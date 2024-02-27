В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию - 27.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240227/1053567947.html
В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию - 27.02.2024 Украина.ру
В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
Во вторник, 27 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что Варшава может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не найдет других методов защиты рынка. Об этом пишет РИА Новости
2024-02-27T17:42
2024-02-27T17:42
новости
украина
польша
туск
эмбарго
импорт
зерно
сельское хозяйство
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_279:7:2456:1231_1920x0_80_0_0_c99ae5261222f2d4f1225c1e21438d14.jpg
После саммита Вышеградской группы в Праге Туск напомнил, что Польша придерживается эмбарго на четыре вида украинского зерна, однако не исключено, что запрет на ввоз будет расширен и на другие продукты. Ранее ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны. Напомним, сегодня самая горячая фаза фермерских протестов проходит на польско-украинской границе. В ночь на 25 февраля, неподалёку от Быдгощ, неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов.
https://ukraina.ru/20240226/1053541804.html
украина
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_163591f163ed02c86727c5724d10d74f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, польша, туск, эмбарго, импорт, зерно, сельское хозяйство, экономика
Новости, Украина, Польша, Туск, Эмбарго, импорт, зерно, Сельское хозяйство, экономика

В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию

17:42 27.02.2024
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
Во вторник, 27 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что Варшава может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не найдет других методов защиты рынка. Об этом пишет РИА Новости
После саммита Вышеградской группы в Праге Туск напомнил, что Польша придерживается эмбарго на четыре вида украинского зерна, однако не исключено, что запрет на ввоз будет расширен и на другие продукты.
"Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Европейский союз не найдет более эффективных способов европейского и польского рынков", - сказал премьер.
Ранее ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны.
Напомним, сегодня самая горячая фаза фермерских протестов проходит на польско-украинской границе. В ночь на 25 февраля, неподалёку от Быдгощ, неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов.
польша протесты
Вчера, 22:19
Более 2 тысяч грузовиков оказались заблокированы на польско-украинской границе Более двух тысяч грузовиков стоят в очередях на шести КПП на границе Польши и Украины. Об этом в понедельник в эфире телеканала "Рада" сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко
 
НовостиУкраинаПольшаТускЭмбаргоимпортзерноСельское хозяйствоэкономика
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:14У Зеленского подготовили документ к суду о "легитимности" президента по истечении срока его каденции
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
Лента новостейМолния