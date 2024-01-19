Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком" - 19.01.2024 Украина.ру
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Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"
Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком" - 19.01.2024 Украина.ру
Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"
Министр обороны Франции Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
2024-01-19T15:39
2024-01-19T15:39
интервью
франция
иностранные наемники
всу
россия
бомба
харьков
миг-29
су-24
сау
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Посол Франции Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи с уничтожением иностранных военных в Харькове, среди которых были его соотечественники. МИД Франции в свою очередь назвал "грубой манипуляцией" информацию о гибели 16 января французских граждан.- Ксавье, есть версия, согласно которой французские наемники, уничтоженные в Харькове, были откомандированными военнослужащими ВС республики. Действительно ли это так?- Есть два источника для пополнения числа наемников на Украине. Первый – это Иностранный легион. 30% – это откровенные неонацисты, остальные – авантюристы, люди, которые не понимают даже, где находятся.Второй источник – это специалисты технической поддержки. В Республике им предлагают взять отпуск без заработной платы. Им обещают, что после войны они могут вернуться на более высокие звания. Я знаю, что такое предложение выдвигает наше правительство, даже если они не действующие французские военнослужащие, то попадают туда от Минобороны.Есть технические системы, которые нуждаются в компетентных специалистах. Например, для ЗРК "Бук" нужно год тренироваться. Сразу управлять высокотехнологичными системами типа "Пэтриот" украинские солдаты не могут, поэтому Запад отправляет своих специалистов.- А почему французские специалисты собрались именно в Харькове?- Не секрет, что Харьков – это центр всех операций против российской границы и на Харьковском фронте, где Купянск, Красный Лиман, Изюм. Все понимают, что Россия рано или поздно вернется туда, поэтому это важный пункт. К сожалению, наше правительство, не Франция, продолжает воевать с Россией, и из-за того, что не делает это официально, отправляет туда наемников.- Не только наемников, но и оружие. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины. Кроме того, ВСУ будут регулярно получать от Франции по 50 планирующих авиабомб AASM "Хаммер". Как эти поставки высокоточного оружия повлияют на обстановку на фронте?- Caesar – это серьезное оружие, особенно для контрбатарейной борьбы. Но Россия уже получила более эффективную САУ – "Коалиция-СВ". Плюс 78 машин – это слишком малое количество, оно будет поставлено через год, если Франция найдет партнеров, чтобы оплатить счет. Поэтому это ничего не изменит на фронте.Что касается планирующих бомб, то США отправили уже на Украину такое вооружение, но у Киева есть две проблемы. Во-первых, это управление через GPS. Даже западные СМИ уже поняли, что GPS не работает на фронте, потому что Россия использует РЭБ. Во-вторых, чтобы сбросить планирующую бомбу, нужно лететь на большой высоте. Самолеты украинских ВВС делать этого не могут. МиГ-29 и Су-24 могут только взлететь, выпустить Scalp и Storm Shadow и сразу вернуться обратно. И даже это очень опасно для них, потому что у русских есть самолеты А-50, которые видят все, даже на очень большой высоте.Чтобы использовать такие бомбы, нужно подниматься на высоту 10 тысяч метров и отправлять ее, тогда может планировать 50 километров. Это то, что делают сейчас русские. Для МиГ-29 и Су-24 – это самоубийство.У Макрона есть большая проблема. Это выборы в Европейский парламент в июне этого года. Вполне возможно, что Украина потерпит большой провал до этого. И это будет провал для всех, кто поддержал эту войну. Поэтому Макрон хочет показать себя, как во время президентских выборов 2022 года, как военачальник, что он не будет сдаваться, будет воевать против России, потому что провал Зеленского – это повал Макрона. Но нас у нет ресурсов для этого. Наш министр обороны Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак. И Украина выстреливает это количество за полдня.Может быть, эти цифры боеприпасов продлят войну, но это ничего не изменит. Россия уже выиграла эту войну 24 февраля 2022 года. План Запада заключался в том, что через шесть месяцев после ввода санкций экономика России рухнет. Этот план не сработал, поэтому у Запада сейчас нет решения.- Вы говорите, что ВСУ потерпят крах. Наши военные блогеры утверждают, что ВСУ в условиях снарядного голода, переходя к обороне, делают ставку именно на массированное использование FPV-дронов. Как вы оцениваете такой сценарий?- Запад хочет заявить о чудо-оружии, которое будет менять ход войны. Это никогда не работало в истории. Если вы читали интервью главкома ВСУ Залужного в Economist, то он там сказал, что нужно найти оружие, которое позволит преодолеть позиционный кризис. Оружия, которое будет менять курс войны, нет.Дроны – это хорошо, но 152-, 155-мм снаряды – это 45 килограммов. Дрон не может использовать такие тяжелые боеприпасы. Дрон не может заменить снаряды. Но массовое производство больших дронов налажено в России.Украине обещают чудо-оружие: сегодня это дроны, завтра – F-16. Можем провести параллель с Гитлером, который, когда 12 апреля 1945 года умер Рузвельт, думал, что все поменяется, и он будет воевать против СССР с американцами. Он верил и в чудо-армию Венка или Штайнера, но никто не пришел спасать Берлин. Или в чудо-оружие, "Мессершмидт" нового поколения, или Фау-1, Фау-2. Сейчас Украина и Запад находятся в состоянии когнитивного диссонанса, они понимают, что проиграют. Если продолжать параллели с Гитлером, то форум в Давосе – это как бункер фюрера, они там все депрессивные.Во Франции – очень слабая промышленность. Например, производитель САУ Caesar, компания Nexter, не создала новых линий производства и не выпускает танки. Если у нас сейчас 200-250 танков Leclerc, произвести еще мы не можем, мы не Россия. И сейчас на лини производства Leclerc мы производим БМП на колесах. Франция продолжает что-то обещать Украине, чтобы та воевала против России, потому что другого решения у Запада нет. Это настоящий фанатизм Запада.
https://ukraina.ru/20230407/1045118656.html
https://ukraina.ru/20240119/1052791208.html
https://ukraina.ru/20240119/1052778963.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, франция, иностранные наемники, всу, россия, бомба, харьков, миг-29, су-24, сау, танки, эммануэль макрон, владимир зеленский
Интервью, Франция, иностранные наемники, ВСУ, Россия, бомба, Харьков, МиГ-29, Су-24, САУ, танки, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Ксавье Моро: Пока Франция готовит для Киева чудо-бомбы и наемников, Россия угощает ВСУ "завтраком"

15:39 19.01.2024
 
© РИА Новости . Евгений БиятовКсавье Моро интервью
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Министр обороны Франции Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак, считает военно-политический эксперт из Франции Ксавье Моро
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Посол Франции Пьер Леви был вызван в российский МИД в связи с уничтожением иностранных военных в Харькове, среди которых были его соотечественники. МИД Франции в свою очередь назвал "грубой манипуляцией" информацию о гибели 16 января французских граждан.
- Ксавье, есть версия, согласно которой французские наемники, уничтоженные в Харькове, были откомандированными военнослужащими ВС республики. Действительно ли это так?
- Есть два источника для пополнения числа наемников на Украине. Первый – это Иностранный легион. 30% – это откровенные неонацисты, остальные – авантюристы, люди, которые не понимают даже, где находятся.
Второй источник – это специалисты технической поддержки. В Республике им предлагают взять отпуск без заработной платы. Им обещают, что после войны они могут вернуться на более высокие звания.
Я знаю, что такое предложение выдвигает наше правительство, даже если они не действующие французские военнослужащие, то попадают туда от Минобороны.
Ксавье Моро - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
7 апреля 2023, 12:01
Ксавье Моро: кто онВоенно-политический эксперт из Франции
Есть технические системы, которые нуждаются в компетентных специалистах. Например, для ЗРК "Бук" нужно год тренироваться. Сразу управлять высокотехнологичными системами типа "Пэтриот" украинские солдаты не могут, поэтому Запад отправляет своих специалистов.
- А почему французские специалисты собрались именно в Харькове?
- Не секрет, что Харьков – это центр всех операций против российской границы и на Харьковском фронте, где Купянск, Красный Лиман, Изюм. Все понимают, что Россия рано или поздно вернется туда, поэтому это важный пункт.
К сожалению, наше правительство, не Франция, продолжает воевать с Россией, и из-за того, что не делает это официально, отправляет туда наемников.
- Не только наемников, но и оружие. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины. Кроме того, ВСУ будут регулярно получать от Франции по 50 планирующих авиабомб AASM "Хаммер". Как эти поставки высокоточного оружия повлияют на обстановку на фронте?
- Caesar – это серьезное оружие, особенно для контрбатарейной борьбы. Но Россия уже получила более эффективную САУ – "Коалиция-СВ". Плюс 78 машин – это слишком малое количество, оно будет поставлено через год, если Франция найдет партнеров, чтобы оплатить счет. Поэтому это ничего не изменит на фронте.
Что касается планирующих бомб, то США отправили уже на Украину такое вооружение, но у Киева есть две проблемы.
Во-первых, это управление через GPS. Даже западные СМИ уже поняли, что GPS не работает на фронте, потому что Россия использует РЭБ. Во-вторых, чтобы сбросить планирующую бомбу, нужно лететь на большой высоте. Самолеты украинских ВВС делать этого не могут.
МиГ-29 и Су-24 могут только взлететь, выпустить Scalp и Storm Shadow и сразу вернуться обратно. И даже это очень опасно для них, потому что у русских есть самолеты А-50, которые видят все, даже на очень большой высоте.
- РИА Новости, 1920, 19.01.2024
15:05
Что украинские диверсанты делают в Молдавии и будет ли высадка десанта России в Одессе – АмербергЭксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг раскрыл планы, стоящие за заявлением руководства Молдавии об обучении украинских военных на своей территории, рассказал о растущей угрозе для Приднестровья и о будущем Одесской группировки ВСУ, а также описал путь, по которому может пойти Россия для защиты ПМР
Чтобы использовать такие бомбы, нужно подниматься на высоту 10 тысяч метров и отправлять ее, тогда может планировать 50 километров. Это то, что делают сейчас русские. Для МиГ-29 и Су-24 – это самоубийство.
У Макрона есть большая проблема. Это выборы в Европейский парламент в июне этого года. Вполне возможно, что Украина потерпит большой провал до этого. И это будет провал для всех, кто поддержал эту войну.
Поэтому Макрон хочет показать себя, как во время президентских выборов 2022 года, как военачальник, что он не будет сдаваться, будет воевать против России, потому что провал Зеленского – это повал Макрона. Но нас у нет ресурсов для этого.
Наш министр обороны Лекорню обещал три тысячи снарядов в месяц для Украины. Он очень доволен, потому что раньше было две тысячи снарядов. Но это то, что Россия выстреливает на завтрак. И Украина выстреливает это количество за полдня.
Может быть, эти цифры боеприпасов продлят войну, но это ничего не изменит. Россия уже выиграла эту войну 24 февраля 2022 года. План Запада заключался в том, что через шесть месяцев после ввода санкций экономика России рухнет. Этот план не сработал, поэтому у Запада сейчас нет решения.
- Вы говорите, что ВСУ потерпят крах. Наши военные блогеры утверждают, что ВСУ в условиях снарядного голода, переходя к обороне, делают ставку именно на массированное использование FPV-дронов. Как вы оцениваете такой сценарий?
- Запад хочет заявить о чудо-оружии, которое будет менять ход войны. Это никогда не работало в истории.
Если вы читали интервью главкома ВСУ Залужного в Economist, то он там сказал, что нужно найти оружие, которое позволит преодолеть позиционный кризис. Оружия, которое будет менять курс войны, нет.
Рассвет на линии боестолкновений
08:33
Альтернатива необходимой жестокости войны. Печенег с Кастетом и Француз с МышомНекоторые особенности солдатского быта на специальной военной операции (хотя на самом деле войне, как ее называют здесь) описывать неудобно. Дело в том, что практически в каждой землянке-блиндаже, в подвалах полуразрушенных домов, где находятся казармы, на наблюдательных и командных пунктах есть любимцы, в 99% случаев коты и кошки
Дроны – это хорошо, но 152-, 155-мм снаряды – это 45 килограммов. Дрон не может использовать такие тяжелые боеприпасы. Дрон не может заменить снаряды. Но массовое производство больших дронов налажено в России.
Украине обещают чудо-оружие: сегодня это дроны, завтра – F-16.
Можем провести параллель с Гитлером, который, когда 12 апреля 1945 года умер Рузвельт, думал, что все поменяется, и он будет воевать против СССР с американцами. Он верил и в чудо-армию Венка или Штайнера, но никто не пришел спасать Берлин. Или в чудо-оружие, "Мессершмидт" нового поколения, или Фау-1, Фау-2.
Сейчас Украина и Запад находятся в состоянии когнитивного диссонанса, они понимают, что проиграют. Если продолжать параллели с Гитлером, то форум в Давосе – это как бункер фюрера, они там все депрессивные.
Во Франции – очень слабая промышленность. Например, производитель САУ Caesar, компания Nexter, не создала новых линий производства и не выпускает танки. Если у нас сейчас 200-250 танков Leclerc, произвести еще мы не можем, мы не Россия. И сейчас на лини производства Leclerc мы производим БМП на колесах.
Франция продолжает что-то обещать Украине, чтобы та воевала против России, потому что другого решения у Запада нет. Это настоящий фанатизм Запада.
 
ИнтервьюФранцияиностранные наемникиВСУРоссиябомбаХарьковМиГ-29Су-24САУтанкиЭммануэль МакронВладимир Зеленский
 
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