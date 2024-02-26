ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны - 26.02.2024 Украина.ру
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ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны
ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны - 26.02.2024 Украина.ру
ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны
Войти в положение европейских фермеров и начать вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны призвал киевских властей еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Украина должна приложить к этому усилия, так как "ситуация становится сложной"
2024-02-26T18:40
2024-02-26T18:40
новости
зерно
украина
экспорт
ес
еврокомиссия
протесты
фермер
аграрии
сельское хозяйство
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Войцеховский сказал, что Киеву следует наладить сотрудничество с третьими странами, чтобы вывести украинское зерно из евроблока другим покупателям. Позиция Киева в этом вопросе – ключевой фактор, считает Войцеховский. В целом, украинцы "должны понять ситуацию аграриев, так как ни один рынок не способен выдержать такого наплыва за такое короткое время". Напомним, сегодня самая горячая фаза фермерских протестов проходит на польско-украинской границе. В ночь на 25 февраля, неподалёку от Быдгощ неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов. Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы. Во вторник, 27 февраля, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, намерены идти на Варшаву.
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новости, зерно, украина, экспорт, ес, еврокомиссия, протесты, фермер, аграрии, сельское хозяйство, европа
Новости, зерно, Украина, экспорт, ЕС, Еврокомиссия, протесты, фермер, аграрии, Сельское хозяйство, Европа

ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны

18:40 26.02.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПредприятие "Бердиевский элеватор" в Волгоградской области
Предприятие Бердиевский элеватор в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© РИА Новости . Кирилл Брага
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Войти в положение европейских фермеров и начать вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны призвал киевских властей еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Украина должна приложить к этому усилия, так как "ситуация становится сложной"
Войцеховский сказал, что Киеву следует наладить сотрудничество с третьими странами, чтобы вывести украинское зерно из евроблока другим покупателям.
"Ситуация становится сложной на европейском рынке. Поэтому в идеале нужно помогать Украине с транзитом и транспортом через порты, чтобы продукция могла быть направлена на рынки, где Украина традиционно продавала зерно. Поэтому нам нужен позитивный подход, сотрудничество со стороны Украины", – цитирует еврокомиссара РИА Новости.
Позиция Киева в этом вопросе – ключевой фактор, считает Войцеховский. В целом, украинцы "должны понять ситуацию аграриев, так как ни один рынок не способен выдержать такого наплыва за такое короткое время".
Напомним, сегодня самая горячая фаза фермерских протестов проходит на польско-украинской границе. В ночь на 25 февраля, неподалёку от Быдгощ неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов.
Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы.
Во вторник, 27 февраля, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, намерены идти на Варшаву.
- РИА Новости, 1920, 22.02.2024
22 февраля, 21:42
Протесты фермеров в Европе могут повлиять на цены продуктов – МВФЕсли фермеры продолжат протестовать в разных городах Европы, это может в значительной степени сказаться на уровне цен на продукты. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак
 
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