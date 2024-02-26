"Они регулярно штурмуют": Новый главком ВСУ заявил о сложной обстановке на многих направлениях - 26.02.2024 Украина.ру
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"Они регулярно штурмуют": Новый главком ВСУ заявил о сложной обстановке на многих направлениях
"Они регулярно штурмуют": Новый главком ВСУ заявил о сложной обстановке на многих направлениях - 26.02.2024 Украина.ру
"Они регулярно штурмуют": Новый главком ВСУ заявил о сложной обстановке на многих направлениях
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области 26 февраля в своем телеграм-канале признал, что обстановка на многих направлениях сложная
2024-02-26T13:41
2024-02-26T13:41
новости
александр сырский
всу
работино
украина
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"Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", - написал Сырский.Он добавил, что посетил передовые командные пункты в зоне боевых действий, где обсудил дальнейшие шаги по противодействию дронам и ударам с воздуха, а также усиление отдельных участков фронта.Накануне российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино на запорожской линии фронта. Украинские же войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино, окопавшись на кладбище.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указал, что поселок до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления: "за этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники"."Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", - сказал Балицкий.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.На прошлой неделе российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих и пять танков.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии.
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новости, александр сырский, всу, работино, украина
Новости, Александр Сырский, ВСУ, Работино, Украина

"Они регулярно штурмуют": Новый главком ВСУ заявил о сложной обстановке на многих направлениях

13:41 26.02.2024
 
© Фото : пресс-служба министерства обороны УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
© Фото : пресс-служба министерства обороны Украины
Читать в
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на фоне сдачи украинскими войсками Авдеевки в ДНР и Крынок в Херсонской области 26 февраля в своем телеграм-канале признал, что обстановка на многих направлениях сложная
"Враг регулярно штурмует позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля", - написал Сырский.
Он добавил, что посетил передовые командные пункты в зоне боевых действий, где обсудил дальнейшие шаги по противодействию дронам и ударам с воздуха, а также усиление отдельных участков фронта.
Накануне российские бойцы взяли под контроль южную часть Работино на запорожской линии фронта. Украинские же войска оборудовали боевые позиции в северной части села Работино, окопавшись на кладбище.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указал, что поселок до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления: "за этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники".
"Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника", - сказал Балицкий.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
На прошлой неделе российские войска взяли под контроль населенный пункт Крынки, заняли более выгодные позиции, отразили три атаки, потери ВСУ составили более 460 военнослужащих и пять танков.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" заявила, что перелом в ходе спецоперации стал возможен благодаря невероятному мужеству и силе духа бойцов российской армии.
Рустем Умеров Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
25 февраля, 13:00
Сырский и Умеров на передовой, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 25 февраляГлавком ВСУ Александр Сырский и министр обороны Украины Рустем Умеров посетили передовую. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
 
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