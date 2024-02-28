https://ukraina.ru/20240228/1053553189.html

"Кинут, как слепых котят". Украинские эксперты с тревогой гадают о планах России и реакции Запада

"Кинут, как слепых котят". Украинские эксперты с тревогой гадают о планах России и реакции Запада - 28.02.2024 Украина.ру

"Кинут, как слепых котят". Украинские эксперты с тревогой гадают о планах России и реакции Запада

На Украине задумываются над тем, сколько времени еще продлится война (так тут принято называть проводимую Россией спецоперацию, хотя официально война не объявлена). Единодушия в прогнозах нет. Одни считают, что все решится буквально на днях, другие предрекают войну на долгие годы

2024-02-28T05:50

2024-02-28T05:50

2024-02-28T07:42

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Участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко уверяет, что судьба конфликта решается вот уже сейчас — в апреле-мае. Он заявил, что для продолжения боевых действий украинским войскам нужны люди, то есть нужна мобилизация. Но принятие закона об усилении мобилизации буксует по причине внесения многочисленных правок. По его мнению, рассмотрение этих правок может затянуть принятие закона на месяцы."Тем временем все – и в Америке, и в Европе, и на Украине, и солдаты, и генералы, все понимают, что судьба этой войны решается в апреле, максимум в мае. А солдат же – нужно не просто закон принять и призвать — их нужно еще научить стрелять, провести слаживание взвода, роты, батальона, желательно еще и корпуса. Это минимум три месяца", – сказал Луценко в эфире канала "Прямой".Зеленский на своей пресс-конференции не захотел говорить о законе о мобилизации, "обошел ответ на этот вопрос", отметил в своем видеоблоге украинский политобозреватель Виталий Портников. По его словам, стиль пресс-конференции говорит о том, что рассчитана она была, прежде всего, на аудиторию в странах-партнерах Киева. В частности, Зеленский сделал акцент на том, что американская помощь — не столько деньги, сколько оружие, без этого ВСУ будет сложно.Портников добавил, что поднималась тема, связанная с тем, что Россия активно работает в Европе с целью снизить поддержку Украины (киевского режима. — Ред.), словом, "ведет интенсивную и очень часто успешную пропагандистскую кампанию в странах цивилизованного мира".По словам обозревателя, Россия также работает с представителями западных элит, чтобы, по его версии, принудить мир согласиться с теми условиями завершения войны, которые устроят Москву. А это, по его мнению, капитуляция с дальнейшим исчезновением нынешнего украинского государства с политической карты мира.Это и является "главной целью российского лидера и большинства его (чьего? – Ред.) хворого на шовинистический вирус населения", заявил Портников. Он отметил, что поэтому Россия соглашаться на формулу мира Зеленского не станет.Более того, по словам Портникова, "согласно планам российского политического руководства... 2030 год должен быть годом, когда РФ выйдет на границы Советского Союза 1991 года".Откуда украинскому политобозревателю доподлинно известно о планах политического руководства РФ, он не уточнил. Но сделал вывод, что война может продлиться долго, это будет "марафонский процесс" без ясных перспектив.Тем более что Запад готов подбрасывать дровишки в костер. Так, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании "коалиции для нанесения ударов в глубину" (России. — Ред.) и пообещал обеспечить киевский режим ракетами средней и большой дальности.Как сообщает Le Monde, Макрон также не исключает отправку наземных войск западных стран на Украину. По его словам, сейчас нет единого мнения по этому вопросу, "но в динамике ничего нельзя исключать".В свою очередь, премьер-министр Франции Габриэль Атталь в эфире радиостанции RTL заявил, что Франция не может смириться с "перспективой, что в какой-то момент Россия одержит победу".Отметим, что в самой Франции эти идеи, явно подталкивающие всех нас к новой мировой войне, подвергли критике. Лидер фракции партии "Национальное объединение" Мари Ле Пен на своей странице в соцсети X отметила, что она не знает, все ли осознают серьезность заявления Макрона."Эммануэль Макрон играет военного лидера, но с такой беспечностью он говорит о жизни наших детей. На кону стоит мир или война в нашей стране", – написала Ле Пен.Если бы и украинские политики думали о жизнях детей Украины и о том, что для страны лучше, мир или война. Но увы, не думают. Иначе никакой войны бы и не было.А пока на Украине опасаются, что даже тотальная мобилизация не спасет. Украинский военный эксперт Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) отметил, что новые мобилизованные, кого удастся набрать, "как сейчас набирают" (то есть отлавливают. — Ред.), будут совсем не такие высоко мотивированные, как старые, которые воюют уже два года. В общем, не рвутся они на войну.Но старых вояк надо будет отпустить, нужна и демобилизация. По мнению военного эксперта, это приведет к тому, что новых солдат привезут на линию боевого соприкосновения, но старослужащие просто не станут оставаться там и на день, чтобы чему-то новичков обучить, — "снимутся и уйдут сразу же, а этих туда, как слепых котят, кинут".

https://ukraina.ru/20240227/1053546665.html

https://ukraina.ru/20240227/1053529745.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, будущее, владимир зеленский, всу, марин ле пен