https://ukraina.ru/20240226/1053524985.html

Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна

Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна - 26.02.2024 Украина.ру

Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна

Посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал власти и полицию страны наказать виновных в масштабном уничтожении украинского зерна

2024-02-26T14:56

2024-02-26T14:56

2024-02-26T14:56

протесты

фермер

новости

посол

украина

зерно

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"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.По его словам, варвары наносят вред не только Украине, но и Польше.В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков указал, что Мининфраструктуры Украины держит на контроле ситуацию и требует наказать виновных.В ночь на 25 февраля у польского города Быдгощ неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов. Однако он не первым. Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

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протесты, фермер, новости, посол, украина, зерно