украина.ру
Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд
Спикеры 23 парламентов написали открытое письмо спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Письмо опубликовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети
2024-02-28T13:00
2024-02-28T13:00
2024-02-28T13:00
новости
украина
сша
верховная рада
руслан стефанчук
джонсон
парламент
письмо
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Инициатором письма выступил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.В письме парламентарии попросили Джонсона внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект о международной помощи США, предусматривающий ассигнования в размере 60,06 млрд долларов для помощи Украине.Председатель Рады заявил, что письмо остается открытым до подписания и другими спикерами парламентов, которые желают к нему присоединиться.Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.
https://ukraina.ru/20240227/1053571903.html
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Украина.ру
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новости, украина, сша, верховная рада, руслан стефанчук, джонсон, парламент, письмо
Новости, Украина, США, Верховная Рада, Руслан Стефанчук, Джонсон, парламент, письмо
Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд
Спикеры 23 парламентов написали открытое письмо спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Письмо опубликовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети
Инициатором письма выступил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.
В письме парламентарии попросили Джонсона внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект о международной помощи США, предусматривающий ассигнования в размере 60,06 млрд долларов для помощи Украине.
"Верим, что благодаря вашему личному лидерству Конгресс продемонстрирует историческое двухпартийное единство в поддержке коллективных усилий по поддержке Украины", - написал Стефанчук.
Председатель Рады заявил, что письмо остается открытым до подписания и другими спикерами парламентов, которые желают к нему присоединиться.
Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.