https://ukraina.ru/20240228/1053585360.html

Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд

Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд - 28.02.2024 Украина.ру

Спикеры 23 парламентов попросили США дать Украине $60 млрд

Спикеры 23 парламентов написали открытое письмо спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону. Письмо опубликовал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в соцсети

2024-02-28T13:00

2024-02-28T13:00

2024-02-28T13:00

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джонсон

парламент

письмо

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Инициатором письма выступил глава украинского парламента Руслан Стефанчук.В письме парламентарии попросили Джонсона внести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США законопроект о международной помощи США, предусматривающий ассигнования в размере 60,06 млрд долларов для помощи Украине.Председатель Рады заявил, что письмо остается открытым до подписания и другими спикерами парламентов, которые желают к нему присоединиться.Сенат США ранее проголосовал за пакетный законопроект, который предусматривает 61 млрд долларов для Украины, однако Палата представителей ушла на перерыв до конца февраля, не проголосовав за выделение средств Киеву.

https://ukraina.ru/20240227/1053571903.html

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новости, украина, сша, верховная рада, руслан стефанчук, джонсон, парламент, письмо