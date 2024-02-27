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В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию

В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию - 27.02.2024 Украина.ру

В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию

Во вторник, 27 февраля, премьер-министр Польши Дональд Туск допустил, что Варшава может расширить эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не найдет других методов защиты рынка. Об этом пишет РИА Новости

2024-02-27T17:42

2024-02-27T17:42

2024-02-27T17:42

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После саммита Вышеградской группы в Праге Туск напомнил, что Польша придерживается эмбарго на четыре вида украинского зерна, однако не исключено, что запрет на ввоз будет расширен и на другие продукты. Ранее ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны. Напомним, сегодня самая горячая фаза фермерских протестов проходит на польско-украинской границе. В ночь на 25 февраля, неподалёку от Быдгощ, неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов.

https://ukraina.ru/20240226/1053541804.html

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новости, украина, польша, туск, эмбарго, импорт, зерно, сельское хозяйство, экономика