https://ukraina.ru/20240228/1053582448.html

"Шарлемань II" для бункера Зеленского. Что ждет французских военных на Украине

"Шарлемань II" для бункера Зеленского. Что ждет французских военных на Украине - 28.02.2024 Украина.ру

"Шарлемань II" для бункера Зеленского. Что ждет французских военных на Украине

На днях президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку военнослужащих НАТО на Украину. Елисейский дворец позднее предпринял попытку дезавуировать эти слова, однако факт остается фактом: иностранные наемники с опытом службы в армиях стран Североатлантического альянса воюют на Украине уже не первый год

2024-02-28T12:03

2024-02-28T12:03

2024-02-28T12:23

эксклюзив

франция

украина

иностранные наемники

иностранный легион

всу

эммануэль макрон

владимир зеленский

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Заявление МакронаРезонансное заявление французского лидера прозвучало в понедельник, 26 февраля, на встрече лидеров десятка европейских государств, включая Великобританию, Германию, Польшу, Данию и Нидерланды для обсуждения поддержки Украины.По итогам конференции стало известно, что главы государств обсуждали идею отправить своих военнослужащих на Украину, чтобы не допустить победы России. Отмечалось, что мнения участников встречи по данному вопросу разошлись.Обсуждение этой темы подтвердили в Елисейском дворце, однако подчеркнули, что речи об отправке французских войск на Украину не идет и никаких решений принято не было, но есть "всевозможные вещи, которые исключались два года назад и которые больше не исключаются".Согласно трактовке французских чиновников, Макрон якобы подразумевал возможность отправки западных военных не для участия в боевых действиях, а для технической помощи в разминировании, обслуживании вооружений или же для подготовки военнослужащих ВСУ.В начале бесславных делУчастие западных наемников и профессиональных военных в украинском конфликте на стороне киевского режима давно стало секретом Полишинеля.Началось это не вчера и даже не в феврале 2022 года.Французская журналистка Кристель Неан в интервью РИА Новости ранее заявила, что наемники из Франции воюют в Донбассе с 2014 года.Разница с нынешними временами заключается в том, что тогда на Украину потянулись скорее идейные неонацисты, сейчас же воевать за киевский режим едут и люди, причастные к Иностранному легиону и другим формированиям французских вооруженных сил.Удар в ХарьковеВ январе этого года ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по расположению иностранных наемников в Харькове. По данным Министерства обороны России, были уничтожены свыше 60 военных. Вскоре выяснилось, что основная масса ликвидированных боевиков – французы.МИД Франции эту информацию опроверг, а свидетельства об участии своих граждан в боевых действиях на Украине назвал "грубыми манипуляциями русских", хотя "грубыми манипуляциями" здесь можно назвать разве что неубедительные оправдания французских дипломатов.Вскоре после событий в Харькове РИА Новости опубликовало часть списка с именами и датами рождения французских наемников, ликвидированных российской армией. Перечень был передан агентству французскими волонтерами из организации SOS Donbass.Генеральский сынОдин из фигурантов этого списка – 37-летний гражданин Франции Алексис Дрион. Сын бригадного генерала французской армии. Анализ его страниц в соцсетях не оставляет сомнений в участии этого человека в боевых действиях на стороне ВСУ.Так, аккаунт Дриона содержит множество фотографий, сделанных на Украине. Соответствующие снимки стали публиковаться на его странице с мая 2022 года. В основном, мужчина позирует на фото с оружием, видны шевроны с флагом Франции, Украины, а также "Организации украинских националистов"*.Более ранние фотографии Дриона, опубликованные в интернете могут говорить о том, что французский наемник имеет отношение к армии. В 2017 году он выложил серию кадров, сделанных возле Триумфальной арки в Париже, где запечатлено собрание военнослужащих и ветеранов, сам Дрион стоит со знаменем в руках.Помимо этого, в конце 2022 года он разместил ссылку с призывом присоединиться к ассоциации Soutien Commando, которая оказывает поддержку ветеранам сил французского спецназа в других странах.Лучший снайпер ФранцииКроме Дриона, на Украине воевали и были ликвидированы в результате удара по Харькову еще ряд боевиков, как минимум имевших опыт службы во французской армии.Один из них - Эрнесто Барбьери. СМИ называли его лучшим снайпером Франции. Сообщалось, что некоторое время он служил в элитном альпийском охотничьем батальоне. На Украине – с марта 2022 года. Там он тоже служил снайпером.Еще одна примечательная личность, ликвидированная в Харькове – морпех Сабастьен Клод Реми Бенар. Он служил в RICM (бывший колониальный пехотный полк Марокко) в подразделении легкой бронетехники.Бенар прибыл на Украину в 2022 году, однако первая командировка не заладилась, француз вернулся на родину. По одной из версий, ему не дали желаемой должности в ВСУ. Через год он снова оказался на Украине, где вступил в 5-ю штурмовую бригаду.Что дальшеЕсли власти Франции примут решение расширить участие своих военных в украинском конфликте, то это можно будет сделать обходным путем, официально не вступая в войну.Об одной такой схеме, которая уже опробована французами на практике, рассказал ранее в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт Ксавье Моро.По его словам, специалисты технической поддержки из французской армии для поездки на Украину берут отпуск.Другой путь – сформировать из военнослужащих ЧВК и под таким прикрытием поэтапно отправлять их воевать за режим Владимира Зеленского. Под видом частных военных компаний можно будет перебрасывать на Украину в том числе и целые регулярные части.Тренажер для западных армийУчастие французских военных в боевых действиях на стороне украинских националистов напоминает состоявшую из французов дивизию СС "Шарлемань", которая в 1945 году обороняла бункер Адольфа Гитлера в Берлине, привела 28 февраля историческую аналогию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Макрон хочет защищать киевский режим, у которого "нацистская начинка", отметила Захарова.По ее словам, президенту Франции следовало бы лучше знать историю, чтобы не "вляпываться" таким образом.В присутствии западного спецназа на Украине нет ничего удивительного, прокомментировал ситуацию РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.В таких "тренировках" украинские военные являются лишь "бесплатной рабочей силой", на жизни которых Западу наплевать.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240130/1052978775.html

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эксклюзив, франция, украина, иностранные наемники, иностранный легион, всу, эммануэль макрон, владимир зеленский