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Павло Шандрук: как бывший русский военный спас второй состав дивизии СС "Галичина"

Павло Шандрук: как бывший русский военный спас второй состав дивизии СС "Галичина" - 28.02.2024 Украина.ру

Павло Шандрук: как бывший русский военный спас второй состав дивизии СС "Галичина"

Павел (Павло) Шандрук за свою жизнь успел послужить России, Петлюре, Скоропадскому, Польше и Третьему Рейху, а в историю вошёл как спаситель остатков дивизии СС "Галичина". Родился он 28 февраля 1889 года в Кременецком уезде на Волыни

2024-02-28T16:00

2024-02-28T16:00

2024-02-28T16:40

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Павел Шандрук родился в семье священника Русской православной церкви в селе Борсуки Волынской губернии России. Ныне это село относится к Тернопольской области, из-за чего многие считают Шандрука уроженцем Галичины. Однако до границы австрийской провинции Королевство Галичины и Лодомерии (Владимирии, т.е. Волыни) от Борсуков было около 20 километров.В 1907 году Павел Шандрук окончил Острожскую классическую гимназию и получил аттестат зрелости, и тут в его биографии начинаются мистификации. В собственноручно заполненной анкете для вступления в армию УНР в феврале 1918 года Шандрук написал, что в 1907-11 годах он учился в Нежинском историко-филологическом институте имени князя Безбородько, и окончил его. Однако в 2011 году украинский историк Пётр Моцияка, опираясь на архивы упомянутого института, доказал: Павла Шандрука не было не только среди его студентов, но даже среди сдававших вступительные экзамены.Зато его следы уже в 1909 году обнаруживаются в Волчанске Харьковской губернии, где Павел Шандрук был поначалу полицейским околоточным, а потом и полицейским надзирателем города. В декабре 1912 года он стал уже помощником начальника розыскного отделения полиции города Харькова, где у него возникли конфликты с непосредственным начальником Николаем Сычёвым. Вследствие неоднократных взаимных подстав в июле 1913 года оба были уволены из полиции, при этом Шандрук попал под следствие по обвинению в служебном злоупотреблении – он изъял из полицейской документации жалобу на себя.Вступая на службу в армию УНР, Шандрук написал: "С 21 июля 1914 г. в походах и боях против Центральных Государств при городах Томашев, Комаров; у Немгловского леса, Петроковской губернии; при городах Циханов, Прейсиш-Элау, Блонск, Млава, у озера Дрисвяты, Скирино и Гатень". Однако летом 1914 года экс-полицейский Павел Шандрук находился под подпиской о невыезде из Харькова, поскольку дело в отношении него всё ещё расследовалось. Лишь 27 августа 1914-го уголовное преследование Шандрука было прекращено ввиду недоказанности обвинений, а он сам расписался в уведомлении об этом лишь 28 сентября.Чем занимался Павел Шандрук на протяжении последующих почти 12 месяцев, неизвестно, однако 1 сентября 1915 года он был зачислен в Алексеевское военное училище в Москве юнкером на правах вольноопределяющегося 1-го разряда. После успешного окончания ускоренного 4-месячного курса училища был произведён в прапорщики с зачислением в армейскую пехоту. Служил младшим офицером в 232-м запасном пехотном полку в Твери. Высочайшим приказом от 29.09.1916 был произведён в подпоручики и назначен временно исполняющим должность командующего 3-м батальоном.В марте 1917 года состоящий в резерве чинов при штабе Минского военного округа подпоручик Павел Шандрук был переведен в 70-й пехотный Ряжский полк (18-я пехотная дивизия), в составе которого принимал участие в боевых действиях на Северном фронте в районе Двинска. Находился в подчинении начальника хозяйственной части полка.В начале феврале 1918 года Павел Шандрук был демобилизован из русской армии, но уже 9 февраля вступил в ряды армии УНР. Поначалу он служил в Запорожском курене Запорожского отряда, после прихода к власти гетмана Скоропадского стал значковым (поручиком) в дивизионе бронепоездов Отдельной Запорожской дивизии.В августе 1918 года Павел Шандрук уволился с воинской службы, но уже в сентябре стал адъютантом военного коменданта Харькова, где у экс-полицейского осталось немало связей. На новом посту он принял активное участие в подготовке восстания против гетмана. 18 ноября 1918-го, когда Харьковская губерния была захвачена войсками атамана Болбочана, Шандрук получил должность заведующего техническим отделом Харьковской военной комендатуры.В январе 1919-го Павел Шандрук некоторое время даже был и.о. военного коменданта Харькова, но потом всё же решил вернуться в действующую армию. В мае 1919 года Шандрук был назначен командиром Отдельного Запорожского куреня 3-й дивизии армии УНР, в июне был повышен до командира полка этой же дивизии. Но после разгрома петлюровцев в конце 1919 года следы Шандрука опять теряются.Через три дня после того, как 21 апреля 1920 года был подписан пакт Пилсудского-Петлюры, Павел Шандрук был назначен командиром сборного отряда 2-й дивизии армии УНР. 7 мая 1920-го, когда польские войска и петлюровцы вошли в оставленный большевиками Киев, Шандрук стал командиром одной из бригад этой дивизии. А 25 июля того же года, когда остатки армии УНР вместе с поляками отступили практически к Варшаве, он получил звание майора.Хотя после "чуда на Висле" и разгрома армии Тухачевского бригада под командованием Шандрука вместе с поляками дошла до Могилёва-Подольского (Винницкая область), однако после подписания перемирия между поляками и большевиками ей пришлось отступить в Польшу. В конце ноября 1920 года Шандрук, вместе с четырьмя тысячами других бывших военных УНР, был интернирован в лагере в городе Калиш.Правда, лично он особо не страдал, став комендантом этого лагеря, и занявшись изданием журнала "Табор", фактически официального издания правительства УНР в эмиграции. Шандрук был в отличных отношениях с "президентом УНР" Андреем Ливицким, и в 1925 году получил от него звание генерал-хорунжего (генерал-майора) армии УНР.После военного переворота в 1926 году Пилсудский стал активнее привлекать бывших военных УНР в польские Вооружённые силы. Павел Шандрук в этом году становится полковником Войска Польского, и поступает в Радиотехнический институт, который закончил в 1929-м. Одновременно он возглавил тайный Военно-повстанческий штаб Армии УНР, сотрудничавший с польским Генштабом. Это сотрудничество предполагало организацию в Польше украинских вооружённых формирований на случай войны с СССР.В сентябре 1938 года Павел Шандрук закончил Академию Генштаба Польши и получил чин подполковника, а в марте 1939-го стал полковником Войска Польского. Он служил в городе Скерневице на должности начальника штаба пехотного полка. После начала Второй мировой войны он был направлен во Львов для организации украинских подразделений, но гитлеровцы наступали слишком быстро.Шандрук заместил больного командира 29-й пехотной бригады, и отличился в боях против немцев на линии "Замость-Грубешев". За оборону города Красноброда на Холмщине 23-25 сентября 1939 года правительство Польши в эмиграции позже наградило полковника Шандрука Крестом Virtuti Militari.В первый день боёв у Красноброда Шандрук был ранен и захвачен в плен, но уже в январе 1940-го он был освобождён из лагеря в Бреслау (ныне Вроцлав) как "безнадёжно больной". После этого он работал переводчиком в различных немецких военных штабах, в том числе, как пишет украинский историк Ярослав Середницкий, "выполнял непонятную миссию сопровождения 11-й немецкой армии в наступлении на СССР с территории Румынии".Однако в то время нацисты больше рассчитывали на бандеровское крыло ОУН* (созданный подручными Степана Бандеры батальон "Роланд" как раз и входил в состав 11-й армии вермахта), а Шандрук и его покровитель Ливицкий были близки Андреем Мельником. Потому осенью 1941 года Павел Шандрук вернулся в Скерневице и почти всю войну работал там директором кинотеатра.Мельниковцев гитлеровцы задействовали в военном плане лишь в 1943-м, в ходе создания дивизии СС "Галичина". Шандрук даже писал в мемуарах, что ему предлагали пост командира этого соединения, однако это очередная мистификация. Во-первых, все командиры в упомянутой дивизии были немцами. Во-вторых, с точки зрения нацистов Шандрук даже не был галичанином – а с вопросами происхождения в Третьем рейхе было строго.Звёздный час Павла Шандрука настал, когда звезда самого Третьего рейха была близка к закату. Весной 1945 года Андрей Ливицкий предложил его как компромиссную кандидатуру на пост "Украинского национального комитета" (УНК) – органа, созданного рейхсминистром по делам оккупированных восточных территорий Альфредом Розенбергом. УНК, согласно решению Розенберга от 12 марта 1945-го, стал "единым представителем украинского народа, признанным немецкими властями".УНК, который стал политическим центром украинского коллаборационизма и представительным органом украинцев в Третьем Рейхе, поддержали лидеры обоих крыльев ОУН*, Степан Бандера и Андрей Мельник.После создания УНК дивизия СС "Галичина" (второй состав, борющийся с партизанами в Югославии – первый был почти полностью уничтожен под Бродами) была формально преобразована в Первую дивизию Украинской национальной армии (УНА). Созданная в феврале 1945 года противотанковая бригада "Свободная Украина" под командованием палача Варшавского восстания, полковника Петра Дьяченко, была объявлена "ядром" Второй Украинской дивизии УНА.В эту "армию" планировали также включить ряд полицейских соединений, состоявших из украинцев. 15 марта 1945 года Ливицкий официально признал будущую УНА Вооружёнными силами УНР в изгнании, а Шандруку присвоил звание генерал-поручика (генерал-лейтенанта).Коллаборационисты заявляли, что ни их вооружённые структуры, ни УНК не были нацистскими формированиями, а являлись "независимыми украинскими формированиями, имевшими цели борьбу с СССР и установление контакта с Западными союзниками". При этом присяга "Первой дивизии УНА" на "верность Богу и Украине" состоялась 25 апреля 1945 года в Фельдбахе под присмотром руководства отдела национальных вопросов Главного управления СС: группенфюрера Отто Вехтера (бывшего губернатора дистрикта Галиция) и доктора Фрица Арльта.Дивизия под командованием Шандрука была брошена против советских войск в Австрии, но 8-9 мая 1945 года генерал вывел её с фронта и сдал американцам и британцам. Поскольку генерал Владислав Андерс, командовавший тогда польским корпусом в Италии, хорошо знал Павла Шандрука по сентябрьским боям 1939 года, он вступился за эсэсовцев перед британским командованием. Большая часть второго состава дивизии СС "Галичина" оказалась в лагере для интернированных у итальянского города Римини. В 1947 году всем им предоставили возможность поселиться в Великобритании, откуда многие разъехались по миру. Например, ставший недавно известным Ярослав Гунька попал в Канаду.Сам же Павел Шандрук с 1946 года жил в Западной Германии, а с 1949 года – в эмиграции в США, где получил от правительства УНР звание генерал-полковника. В 1959 году он издал книгу воспоминаний на английском языке "Arms of Valor", которая в 1999-м была переиздана в украинском государственном издательстве "Высшая школа" под заголовком "Сила доблести".На обложке украинского издания красовался сам Павел Шандрук в мундире нацистского генерала, хоть и со слегка изменёнными знаками различия. До публикации книги Леонида Кучмы "Украина – не Россия" оставалось ещё четыре года.* Террористическая организация, запрещённая в России

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история, история украины, xx век, унр, коллаборанты, оун, симон петлюра, дивизия сс "галичина"