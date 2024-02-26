https://ukraina.ru/20240226/1053524985.html
Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна
Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна - 26.02.2024 Украина.ру
Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна
Посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал власти и полицию страны наказать виновных в масштабном уничтожении украинского зерна
2024-02-26T14:56
2024-02-26T14:56
2024-02-26T14:56
протесты
фермер
новости
посол
украина
зерно
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"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.По его словам, варвары наносят вред не только Украине, но и Польше.В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков указал, что Мининфраструктуры Украины держит на контроле ситуацию и требует наказать виновных.В ночь на 25 февраля у польского города Быдгощ неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов. Однако он не первым. Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
https://ukraina.ru/20240226/1053517415.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
протесты, фермер, новости, посол, украина, зерно
протесты, фермер, Новости, посол, Украина, зерно
Через невозможно. Посол потребовал от Польши наказать виновных в уничтожении украинского зерна
Посол Украины в Польше Василий Зварыч в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал власти и полицию страны наказать виновных в масштабном уничтожении украинского зерна
"Обращаемся к польским властям и полиции с просьбой сделать все возможное и невозможное, чтобы найти и справедливо наказать виновных в таких позорных действиях", – отметил дипломат.
По его словам, варвары наносят вред не только Украине, но и Польше.
В свою очередь министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков указал, что Мининфраструктуры Украины держит на контроле ситуацию и требует наказать виновных.
В ночь на 25 февраля у польского города Быдгощ неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна.
Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов. Однако он не первым. Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье выразил надежду на решение вопросов с Польшей благодаря переговорам на уровне премьеров, однако если этого не произойдет - пообещал защищать украинский бизнес.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна.
В начале февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.