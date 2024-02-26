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ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны

ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны - 26.02.2024 Украина.ру

ЕК призвала Киев начать продавать украинское зерно в третьи страны

Войти в положение европейских фермеров и начать вывозить украинское зерно для продажи в третьи страны призвал киевских властей еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский. Украина должна приложить к этому усилия, так как "ситуация становится сложной"

2024-02-26T18:40

2024-02-26T18:40

2024-02-26T18:40

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зерно

украина

экспорт

ес

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фермер

аграрии

сельское хозяйство

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Войцеховский сказал, что Киеву следует наладить сотрудничество с третьими странами, чтобы вывести украинское зерно из евроблока другим покупателям. Позиция Киева в этом вопросе – ключевой фактор, считает Войцеховский. В целом, украинцы "должны понять ситуацию аграриев, так как ни один рынок не способен выдержать такого наплыва за такое короткое время". Напомним, сегодня самая горячая фаза фермерских протестов проходит на польско-украинской границе. В ночь на 25 февраля, неподалёку от Быдгощ неизвестные высыпали из железнодорожных вагонов около 160 тонн украинского зерна. Этот инцидент стал самым масштабным по количеству испорченной продукции с начала фермерских протестов. Ранее на железнодорожной станции Дорогуск неизвестные дважды высыпали украинские бобы и рапс. Возле пункта пропуска Медыка на границе с Украиной польские фермеры, остановив движение украинского железнодорожного состава, высыпали из него зерно кукурузы. Во вторник, 27 февраля, польские фермеры, протестующие на границе с Украиной, намерены идти на Варшаву.

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новости, зерно, украина, экспорт, ес, еврокомиссия, протесты, фермер, аграрии, сельское хозяйство, европа