Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру
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Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ
Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру
Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ
Первый сгоревший "Абрамс" не только разрушил миф о непобедимом западном вооружении, но и позволил оценить планы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
2024-02-28T07:00
2024-02-28T07:00
новости
алексей живов
танки
m1 abrams
всу
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Он уточнил, что рядом со сгоревшим американским танком разведчики обнаружили еще четыре такие машины. И скорее всего, пояснил Живов, все 70 "Абрамсов" находятся на Авдеевском направлении.Он добавил, что российские силы вынудили ВСУ перебросить этот вид западного вооружения именно под Авдеевку и теперь дело времени, когда сгорят последующие танки.Живов отметил, что это ударит по имиджу американского ВПК также, как ранее ударило уничтожение "Леопардов" по "лицу" Берлина. Пострадавшей стороной, добавил он, окажется и киевский режим, сделавший из западного вооружения культ. С этим согласился и военкор Дмитрий Астрахань."Вера в превосходство западного общества, а значит и технологий, один из столпов украинской идеологии со времен Майдана. И когда в 2014 году начались бои, эта вера трансформировалась в культ импортного сверхоружия, которое должно помочь в победе над "ордой". Поэтому уничтожение "Абрамса" для Украины важнее, чем для России. Ведь этому виду оружия придавался не военно-технический, а ни более ни менее, идеологический смысл", - написал Астрахань в своем телеграм-канале.Другой военкор - Алексей Гавриш - предположил, что подбитый танк "Абрамс" может быть использован Украиной как средство шантажа и давления на "западных хозяев"."В первую очередь ВСУ, возможно, боялись репутационных потерь своих западных партнеров, потому что акции концернов, которые их производят, в любом случае после такого яркого красочного фейерверка начнут падать. Возможно, для какого-то из подвидов шантажа своих западных хозяев они (представители киевского режима. - Ред.) таким образом показали, что [западную] технику тоже будут использовать и она тоже будет гореть", - сказал Гавриш.В понедельник, 26 февраля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады впервые сожгли на Авдеевском направлении американский танк "Абрамс" (M1 Abrams).После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти американские танки будут гореть так же, как и другие, о чем неоднократно говорили российские военные.Актер Иван Охлобыстин поздравил бойцов 15-й отдельной мотострелковой бригады с успешным поражением цели и пообещал в ближайшее время направить героям 10 миллионов рублей в качестве честно заработанного приза.По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, только за время летнего контрнаступления ВСУ потеряли 20 немецких танков Leopard, 7 из них - около населенного пункта Работино.Кстати, запрещенный в России Инстаграм блокирует видео с уничтожением российскими войсками танка "Абрамс". В качестве причины называется "защита имиджа и деловой репутации компании".Полностью интервью с Алексеем Живовым можно прочитать ЗДЕСЬ.
https://ukraina.ru/20240226/1053539825.html
https://ukraina.ru/20240226/1053540748.html
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новости, алексей живов, танки, m1 abrams, всу
Новости, Алексей Живов, танки, M1 Abrams, ВСУ

Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ

07:00 28.02.2024
 
© Фото : соцсетиподбитый "Абрамс" под Авдеевкой
подбитый Абрамс под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© Фото : соцсети
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Первый сгоревший "Абрамс" не только разрушил миф о непобедимом западном вооружении, но и позволил оценить планы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
Он уточнил, что рядом со сгоревшим американским танком разведчики обнаружили еще четыре такие машины. И скорее всего, пояснил Живов, все 70 "Абрамсов" находятся на Авдеевском направлении.

"Это значит, что они не находятся на других направлениях. Например, на границе с Белгородской и Курской областями. Если вэсэушники планировали диверсионные вылазки на территорию России при помощи западной бронетехники, эти планы у них обнулились", - сказал эксперт.

Он добавил, что российские силы вынудили ВСУ перебросить этот вид западного вооружения именно под Авдеевку и теперь дело времени, когда сгорят последующие танки.
Живов отметил, что это ударит по имиджу американского ВПК также, как ранее ударило уничтожение "Леопардов" по "лицу" Берлина. Пострадавшей стороной, добавил он, окажется и киевский режим, сделавший из западного вооружения культ. С этим согласился и военкор Дмитрий Астрахань.
"Вера в превосходство западного общества, а значит и технологий, один из столпов украинской идеологии со времен Майдана. И когда в 2014 году начались бои, эта вера трансформировалась в культ импортного сверхоружия, которое должно помочь в победе над "ордой". Поэтому уничтожение "Абрамса" для Украины важнее, чем для России. Ведь этому виду оружия придавался не военно-технический, а ни более ни менее, идеологический смысл", - написал Астрахань в своем телеграм-канале.
Другой военкор - Алексей Гавриш - предположил, что подбитый танк "Абрамс" может быть использован Украиной как средство шантажа и давления на "западных хозяев".
"В первую очередь ВСУ, возможно, боялись репутационных потерь своих западных партнеров, потому что акции концернов, которые их производят, в любом случае после такого яркого красочного фейерверка начнут падать. Возможно, для какого-то из подвидов шантажа своих западных хозяев они (представители киевского режима. - Ред.) таким образом показали, что [западную] технику тоже будут использовать и она тоже будет гореть", - сказал Гавриш.
Зачистка Авдеевки бойцами 55-й мотострелковой бригады ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 19:41
ВС РФ развеяли миф о неуязвимости танка Abrams – горит как и остальные В зоне спецоперации российские бойцы уничтожают любую технику противника, развеивая мифы о её неуязвимости. Танки Abrams не стали исключением, сообщили в понедельник в госкорпорации "Ростех"
В понедельник, 26 февраля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады впервые сожгли на Авдеевском направлении американский танк "Абрамс" (M1 Abrams).
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти американские танки будут гореть так же, как и другие, о чем неоднократно говорили российские военные.
Актер Иван Охлобыстин поздравил бойцов 15-й отдельной мотострелковой бригады с успешным поражением цели и пообещал в ближайшее время направить героям 10 миллионов рублей в качестве честно заработанного приза.
По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, только за время летнего контрнаступления ВСУ потеряли 20 немецких танков Leopard, 7 из них - около населенного пункта Работино.
Кстати, запрещенный в России Инстаграм блокирует видео с уничтожением российскими войсками танка "Абрамс". В качестве причины называется "защита имиджа и деловой репутации компании".
Работа САУ Акация 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
26 февраля, 20:35
В США отказались комментировать ликвидацию танка Abrams в зоне СВО Министерство обороны США отказалось подтвердить или опровергнуть сообщения о ликвидированном в зоне спецоперации американском танке Abrams. Об этом пишет РИА Новости, приводя слова представителя Пентагона
Полностью интервью с Алексеем Живовым можно прочитать ЗДЕСЬ.
 
НовостиАлексей ЖивовтанкиM1 AbramsВСУ
 
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