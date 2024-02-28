https://ukraina.ru/20240228/1053568552.html

Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ

Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ - 28.02.2024 Украина.ру

Живов: пламя "Абрамса" выдало стратегию ВСУ

Первый сгоревший "Абрамс" не только разрушил миф о непобедимом западном вооружении, но и позволил оценить планы противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-02-28T07:00

2024-02-28T07:00

2024-02-28T07:00

новости

алексей живов

танки

m1 abrams

всу

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Он уточнил, что рядом со сгоревшим американским танком разведчики обнаружили еще четыре такие машины. И скорее всего, пояснил Живов, все 70 "Абрамсов" находятся на Авдеевском направлении.Он добавил, что российские силы вынудили ВСУ перебросить этот вид западного вооружения именно под Авдеевку и теперь дело времени, когда сгорят последующие танки.Живов отметил, что это ударит по имиджу американского ВПК также, как ранее ударило уничтожение "Леопардов" по "лицу" Берлина. Пострадавшей стороной, добавил он, окажется и киевский режим, сделавший из западного вооружения культ. С этим согласился и военкор Дмитрий Астрахань."Вера в превосходство западного общества, а значит и технологий, один из столпов украинской идеологии со времен Майдана. И когда в 2014 году начались бои, эта вера трансформировалась в культ импортного сверхоружия, которое должно помочь в победе над "ордой". Поэтому уничтожение "Абрамса" для Украины важнее, чем для России. Ведь этому виду оружия придавался не военно-технический, а ни более ни менее, идеологический смысл", - написал Астрахань в своем телеграм-канале.Другой военкор - Алексей Гавриш - предположил, что подбитый танк "Абрамс" может быть использован Украиной как средство шантажа и давления на "западных хозяев"."В первую очередь ВСУ, возможно, боялись репутационных потерь своих западных партнеров, потому что акции концернов, которые их производят, в любом случае после такого яркого красочного фейерверка начнут падать. Возможно, для какого-то из подвидов шантажа своих западных хозяев они (представители киевского режима. - Ред.) таким образом показали, что [западную] технику тоже будут использовать и она тоже будет гореть", - сказал Гавриш.В понедельник, 26 февраля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видео, на котором бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады впервые сожгли на Авдеевском направлении американский танк "Абрамс" (M1 Abrams).После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти американские танки будут гореть так же, как и другие, о чем неоднократно говорили российские военные.Актер Иван Охлобыстин поздравил бойцов 15-й отдельной мотострелковой бригады с успешным поражением цели и пообещал в ближайшее время направить героям 10 миллионов рублей в качестве честно заработанного приза.По данным газеты Sueddeutsche Zeitung, только за время летнего контрнаступления ВСУ потеряли 20 немецких танков Leopard, 7 из них - около населенного пункта Работино.Кстати, запрещенный в России Инстаграм блокирует видео с уничтожением российскими войсками танка "Абрамс". В качестве причины называется "защита имиджа и деловой репутации компании".Полностью интервью с Алексеем Живовым можно прочитать ЗДЕСЬ.

https://ukraina.ru/20240226/1053539825.html

https://ukraina.ru/20240226/1053540748.html

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новости, алексей живов, танки, m1 abrams, всу