Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после Авдеевки - 26.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240226/1053511077.html
Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после Авдеевки
Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после Авдеевки - 26.02.2024 Украина.ру
Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после Авдеевки
Авдеевка снова наша, но Донецку, вопреки расхожему мнению, легче не стало. Уворачиваясь от ракет и снарядов, заходим на третий год СВО, готовимся к весне и желаем друг другу удачи
2024-02-26T06:35
2024-02-26T09:19
эксклюзив
донецк
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053512102_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4bf238e7bbc5c866545b90105df62590.jpg
- Утро доброе, братик! С праздником тебя. Подарка нет, но вот тебе патч красивый.- И тебя с праздником! А кто это?- Кот-комиссар. Купил при случае.- Смешной.В Донецке безлошадному трудно, а если ты журналист вдруг, так и вовсе беда. Благо, что знакомый офицер по делам в город выбрался и согласился подбросить. Сам-то он буквально живет на позициях, но тут подчиненного отправили в отпуск, и часть задач пришлось взять на себя. "В город выезжаю ненадолго, мирной жизнью немножко дышу. Выходит, что сержант в отпуске, а я в полуотпуске", - смеется он.На соседней улице задымление. Метров через триста наблюдаем еще одно. Может, конечно, мусор жгут во дворах, но как-то сомнительно. Утро выдалось громким. Не разгоняемся, но и не тормозим. Главное, в перекличку не заглянешь, ибо никакого мобильного интернета нет, покуда через мост не перекатишься.На мосту, закрывая собою дыру от прошлогоднего удара, остывает недорогая иномарочка, изрешеченная осколками. Трафик огибает мертвое железо, будто не желая подойти слишком близко и заразиться неудачей.- Что я пропустил?- Да это вчера уроды снова мост обстреляли и вон те дома.- "Двухсотые"?- По-моему, несколько человек "триста", но все живые.- Тоже не крем-брюле. А я все понять не мог, зачем люди звонят и спрашивают, что там со мной. Курить-то можно в твоей военной машине?- Да-да.Закуривая, думаю об удаче. Она тут первое дело. Только вдумайтесь: каждую секунду везти должно не только тебе, но и всем, кого знаешь! Всего раз не повезло, и ты либо к доктору, либо к ангелам. И еще неизвестно, что хуже. Видавшие последствия осколочных ранений соврать не дадут.Буквально вчера мы сидели в кофейне, расположенной в двух-трех сотнях метров от библиотеки имени Крупской, когда в нее прилетела не одна, а сразу две "химеры". Трижды за день проезжали мимо, а тут на тебе! "ПВО сработало", - вздохнул собеседник. Ошибся. Уже через десять минут я стоял над воронкой, в которой при желании внедорожник можно схоронить. Коммунальные службы уже наводили порядок, вокруг суетились коллеги-федералы в бронежилетах и касках.Это ли не чудо? Химеры, да в самый центр города, с его трафиком, да в пяти метрах от троллейбусной остановки, да в середине дня и лишь одна женщина ранена. Вероятность повторения трагедии на Текстильщике была значительно выше. Несоизмеримо. Но…повезло."А где боеприпас?" - спрашиваем у сотрудника СЦКК. Тот кривится, машет рукой. "Да коллеги ваши утащили вроде. Но осколков тут предостаточно. Под ноги смотрите", - отвечает. И через минуту осколки находятся. Все так – "хаймарс". Две ракеты на библиотеку? Варварство, но со смыслом.А вот за несколько часов до описанных событий удача изменила дончанам. Прилет на тихую улочку. Тела и красная жижа на асфальте. Один мужчина за рулем сидел. Так и погиб. Может, ждал кого, да так и не дождался."Товарищ мой этому дядьке сигарету прикуривал. Ну… прикурил и дальше пошел. А минут через десять туда прилетело", - как-то отстраненно рассказывал "Еж", когда мы проезжали там в конце дня. Кровь к тому времени уже песочком засыпали, осколки и мусор смели. Будто и не было там ничего. Мы ехали работать, и я старался не думать о том, что в этот самый момент кто-то плачет в опустевшей квартире. В опустевшей жизни, из которой вырвали остатки смысла. Будешь думать – сойдешь с ума. Ни к чему это.Сегодня 24 февраля – два года с начала СВО, или "День атакующего Отечества", как шутят в наших краях. Неделю назад наши взяли Авдеевку и продолжают наступление. "Донецк, обстрел продолжается! Не покидайте укрытий!" - стращают группы-переклички. А все по домам, ибо жизнью научены и дураков нет. Да и чего шарахаться, если морозит с обеда?Полдень. Гостиничный номер. Здесь нельзя, но мы курим в окошко. Взгляд собеседника устремлен в никуда. Таких взглядов за десять лет я видел немало. Диктофон выключен. Окраины гремят.- Ты взял Авдеевку. Что теперь?- Что я чувствую, в связи с этим?- Облегчение?- Усталость. Там ребята мои остались. Но мы взяли ее!Авдеевка стала темой недели, если не месяца, но дончане сдержанней прочих радовались освобождению города. Странно? Ничуть. Во-первых, местные знают и (что важнее) понимают, что за Авдеевку плачено кровью. Во-вторых, тут и детям известно, что ничего еще не кончено. Ворота в Донецк для ВСУ закрыли, да. Тем не менее вопрос обстрелов остается открытым."Откуда же вас обстреливают?" - не унимаются пользователи соцсеточек из большой России. "Откройте карту!" - устало отвечают местные.Тут надо объяснить, что обстрелы до и после Авдеевки – разные, поскольку теперь ВСУ терзают города, чтобы показать – еще могут. И тут благодарить нужно "экспертов", болтавших на федеральных каналах о том, что Донецк вздохнул с облегчением. Спасибо вам, дорогие эксперты и типун на ваши глупые языки!И вот на этой ноте мы заходим на третий круг. Пожелайте нам всем удачи, ибо тут без нее никак.
https://ukraina.ru/20240226/1053509794.html
https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html
донецк
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Игорь Гомольский
Игорь Гомольский
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053512102_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ccb08605fd54b49d84979f523143ef2e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, донецк, спецоперация, сво
Эксклюзив, Донецк, Спецоперация, СВО

Тревожное спокойствие Донецка. Жизнь после Авдеевки

06:35 26.02.2024 (обновлено: 09:19 26.02.2024)
 
Донецк. Воронка
Донецк. Воронка
Читать в
Игорь Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Авдеевка снова наша, но Донецку, вопреки расхожему мнению, легче не стало. Уворачиваясь от ракет и снарядов, заходим на третий год СВО, готовимся к весне и желаем друг другу удачи
- Утро доброе, братик! С праздником тебя. Подарка нет, но вот тебе патч красивый.
- И тебя с праздником! А кто это?
- Кот-комиссар. Купил при случае.
- Смешной.
В Донецке безлошадному трудно, а если ты журналист вдруг, так и вовсе беда. Благо, что знакомый офицер по делам в город выбрался и согласился подбросить. Сам-то он буквально живет на позициях, но тут подчиненного отправили в отпуск, и часть задач пришлось взять на себя. "В город выезжаю ненадолго, мирной жизнью немножко дышу. Выходит, что сержант в отпуске, а я в полуотпуске", - смеется он.
На соседней улице задымление. Метров через триста наблюдаем еще одно. Может, конечно, мусор жгут во дворах, но как-то сомнительно. Утро выдалось громким. Не разгоняемся, но и не тормозим. Главное, в перекличку не заглянешь, ибо никакого мобильного интернета нет, покуда через мост не перекатишься.
Донецк. Дорога
Донецк. Дорога
Донецк. Дорога
На мосту, закрывая собою дыру от прошлогоднего удара, остывает недорогая иномарочка, изрешеченная осколками. Трафик огибает мертвое железо, будто не желая подойти слишком близко и заразиться неудачей.
- Что я пропустил?
- Да это вчера уроды снова мост обстреляли и вон те дома.
- "Двухсотые"?
- По-моему, несколько человек "триста", но все живые.
- Тоже не крем-брюле. А я все понять не мог, зачем люди звонят и спрашивают, что там со мной. Курить-то можно в твоей военной машине?
- Да-да.
У края бездны
Вчера, 04:40
"У края бездны" в Мариуполе. О самом честном фильме про эту войнуФильм Макса Фадеева и Сергея Белоуса "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца" рассказывает о судьбе бойцов батальона "Сомали" в боях за Мариуполь. Об их становлении и уходе. А еще о смысле жизни и смысле смерти. Это лучший фильм об СВО из всех, которые я видел
Закуривая, думаю об удаче. Она тут первое дело. Только вдумайтесь: каждую секунду везти должно не только тебе, но и всем, кого знаешь! Всего раз не повезло, и ты либо к доктору, либо к ангелам. И еще неизвестно, что хуже. Видавшие последствия осколочных ранений соврать не дадут.
Буквально вчера мы сидели в кофейне, расположенной в двух-трех сотнях метров от библиотеки имени Крупской, когда в нее прилетела не одна, а сразу две "химеры". Трижды за день проезжали мимо, а тут на тебе! "ПВО сработало", - вздохнул собеседник. Ошибся. Уже через десять минут я стоял над воронкой, в которой при желании внедорожник можно схоронить. Коммунальные службы уже наводили порядок, вокруг суетились коллеги-федералы в бронежилетах и касках.
Это ли не чудо? Химеры, да в самый центр города, с его трафиком, да в пяти метрах от троллейбусной остановки, да в середине дня и лишь одна женщина ранена. Вероятность повторения трагедии на Текстильщике была значительно выше. Несоизмеримо. Но…повезло.
"А где боеприпас?" - спрашиваем у сотрудника СЦКК. Тот кривится, машет рукой. "Да коллеги ваши утащили вроде. Но осколков тут предостаточно. Под ноги смотрите", - отвечает. И через минуту осколки находятся. Все так – "хаймарс". Две ракеты на библиотеку? Варварство, но со смыслом.
А вот за несколько часов до описанных событий удача изменила дончанам. Прилет на тихую улочку. Тела и красная жижа на асфальте. Один мужчина за рулем сидел. Так и погиб. Может, ждал кого, да так и не дождался.
"Товарищ мой этому дядьке сигарету прикуривал. Ну… прикурил и дальше пошел. А минут через десять туда прилетело", - как-то отстраненно рассказывал "Еж", когда мы проезжали там в конце дня. Кровь к тому времени уже песочком засыпали, осколки и мусор смели. Будто и не было там ничего. Мы ехали работать, и я старался не думать о том, что в этот самый момент кто-то плачет в опустевшей квартире. В опустевшей жизни, из которой вырвали остатки смысла. Будешь думать – сойдешь с ума. Ни к чему это.
Игорь Гомольский интервью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября 2022, 12:31
Игорь Гомольский: кто он Донецкий журналист и блогер
Сегодня 24 февраля – два года с начала СВО, или "День атакующего Отечества", как шутят в наших краях. Неделю назад наши взяли Авдеевку и продолжают наступление. "Донецк, обстрел продолжается! Не покидайте укрытий!" - стращают группы-переклички. А все по домам, ибо жизнью научены и дураков нет. Да и чего шарахаться, если морозит с обеда?
Полдень. Гостиничный номер. Здесь нельзя, но мы курим в окошко. Взгляд собеседника устремлен в никуда. Таких взглядов за десять лет я видел немало. Диктофон выключен. Окраины гремят.
- Ты взял Авдеевку. Что теперь?
- Что я чувствую, в связи с этим?
- Облегчение?
- Усталость. Там ребята мои остались. Но мы взяли ее!
Авдеевка стала темой недели, если не месяца, но дончане сдержанней прочих радовались освобождению города. Странно? Ничуть. Во-первых, местные знают и (что важнее) понимают, что за Авдеевку плачено кровью. Во-вторых, тут и детям известно, что ничего еще не кончено. Ворота в Донецк для ВСУ закрыли, да. Тем не менее вопрос обстрелов остается открытым.
"Откуда же вас обстреливают?" - не унимаются пользователи соцсеточек из большой России. "Откройте карту!" - устало отвечают местные.
Тут надо объяснить, что обстрелы до и после Авдеевки – разные, поскольку теперь ВСУ терзают города, чтобы показать – еще могут. И тут благодарить нужно "экспертов", болтавших на федеральных каналах о том, что Донецк вздохнул с облегчением. Спасибо вам, дорогие эксперты и типун на ваши глупые языки!
И вот на этой ноте мы заходим на третий круг. Пожелайте нам всем удачи, ибо тут без нее никак.
 
ЭксклюзивДонецкСпецоперацияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03Соломенный Abrams в Варшаве; призыв Макрона к НАТО; Зеленский на Востоке. Итоги 27 февраля
17:42В Польше не исключили расширения эмбарго на украинскую продукцию
17:38Экс-советник генсекретаря ООН Эли Хатем: У Запада нет оружия против России, кроме санкций
17:35Макрон и войска Запада на Украине, проблемы Байдена. О чём говорили эксперты 27 февраля
17:27Сибирский пиар-батальон ВСУ: "коренные народы" и безродные анархисты
17:22В ВСУ признали потерю Северного и Степового под Авдеевкой
17:20Киевским подросткам, кричавшим "Ахмат - сила", грозит до 7 лет тюрьмы
17:16Что может сделать Россия после новой мобилизации и какие города ВСУ сдадут без боя - Ермаков
17:08Захарова раскрыла замысел Макрона об отправке солдат на Украину и объяснила причём здесь Гитлер
16:50Макрон подкинул дровишек. Войска НАТО могут вступить в конфликт на Украине
16:44Британцы отказали украинцам в "широкомасштабной" отправке своих солдат в ВСУ
16:39"Партизаны в тапках". Хуситы уничтожают корабли и беспилотники Запада, а победить их невозможно
16:25Украинский министр разрешил полицейским самим решать, идти ли на фронт
16:21Киев готовится поставить ультиматум РФ, а не возобновить переговоры – Лавров
16:00"Легенда о княгине Ольге": заговорившие по-украински русские князья
15:55Abrams из сена и навоза: протесты фермеров в Варшаве набирают обороты
15:53Украина имеет голос, а не только протянутую руку. Грег Вайнер о том, что хочет доказать Зеленский
15:39Джефф Монсон: Америка превратилась в кровожадное чудовище, а Байден — военный преступник
15:34Так начиналась февральская революция. Первая жертва в погонах из черниговских дворян
15:09Вальдемар Гердт: Англосаксы всегда вырезают население, а Россия договаривается
Лента новостейМолния